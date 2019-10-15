不看日本臉色！LG成功在面板製程全數使用南韓產氟化氫

根據《朝鮮日報》週二 (15 日) 報導，南韓的面板大廠 LG Display (LGD)，過去在生產製程中高度依賴日本進口的氟化氫原料，已於日前全數轉換為南韓國產品。而這也是自日本在今年 7 月 4 日起，在輸韓的氟化氫、光阻劑、氟化聚醯亞胺等三種，用於半導體及 OLED 面板製程的先進原料實施嚴格的出口管制後，在約一百多天的時間內完成了這項任務。

LG 成功在面板製程中全數使用南韓產氟化氫！(圖片：AFP)

LGD 的相關人士在 14 日時表示「在面板生產所使用的液態氟化氫，已於最近全部轉換為 (南韓) 國產品」。而這也意味著 LGD 位在南韓京畿道坡州市、慶尚北道龜尾市等處的 OLED 及 LCD 面板工廠，已將製程中使用的液態氟化氫轉換為南韓產品。

在日本實施嚴格的出口管制措施後，LGD 就開始著手尋求日製氟化氫的替代品，並對南韓國產品開始進行一連串的測試。而到了 9 月時，LGD 就已經在部分的面板製程中，使用南韓國產的氟化氫。在確認成品已可達到過去使用日本製原料時的水準後，也因此決定全數使用南韓的氟化氫原料。

與半導體在製程上需達到奈米單位的情況不同，在面板製程中所使用的氟化氫純度不需太高。純度低的氟化氫原料，就可用在面板的蝕刻與洗淨製程。也由於這個緣故，目前南韓的半導體業界也多半依賴日本廠商所生產的液態氟化氫原料。

三星電子、SK 海力士已於近期，在部分製程使用從台灣與中國進口的氟化氫。而日本在實施出口管制之後，雖有放行部分的氣態氟化氫出口，然而液態氟化氫的出口則尚無成功案例。