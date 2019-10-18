挑基金的時候你都會參考哪些指標呢？過去我們分析過幾個有效的挑基金指標，幾乎全部是透過基金的客觀數據做根據，那透過資金的青睞程度當做口碑指標，來判斷基金的好壞有沒有效果呢？一起透過這篇文章來一探究竟吧！

1. 基金規模怎麼影響績效？

當到一個不熟悉的地方找餐廳用餐時，你是不是也會因為某間店的用餐人數比較多，而潛意識認為這間店一定比較好吃？但是換做在投資領域裡面，這種「名店效應」可能就不是同一回事了。因為當基金管理規模大幅增加、減少的時候，會造成該檔基金本質上的轉變。

基金規模通常可以帶來許多好處，例如當基金在某類市場上擁有足夠大的影響力時，通常可以有較好的議價能力或參與該發行公司的治理，但反過來說，當基金規模過於龐大時也會帶來壞處，例如某類資產本來市場規模就不大時，資產價格反而會因此被墊高，甚至如果超過該資產市場時，基金反而得被迫買進不符合投資人預期的資產。

2. 管理規模冠軍的過去績效表現如何？

了解了規模可能帶來的好處與壞處之後，投資人最想知道的是究竟「基金規模越大，績效是不是絕對不會差？」，下表將股票型、債券型、平衡型三大種類中規模最大的基金相對績效列出，可以看出該檔基金與同類基金相比，績效究竟有沒有比較突出。

規模冠軍的基金相對表現比較表

（以四分位表示，數字越大表示相對績效越落後）

從近五年來看，這些基金年度表現反而相對溫和，落在績效領先群（表現位於前四分之一）的機率很低，這可能是因為這些基金資金過多，不得不納入更多元化的資產，導致操作難以勝出較為積極的中小型基金。

3. 如何判斷基金規模的大小

雖然影響基金規模大小的因素很多，不應該做為投資人挑選基金時的唯一參考指標，但是基金規模過大或過小，都不是投資人所樂見的。因為，基金規模過小，容易受到清算或合併，在台灣依規定股票型基金淨資產價值低於 1 億元、債券型基金低於 2 億元時，就會遭到清算，境外基金則是依照註冊地規定，通常門檻是 3 億元。基金規模過大，則會造成第一、二點裡提到的基金「名不符實」的狀況。所以，在挑選基金前還是應該留意這項因素，透過下表就可以找到主要基金類別的規模中位數做為參考。

主要類別的基金規模中位數

（僅列出境外基金，因為境內外基金的規模懸殊）

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/10/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別在迷信基金規模越大越好，其他指標才有意義

下次當再遇到其他人跟你說某檔基金規模很大，一定是因為績效優異的時候，要冷靜下來停看聽。留意基金規模不等於優異績效，而應該回頭去看基金的長期績效、費用率、波動度及週轉率等等，這些相對更可靠的指標。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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