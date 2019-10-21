日本小7自11月起 允許加盟主在深夜時段不營業

日本 7-Eleven 連鎖超商的營運公司 7-Eleven Japan，在週一 (21 日) 時對外宣布，自 2019 年 11 月起，將正式在營業時間方面作出時數縮短的營運方式。

該公司為了希望在營業時間方面作出縮短的加盟主們，在整理重要事項後，制訂了一份「深夜停業準則」。而一直以來，便利商店所給予人們 24 小時營業的印象，也可能因為日本 7-Eleven 這次的作法，而讓日本人在這方面的認知大為改觀。

在準則當中，對於各家店面在深夜時段實施停業的時候，詳細的記述了各項必須留意的作業重點。包含對顧客所帶來的影響、縮短營業時間的營運方法，還有在員工勤務管理上等種種內容。不過日本 7-Eleven 表示，在實際上決定店面是否實施營業時間的縮短，還是得由各加盟主來作出最後決定。

日本小 7 自 11 月起 允許加盟主在深夜時段不營業。(資料照片) (圖片：AFP)

過去在 2019 年 2 月時，一位日本 7-Eleven 位在大阪府東大阪市的加盟主，因人手不足的緣故自行縮短營業時間，而遭到公司總部警告將對其作出嚴厲處分。由於該起事件在日本社會引起軒然大波，更有不少其他加盟主對於總部的作法不滿而群起聲援，也迫使日本 7-Eleven 與其它同業，必須正視相關問題的嚴重性。

為此，日本 7-Eleven 在 2019 年 4 月起，就針對日本國內約 230 家的加盟店實施了縮短營業時間的實驗。另外根據該公司總部所作的問卷調查結果，在約 1 萬 5 千家的加盟店中，有 15% 左右的加盟主希望實施或考慮參加縮短營業時間的實驗。而在今後，隨著日本 7-Eleven 正式宣布在 2019 年 11 月起，同意加盟主們在營業時間上作出縮短，也很可能有愈來愈多的加盟主會加入這個行列。