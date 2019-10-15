看看競爭同業 特斯拉今年算是表現得還不錯了

特斯拉 (TSLA-US) 的股價過去一年走勢艱困，但也許這家電動車先驅也該到了該突破一下的機會了，因為事實證明，製造電動車其實非常困難。

《Barrons》報導指出，看看特斯拉的三個潛在競爭對手吧。未上市的高級家電製造商 Dyson、新創公司法拉第未來 (Faraday Future) 和 2018 年 IPO 的電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US)，都在這條發展的道路上遇到麻煩。

首先，Dyson 不再生產電動車，也無法為其技術找到買家。

該公司在上週四 (10 日) 的聲明中指出，「Dyson 汽車團隊開發了一款出色的汽車；他們在開發過程中展現了優異的才能，並同時兼顧著我們的理念。」「但是，儘管在整個開發過程中都付出了很大的努力，但我們就是無法使其商業化。」

RBC 分析師 Joseph Spak 在週日 (13 日) 的研究報告中指出，Dyson 在 2017 年宣布生產電動車的計劃時，「它被許多人推崇，認為隨著世界轉向更易於製造的電動車，傳統汽車製造商將面臨更多競爭。」。這位分析師說，更換內燃機並不容易。

至於法拉第，其創始人賈躍亭已經破產，儘管該公司在週日的新聞稿中表示「不會影響法拉第的任何正常業務運營。」事實上，該公司表示，這反而有助於最終該公司的 IPO。

中國電動車製造商蔚來汽車的股價也一直在掙扎，今年以來下跌了約 76%，較歷史最高點下跌近 90%。該股本月初一度表現強勁，在公布第 3 季交車數達 4799 輛後，10 月 8 日上漲近 10%。但是從那之後，股票升幅就已全數抹去。

所有這些消息讓特斯拉的今年表現相對上看來還不錯，即使有 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 的 SEC 法律問題以及該公司的交車數低於預期。今年以來，特斯拉股價下跌了 23%，低於同期羅素 3000 汽車及汽車零組件指數的 5% 漲幅和道瓊工業平均指數的 15% 漲幅。

特斯拉將在 10 月 23 日美股收盤後公布其第 3 季財報數據。在該公司於 10 月初披露第 3 季交車 97000 輛後，特斯拉股價走跌。要達到 2019 年初設定的全年展望交車水平，第 4 季交車數將需達到約 10.5 萬輛，這將會是該公司的最高記錄。