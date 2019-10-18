FCC：中國NBA風波 顯示美國應該更防華為

美國聯邦通信委員會 (FCC) 專員 Brendan Carr 週四 (17 日) 在財經媒體的訪中表示，最近 NBA 在中國引發的推特風波，更加證實了美國為什麼必須更加警惕華為 5G 技術進入國內。

華為在今年因為網路資安問題而遭到美國封殺，川普政府禁止美企使用任何華為 5G 設備，也禁止美企與其合作。儘管華為獲得了豁免緩衝期，延長至 11 月 19 日生效。

不過 FCC 委員 Carr 說道：「過去兩週中國 NBA 遭停播事件，顯示了中國如何利用各種不同手段來操弄風向，迫使人們聽從中國的政治路線。」

「因此，我認為這是一種威脅，而使用中資的華為設備，更可能讓美國市場出現同樣的操弄影響，這是為什麼我們一直在密切關注 FCC 是否該對華為施壓。」

據美聯社報導，全球 50 家最大的電信運營商中有 45 家使用了華為產品。就在一天前，FCC 主席 Ajit Pai 也在推特上表達華為設備的相關隱憂。

FCC 主席 Ajit Pai 在推特上暗示美國應小心華為 (圖片: 推特)

本月早些時候，在休士頓火箭隊總經理莫雷發表推特支持香港示威者之後，NBA 總裁隨後表態支持莫雷的言論自由，使得中國陷入一陣抵制 NBA 的熱潮。招致中國多家與休士頓火箭隊合作的中國廠商、運動服飾品牌等立即中止與其合作，中國央視也停播賽事，已經使 NBA 蒙受「重大」損失。

美國 FCC 官員指責華為威脅國家安全風險，稱華為設備可能有「後門」向中國政府傳輸機密數據，華為一直否認這些指控。

華為則在 3 月份告訴財經媒體《CNBC》，從未被要求將數據上交給北京當局。目前除了美國政府禁用華為之外，澳洲和紐西蘭也禁止華為進入其國內網路市場。