JOLED印刷式OLED面板 搭載於豐田LQ概念車上

統合日本 Panasonic(6752-JP) 與索尼 (6758-JP) 兩家公司的 OLED 部門，所成立的面板廠 JOLED 在週一 (21 日)，與日本汽車零組件大廠 DENSO(6902-JP) 共同宣布，由他們所合作研發的 OLED 面板，已經搭載在豐田汽車 (7203-JP) 的概念車「LQ」上頭，作為汽車儀表板的顯示之用。

(圖片：Investing.com)

由日本豐田汽車所推出的新款概念車「LQ」，是一部具備 AI 人工智慧輔助的 Level 4 自動駕駛車輛。預計在 2020 年的東京奧運中，除了有數輛的 LQ 將使用於聖火的傳遞車隊，另外在馬拉松比賽當中，也將作為選手的前導車輛。而在那之前，則會在本週 24 日開幕的東京車展 (Tokyo Motor Show) 上，先展示在世人面前。

豐田 LQ 概念車 (圖片：翻攝自豐田官網)

裝設在概念車「LQ」上頭的 OLED 面板，不僅具有輕薄、視角廣、對比度高、反應迅速等優點，利用樹脂材料來取代過去所使用的玻璃基板，也使得在形狀上更容易自由發揮。而 JOLED 所採用的「印刷方式」OLED 生產製程，不光在製造上更有效率，也是全球唯一利用該技術來生產 4K OLED 面板的廠商。

豐田 LQ 概念車 (圖片：翻攝自豐田官網)

另外，JOLED 位在日本石川縣能美市的能美事業所，也預計在 2020 年開始投入量產。JOLED 除了生產高階顯示器，還有車用電子的中型高解析度 OLED 面板，此外也朝著實用化的目標，積極的研發可撓式折疊面板。

而 DENSO 於 2018 年時，也在 JOLED 第三方配股增資中出資了 300 億日圓，其持有之具備議決權的持股比例，在 2019 年 9 月底時達到 18.1%。