英國已向歐盟再提延期脫歐要求 但首相強生個人不署名

因應英國議會所做的決議，英國首相強生 (Boris Johnson) 已經向歐盟寄出信函，要求延長 10 月 31 日的離開歐盟的期限。歐盟理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 證實，他已收到信函，將與歐盟領導人磋商如何回應。

然而，這封信函上強生個人並未簽署，反倒是在寫給圖斯克的另一封信中明確表示，他本人反對這次推遲。

強生表示，從擔任首相以來，他就明確表示，繼續延後脫歐期限，將進一步擴大對英國的損害以及與歐盟的關係。

圖斯克則說，與歐盟領導人磋商預計要進行數日，並且需要一致同意才會延期。

儘管強生本人反對，但英國議會已在週六 (19 日) 通過法案，這項外界稱為《本恩法案 (Benn Act)》的修正案，在議會獲 322 票對 306 票的支持，要求唐寧街向布魯塞爾提出延後脫歐的申請。

本恩法案規定，在所有必要的英國立法獲得通過前，英國政府必須推遲英國脫歐。這使得強生必須在當地周六晚 11 點前致函歐盟，提出英國脫歐延期的要求。

唐寧街官員說，政府總共向歐盟發送了 3 封信，依據《本恩法案》的延期書上，強生並未親自簽署，另一封信是強生說明延期是一個錯誤。強生還向國會保證，會在 31 日截止日前，持續推動脫歐計畫。

大批英國人上街要求二次公投 (圖: AFP)

這是英國議會 37 年來第一次在週六舉行這類關鍵投票，前一週議會在週六開會，是 1982 年英國和阿根廷開戰，英軍攻擊福克蘭群島之際。

在英國議會週六開會討論脫歐問題的同時，倫敦出現大規模的遊行，要求讓民眾二次公投，組織人士表示，多達 100 萬人參與了遊行。

2016 年英國舉行全民公投，決定退出歐盟，這一結果令多數人意外。但過去 3 年半來，脫歐問題在英國始終存在分歧，也使前首相梅伊的脫歐協議一直無法過關，被迫下台。