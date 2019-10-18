[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/17 108/10/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信店頭市場基金 40.68000 39.96000 0.72000 1.80180 復華恒生單日正向二倍基金 28.61000 28.11000 0.50000 1.77873 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.26000 22.86000 0.40000 1.74978 元大巴西指數基金 6.83800 6.73100 0.10700 1.58966 瀚亞中小型股基金 23.44000 23.08000 0.36000 1.55979 華頓中小型基金 24.50000 24.13000 0.37000 1.53336 德信台灣主流中小基金 21.28000 20.96000 0.32000 1.52672 國泰科技生化基金 39.96000 39.39000 0.57000 1.44707 台新中國通基金 52.21000 51.48000 0.73000 1.41803 兆豐國際電子基金 28.72000 28.33000 0.39000 1.37663 野村巴西基金 6.63000 6.54000 0.09000 1.37615 瀚亞高科技基金 66.99000 66.10000 0.89000 1.34644 保德信高成長基金 108.18000 106.76000 1.42000 1.33009 合庫台灣基金 12.97000 12.80000 0.17000 1.32813 柏瑞拉丁美洲基金 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.27800 8.17140 0.10660 1.30455 復華數位經濟基金 51.66000 51.00000 0.66000 1.29412 日盛小而美基金 20.41000 20.15000 0.26000 1.29032 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.11000 25.79000 0.32000 1.24079 永豐趨勢平衡基金 44.96000 44.41000 0.55000 1.23846 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.00510 11.85880 0.14630 1.23368 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.82570 14.64940 0.17630 1.20346 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.93850 9.82050 0.11800 1.20157 日盛上選基金(A類型) 38.84000 38.38000 0.46000 1.19854 日盛上選基金(I類型) 38.84000 38.38000 0.46000 1.19854 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763 統一經建基金 52.42000 51.81000 0.61000 1.17738 元大富櫃50基金 13.77000 13.61000 0.16000 1.17561 安聯台灣科技基金 58.59000 57.91000 0.68000 1.17424 統一全天候基金-A類型 124.27000 122.83000 1.44000 1.17235 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------