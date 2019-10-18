〈顧立雄談金融科技〉3家純網銀董事名單過關 7大面向加強監理

金管會主委顧立雄今 (18) 日下午參加「2019 金融科技趨勢研討會」，他表示，金融科技浪潮下，金融法規和監理措施也要與時俱進，以純網銀為例，未來將以 7 大面向加強對純網銀的監理。此外，他也透露，三家純網銀提出的董事名單都已審核通過，對三家純網銀明年開業有信心。

顧立雄強調，金融科技已改變金融機構的商業模式、架構、與營運方式，現行金融法規及監理措施架構亦需與時俱進，才能在促進創新下，兼顧金融穩健及消費者保護。

顧立雄表示，以將來銀行、樂天國際商銀、LINE Bank 等 3 家純網銀的設立為例，為使純網銀業務的推展能兼顧風險控管，金管會未來將從七大面向加強純網銀之監理，包括：流動性風險管理、信用風險管理、作業風險管理、信譽風險管理、落實公司治理、維持金融市場競爭秩序、消費者保護等。

談到純網銀的董事會名單，之前因為卡在「金金分離」，各大股東派任人選須重新檢視，媒體關切最新進展，顧立雄表示，根據 3 家純網銀團隊所提出的董事會名單，「 3 家都已經報過來，應該是沒有什麼問題。」之後由金管會發函說明後，純網銀團隊很快就可以召開董事會。

除了純網銀，顧立雄表示，金管會也利用推動純網銀的契機，重新檢視現行監理資訊申報系統，希望導入監理科技建立｢數位監理申報機制」，針對監理資料蒐集、處理、分析等工作，建立自動化、即時化、智慧化的作業流程，提升監理的效率與能力，以因應金融科技帶來的衝擊。

顧立雄表示，目前的金融科技服務因監理規範主要仍在個別國家或區域內發展，但網路服務是無國界的，一些金融科技公司已瞄準跨國服務，尤其是跨境支付、跨境匯款服務等。

正因為有些金融科技瞄準跨國服務，顧立雄也指出，為因應全球性金融科技服務的發展，跨國監理合作也相當重要，金管會除積極與已簽訂金融科技合作協議的英、法、美、波蘭等國交流合作外，也於今年 5 月加入成為全球金融創新聯盟 (GFiN) 會員，參與跨境沙盒試驗及監理科技相關工作小組。