政治風險下降 黃金還有機會嗎

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美貿易衝突緩和、土耳其停火、美國企業財報結果亮眼以及英國與歐盟達成脫歐共識，許多不確定因素緩解，全球股市上漲 0.79%；美國新公佈之零售銷售和新屋開工數雙雙遜於預期，美股漲幅相對溫和，單週上漲 0.54%；

2. 英國與歐盟於週三達成脫歐共識後，週六國會推遲表決脫歐草案，脫歐時程可能將再度延後，歐盟新公佈之 ZEW 調查雖逐步下滑，但優於預期，美國對 75 億美元歐洲貨品加徵關稅，均壓抑歐股漲幅，上週小漲 0.27%。

新興市場

1. 政治風險下降，新興亞洲股市受到提振，中國 9 月份工業生產年增率 5.8% 大幅優於預期 4.4%，貨幣供給年增率 M2 小幅優於預期（4.2% 比 4.0%），反而令市場擔憂會中央寬鬆政策可能因此收緊，中國股市上漲 0.32%；

2. 市場引領期盼印度企業財報結果，即使 9 月份的通貨膨脹率來到幾乎近一年高點的 3.99%，印度股市仍強勁上漲 3.07%。

債券市場

1. 避險情緒的降溫，壓抑美國政府公債的表現，上週小跌 0.03%；

2. 土耳其暫時停火、IMF 上調今年對巴西的經濟成長預估，且巴西將於下週展開第二輪稅制改革投票，提振新興市場債券上漲 0.17%，而當地貨幣計價新興債受惠匯率升值，上漲 0.54%。

原物料、匯率

1. 地緣政治風險下降、美國新公佈數據不佳，美元指數貶值 1.04%；

2. 全球經濟前景仍不明朗，IMF 下調全球經濟成長預估，油價下跌 2.53%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2019/10/21（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/18）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/10/21（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/18）



三大市場關鍵事件及分析

1. IMF：低利率帶來風險

根據 IMF 金融穩定報告，全球非銀行金融機構高風險比重顯著升高，若美元融資利率升高 0.5%，全球跨境貸款金額恐下降。

全球各部門金融風險

美元融資成本升高 0.5% 對跨境貸款影響

資料來源: Bloomberg, 2019/10/21（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/18）





2. 歐洲經驗看黃金

從歐洲央行的經驗來看，擴大的資產負債表與極低的實質利率，都有助歐元計價黃金價格上漲，在美國聯準會持續降息與再度開始購債的當下，美元計價黃金價格也大有機會。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/10/17。



3. 中國貨幣政策仍需加把勁

儘管 9 月社會融資與新增人民幣貸款都高於預期與前月數值，但從近 12 個月年增率來看，貸款成長速度放緩，家庭與企業的新增中長期貸款年增率更是疲弱。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/10/18。



本週關鍵數據行事

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/17。

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