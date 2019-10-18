美股早盤 - 嬌生大跌逾3%領跌道瓊 早盤破27000大關

週五 (18 日)，美股道瓊早盤走低，其中嬌生 (JNJ-US) 大跌超過 3%，領跌道瓊破 26000 關卡，因美國食品藥物管理局 (FDA) 自該公司嬰兒爽身粉中檢測出石綿含量，嬌生宣布召回 2018 年於美國生產及運送的部分產品，另外，IBM (IBM-US)、美國運通 (AXP-US)、微軟 (MSFT-US)、波音 (BA-US) 皆跌逾 1%。

在本週美股進入財報季之後，已有 70 多家標普 500 公司公布第三季財報，FactSet 數據顯示，有 81% 的企業表現優於預期，其中包含美國銀行 (BAC-US)、Netflix(NFLX-US)、摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US)，另外，可口可樂 (KO-US) 週五 (18 日) 公布財報亦超越市場預期，開盤後漲幅破 2%。

貿易戰進展：

本週美中貿易情緒出現了些微改善，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 此前週四 (17 日) 受訪時提到，人們不應為美中貿易談判感到悲觀，他認為美中雙方在金融服務等部分領域已取得相當進展，在達成協議上展現強大動力，並稱「可能會有好事發生」。

中國經濟：

在美中貿易戰的激烈衝突下，中國經濟狀況亦是陷入泥沼，中國週五 (18 日) 公布第三季 GDP 年增 6%，除了延續前季下滑態勢，更創近 27 年新低水平。

市場分析，美中貿易戰為導致中國出口低迷的重要因素之一，消費和投資狀況也受到影響，並警告中國經濟放緩有可能導致全球經濟走向混亂。

截至台北時間週五 (18 日)22 時許：

道瓊指數下滑 93.42 點或 -0.35%，暫報 26932.46 點

那斯達克下滑 39.81 點或 -0.49%，暫報 8117.04 點

標普 500 下滑 8.15 點或 -0.27%，暫報 2989.80 點

費半下跌 9.69 點或 -0.60%，暫報 1597.47 點

台積電 ADR 下跌 0.21% 至每股 49.65 美元

十年期美債殖利率下跌 0.80% 至殖利率 1.74%

紐約輕原油上漲 0.17% 至每桶 54.02 美元

布蘭特原油下跌 0.40% 至每桶 59.67 美元

黃金上漲 0.01% 至每盎司 1491.62 美元

美元指數下跌 0.15% 至 97.46 點

圖：AFP

今日關鍵數據：

美國 9 月諮商會領先指標月減 0.1%，連續兩個月下滑，預估 0.1%，前值 0%

藍：諮商會領先指標 (LEI) 月增率 紅：諮商會同步指標 (CEI) 月增率 圖片：Conference Board

焦點個股：

可口可樂 (KO-US)

Q3 營收：95 億美元，高於分析師預期的 94 億美元，高於去年同期的 87.8 億美元，年增 8%

Q3 淨利：25.9 億美元，高於去年同期的 18.9 億美元

Q3 調整後 EPS：56 美分，與分析師預期的 56 美分持平

市場分析：

瑞士信貸 (Credit Suisse) 表示，第三季疲軟的零售趨勢可能將持續到秋季和假期，屆時百貨商店和​​部分服裝零售商恐因此受到打擊。

儘管普遍來說企業財報表現還算良好，不過根據 Refinitiv 數據，分析師仍預計標普 500 的第三季收益將下降 2.9%，恐創 2016 年中以來首次衰退。

Schwab Center 的 Financial Research 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 表示，市場對於財報季的悲觀情緒過強，也正因為如此，企業仍有很大的表現空間。