別杞人憂天了！陶然筆記澄清：外媒誤讀美中談判結果

中國官方背景的微信公眾號「陶然筆記」週一 (14 日) 晚間發文，多家外媒誤讀美中上週五談判結果，美中確實達成一致共識，貿易談判前景確實積極，未來貿易協議發展如何？不妨且行且看。

該篇文章澄清，美中表態實際基本是一致的，上週五高層級談判具有實質性進展，正等待最後的協議文本與簽署。

該篇文章解釋，中方沒有使用「第一階段協議 (或協議)」的原因在於，雙方的政治文化背景和表達習慣不同。中方基於習慣和傳統，協定文本的準備也需要幾周時間，因此，中方向大眾傳遞官方措辭態度趨向嚴謹，因此沒有使用協議字眼。

美方代表使用「第一階段協議 (或協議)」等字眼，則是回應華爾街資本市場期待，並表達對中方信用程度的認同。

該文章總結道：「無論外界猜測如何，大致可以確認一方面雙方的對外表態實際上是一致的，正留待最後的文本和簽署；另一方面對協議的表述，中美因為文化和表達習慣的原因，呈現出不同的面貌。」

此外，該文章週一還引述華爾街日報點評，中美兩邊都在本輪磋商中占了上風，中方在本周經貿磋商中獲勝，美方暫停對中國加徵新的關稅，同時將許多訴求留到晚些時候磋商以換取中方保證增加美國農產品採購。

該文章筆者認為，這未嘗不是一個積極的訊號？並強調，美中若談出一個雙方大致可接受的結果，那就是成功的，而且執行度也會順利些。但若僅僅是一個單方面特別滿意的協議，無視另一方利益和訴求，那麼就是後患無窮，結果不妨慢慢走著瞧了。

無獨有偶！中國官媒《環球時報》總編胡錫進週一推文也表示，美中貿易談判上週取得突破，雙方都有達成最終協議的強烈意願。中方的初步表態溫和是中國的習慣，不代表中國真正的態度不夠積極。