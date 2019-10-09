旺季尾聲 統一超、全家9月營收均連2衰

第三季是超商傳統旺季，統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 均符合市場預期，合併營收雙創單季新高，維持成長態勢，不過，由於旺季逐漸進入尾聲，7 月創高峰後，9 月營收已連 2 衰。

統一超 9 月合併營收為 215.4 億元，月減 2.81%，年增 3.69%，第三季合併營收 660.87 億元，年增 4.9%，累計前三季 1911.2 億元，年增 4.33%。

全家 9 月合併營收 64.87 億元，月減 5.31%，年增 6.91%，第三季合併營收 202.38 億元，年增 7.56%，累計前三季 576.18 億元，年增 8.1%。

統一超指出，9 月 7-ELEVEN 整體店數，仍較去年同期成長，其中，Big7 大店格於各地陸續展店，持續推出鮮食、飲料等差異化商品，帶動營收。

統一超 7-ELEVEN 本業部分，米飯因推出泰式新結構和健康趨勢便當，相關業績成長 10%，而因應瘦身飲食趨勢，帶動沙拉、地瓜等熱賣，類別業績成長超過 60%，再加上與各大廠商合作開發推出獨家限定飲品，均帶動鮮食需求穩健上揚。

轉投資事業上，統一超指出，海外事業菲律賓 7-ELEVEN 目前店數已達 2726 店，較去年同期增加 284 店，帶動整體業績成長近 30%，而統一星巴克以及樂清也維持成長態勢。

全家說明，受惠於開學與中秋連，9 月鮮食成長近 17%，茶飲和餅乾零食等一般商品也有顯著成長，就細項來看，杯裝現煮飲料成長約 20%，早餐型輕食商品成長逾 10%。

展望 10 月，二大超商均看好除國慶連假將可望帶來假期商機，而隨著換季時節報到，溫暖型的商品也將推出。