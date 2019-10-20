〈ETF大講堂〉市場不確定性高 ETF黃金持有量創歷史新高

今年以來，投資者對黃金的需求持續激增，從某種意義上說，對黃金的需求達到了歷史最高水平。根據世界黃金協會 (World Gold Council) 的數據顯示，黃金相關 ETF 所持有的黃金數量在今年 9 月份創下了歷史新高。

WGC 指出，截至 9 月底，黃金 ETF 持有 2808 公噸黃金，較上月增加了 75.2 噸，今年迄今為止持有量已增加了 368 噸，相當於 179 億美元。是自 2016 年以來最大的黃金 ETF 資金流入。

黃金相關 ETF 所持有的黃金數量 (圖片：ETF.com)

舉例來說，像是 SPDR 黃金指數基金 (GLD-US)、iShares 黃金指數基金 (IAU.US) 和 SPDR 黃金 MiniShares ETF (GLDM-US)，皆出現了強勁的資金流入，分別為 65 億美元、34 億美元和 5.69 億美元。

不同地區來看，今年迄今為止，北美黃金 ETF 的資金流入為 104 億美元，歐洲黃金 ETF 的流入量超過 70 億美元，其他地方的流入則為 4.39 億美元。

在面對全球經濟不確定性、地緣政治不確定性和超低利率之際，黃金相關 ETF 出現強勁的資金流入似乎不足為奇，黃金普遍被認為是應對各種不確定性的避險資產，全球吹起的降息潮也大大降低了持有黃金相關 ETF 的機會成本。

對投資者來說，當德國 10 年期公債殖利率跌至目前的 -0.44% 時，使得零孳息率的黃金變得更具有吸引力。此外，從費用率來看，GraniteShares 黃金信託 ETF(BAR-US)，費用率低至 0.17%，而上述的 GLDM，費用率低至 0.18%。

ETF 投資者的強勁需求是金價在 2019 年躍升至 6 年來新高的重要原因。在 9 月份，金價達到了每盎司 1557 美元，最新交易價約為 1484 美元，年增 16%。

金價走勢 (圖片：ETF.com)

黃金價格在 2011 年 9 月創下歷史新高 1,921 美元。隨後在接下來的四年中走跌，在 2015 年 12 月觸底至 1,046 美元。有意思的是，黃金的觸底與美國聯準會結束零利率政策的月份相對應，這是自金融危機以來首次提高利率。

在 2015 年 12 月至 2018 年 12 月期間，央行緩慢升息，最高利率高達 2.5%。在此期間，黃金處於區間震盪，但皆高於 2015 年的低點。

聯準會已經在 2019 年兩次下調基準利率，並且可能還會進一步下調利率。市場認為，這加速了今年金價的上漲。展望未來，投資者傾向密切關注美國及其他地區的利率走勢，以了解金價可能的趨勢。