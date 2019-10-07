〈每週CFTC報告〉投機者大增看多美元押注 對紐幣看空部位再創新高

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 10 月 1 日當週，大型貨幣投機者再次增加看多美元籌碼，淨多單來到去年 4 月以來新高，對紐西蘭幣則是繼續看貶，淨空單因此再創歷史新高。

(圖表取自 countingpips.com)

數據顯示，投機者及避險基金的美元指數非商業期貨合約，本週增加 1089 口，來到 4.3 萬口，是連續第 6 週淨多單增加。

如此一來，美元指數淨多單已經連續 3 週超過 4 萬口，創下自 2017 年 4 月 25 日以來，過去 127 週的最高水準。

不過，過去一週美元指數由高點略為下挫，已跌破 99 下方，10 月 6 日暫報 98.75。

其他貨幣

其他主要貨幣，變化最大的是墨西哥披索，本週看漲部位急增 2.3 萬口，幫助淨多單升至 11.5 萬口，這也是過去 6 週以來，看漲披索部位首度超過 10 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

紐西蘭幣的看空部位，前兩週均創下歷史新高，本週淨空單再增 2876 口，看空部位到達 4.2 萬口，再創歷史高點。自今年 3 月 19 日以來，紐幣已經連 29 週處於看空的水準。

與紐幣同病相憐的澳幣，本週淨空單也增加 5147 口，看空部位來到逾 5.2 萬口。

原油

在原油部分，自從沙烏地阿拉伯油田遭攻擊事件發生以來，大型投機者反而一直減持 WTI 原油多頭。本週淨多單再減 3.4 萬口，比例超過 8.2%，使淨多單驟減為 38.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者已經連續 3 週減少多頭部位，單週減幅寫下自 6 月 11 日以來的新高，也使整體看漲水位，在過去 4 週中首度跌至 40 萬以下。儘管如此，過去 15 週裡，淨多單相對穩定，保持在 37.5 萬口至 43 萬口之間，趨勢並不明顯。

黃金

投機者的黃金多頭在連兩週上升之後，本週大幅減少，淨多單共減 4.3 萬口，比例高達近 14%，使總計淨多單減為 26.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

本週減少的多單，創下 4 月 16 日以來最多，多頭部位因而來到過去 9 週以來最低。主要的變化來自多單減少 47593 口，遠高於空單所減少的 4142 口。

美國 10 年期公債

大型投機者持有的美國 10 年期公債非商業合約，淨空單本週減少 3.2 萬口，至 16.3 萬口，是連續第 4 週淨空單減少。

(圖表取自 countingpips.com)

最近 4 週的淨空單減少口數，累計達 21.4 萬口，也是投機者的看空水準，來到 2 月 5 日以來，過去 34 週的低點。

VIX

大型投機者交易的 VIX 非商業期貨合約，淨空單連 5 週增加，本週增加 6336 口，來到 15.4 萬口。也使空頭部來來到自 5 月 7 日以來，過去 22 週新高。