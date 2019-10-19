回應川普無禮信 厄多安：土耳其沒齒難忘 待時機成熟再行動

土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 表示，關於土耳其向敘利亞發動軍事進攻一事，土耳其「不能忘記」美國川普總統在信中的嚴厲措辭。

但他也稱，基於兩國領袖間的「愛與尊重」使他不土耳其的議程中討論這點。

川普 10 月 9 日致信厄多安，並在信中警告厄多安「別想當硬漢，別做傻子，別當歷史罪人」，這是厄多安針對該信的首次回應。

川普該信的內容用辭露骨威嚇，沒有講究禮數的外交辭令，媒體甚至形容該信堪稱是外交史上最令人傻眼的元首信函。川普在信中寫道，「你不會想為屠殺成千上萬百姓而承擔責任，我也不想為摧毀土耳其經濟的人，但我是會這麼做的。」

厄多安週五接見外媒時表示，關於該信函，土耳其「會在時機來臨時做必要的事情。」但他沒有多加闡述。

厄多安表示，「川普總統的信沒有遵照政治與外交禮節交付信件，而且在人員交付前已經出現在媒體上，我們當然不會忘記這點，我們也不該忘記。」

停火協議

Capital Economics 高階新興市場經濟學家 Jason Tuvey 表示，儘管目前檯面上已不討論進一步制裁措施，但停火協議仍有可能在落實過程中出包。

「五天之後，敘利亞北部的衝突可能會升級，這可能導致土耳其與美國的關係再次緊繃，讓制裁措施重回檯面。」

美國議會也醞釀緊張氣氛，共和黨參議員 Lindsey Graham 和民主黨參議員 Chris Van Hollen 表示，他們將「持續全力以赴」對土耳其實施嚴格制裁的計畫。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，眾議院下週將表決制裁土耳其的兩黨方案。

但即使兩黨大力支持制裁土耳其，經濟學家 Tuvey 認為，川普仍有可能試圖否決或推遲實施這些制裁。

央行降息

美土兩國達成停火協議後，美國實施嚴重制裁的可能性暫時降低，提高了土耳其央行下週降息的可能。

QNB Finansbank 首席經濟學家 Erkin Isik 表示，先前因里拉近期劇烈波動，降低了降息預期，現在因應停火協議和里拉升值的狀況，「我們預期下週貨幣政策委員會將降息 100 個基點。」他還提到通膨改善也是理由之一。

停火協議仍支撐里拉上漲，週五土耳其里拉兌美元匯率上漲了 1.4%，站上 2 週高點。近時交易，里拉兌美元匯率為 5.7919 里拉兌 1 美元， 已自本週稍早預期遭美制裁時的匯率 5.9395 升上來。