〈財報〉可口可樂Q3財報優於預期 早盤股價上漲

可口可樂 (KO-US) 在週五 (18 日) 公佈了第三季財報，優於分析師預期。儘管美元走強帶來了阻力，但受惠於可口可樂品牌飲料的成長以及零卡和更健康飲品的推動，第三季營收優於預期。該公司股價在盤前交易中上漲了 1.6%。

可口可樂股價走勢 (圖片：谷歌)

以下是財報關鍵數據:

營收：95 億美元，高於分析師預期的 94 億美元，高於去年同期的 87.8 億美元，年增 8%

淨利：25.9 億億美元，高於去年同期的 18.9 億美元

調整後 EPS：56 美分，與分析師預期的 56 美分持平

產品類別來看:

可口可樂：年增 3%

水、營養強化水和運動飲料銷售額：年增 2%

茶和咖啡： 年增 4%

隨著美國蘇打水消費量的下降，可口可樂致力於推出糖分較少、包裝較小的飲料來推動銷售。零卡可樂實現了兩位數的銷量成長，迷你罐裝 7.5 盎司蘇打水亦同。美粒果 (Minute Maid) 和果汁品牌 Simply 在本土市場也表現出色，類別營收成長了 3%。

在美國以外市場，可口可樂持續透過同名品牌的知名度來擴大飲料產品組合。該公司已在 20 多個市場推出了可口可樂 Plus 咖啡飲料，也推出了首款可口可樂品牌的能量飲料。

「我們的業績使我們充滿信心，認為我們的戰略正在與我們的消費者、客戶和市場生態緊密結合。」可口可樂執行長 James Quincey 在聲明中表示。

未來展望：

展望 2019 年，可口可樂調高了 2019 年的營業利益預測，估計將成長 12% 至 13%，先前的預測為 11% 至 12%。全年內部營收則預期將成長 5%。