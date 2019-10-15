中國9月CPI年增3.0% 豬肉價格飆漲近七成

中國國家統計局今 (15 日) 公布，全國居民消費價格 (CPI) 年增 3.0%，高於市場預期的 2.9%，8 月升 2.8%。累計今年 1-9 月，CPI 年增率為 2.5%。

以分項來看，食品價格上漲 11.2%，漲勢凶猛，非食品價格僅上漲 1%。食品價格中，畜肉類價格上漲 46.9%，包括豬肉價格飆升 69.3%，影響 CPI 上漲約 1.65 個百分點。

其他食品也受影響，禽肉類價格升 14.7%；雞蛋、鮮果價格分別漲 9.4% 和 7.7%；水產品價格漲 2.9%；糧食價格升 0.6%；鮮菜價格跌 11.8%。

(圖表取自中國國家統計局)

中國是世界上最大的豬肉生產國和消費國。但自去年非洲豬瘟爆發以來，豬肉市場大受影響。據荷蘭 Rabobank 分析師於 7 月份預測，到今年年底，中國的豬隻數可能會減半。

諮詢公司 Capital Economics 分析師表示，中國當局已採取措施，例如整合養豬場和從其戰略儲備中釋放豬肉，來降低豬肉漲價衝擊。但報告指出，幾乎沒有跡象表明這些措施是有效的，生豬繼續大量死亡，豬肉價格上漲也繼續加速。

相較之下，9 月生產物價指數 (PPI) 年減 1.2%，符合預期，前值為跌 0.8%；PPI 月增 0.1%，預期為持平，前值跌 0.1%。今年 1 至 9 月平均，生產物價指數與去年同期持平。