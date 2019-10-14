〈每週CFTC報告〉投機者減少美元多單 看跌美債部位降至89週新低

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 10 月 8 日當週，大型貨幣投機者降低了美元指數看漲的賭注，是近 7 週以來首次，使淨多單脫離了近兩年的高點。另一方面，投機者連續第 5 週減少看跌 10 年美債的規模，淨空單來到 89 週以來的新低。

數據顯示，大型投機者交易的美元指數非商業期貨合約，本週淨多單減少 3169 口，至 39859 口，來到 4 萬口以下。

美元指數 (圖表取自 countingpips.com)

美元指數淨多單上週逾 4.3 萬口，是 2017 年 4 月 25 日以來最高，儘管本週看多部位降低，過去 15 週仍有多達 12 週看漲押注增加。

美元指數亞洲週一上午小幅回升，至 98.4279。

其他貨幣

其他主要貨幣，變化最大的是歐元，歐元本週淨空單增 9435 口，是連續第 2 週增加，也是過去 7 週以來，第 6 週空頭部位增加。歐元目前淨空單來到 7.5 萬口，為 6 月 18 日以來最悲觀的水準。

(圖表取自 countingpips.com)

紐西蘭幣上週淨空單飆至歷史新高之後，本週空頭部位略減，淨空單減 4257 口，脫離原本的歷史新高水準。

整體來說，本週持倉部位改善的為英鎊、瑞士法郎、澳幣及紐西蘭幣，其餘主要貨幣為淨空單增加或淨多單減少。

原油

在原油部分，大型投機者連續第 2 週大減 WTI 原油多頭。本週淨多單再減 3.4 萬口，使淨多單減為 35.5 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者連續第 4 週減持多頭，過去兩週的減量，均超過 3.4 萬口，也使淨多單來到 6 月 11 日以來最低，當時的多頭部位為 35.1 萬口。

黃金

金價近期表現不佳，不過投機者在前一週大減黃金多頭之後，本週小幅增持，淨多單增加 6570 口，來到 27.5 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

整體來看，過去 19 週中，有 14 週多頭部位上升。相較於 5 月底淨多單為 8.6 萬口，如今已來到 27.5 萬口。

美國 10 年期公債

大型投機者持有的美國 10 年期公債非商業合約，淨空單本週減少 4.1 萬口，至 12.3 萬口，是連續第 5 週淨空單減少，這 5 週累計減量已達 25.5 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

經過 5 週的淨空單減少，本週投機者的看空水準，來到 2018 年 1 月 23 日以來，近 89 週的低點。

VIX

大型投機者交易的 VIX 非商業期貨合約，淨空單出現 6 週來首度減少，減少 1.6 萬口，至 13.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 5 週，投機者的空頭部位增加了 9.7 萬口，也使得儘管本週減少，淨空單仍連續 4 週超過 12.5 萬口。