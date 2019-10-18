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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/17  108/10/16  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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保德信店頭市場基金                                               40.68000   39.96000   0.72000    1.80180
復華恒生單日正向二倍基金                                         28.61000   28.11000   0.50000    1.77873
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       23.26000   22.86000   0.40000    1.74978
元大巴西指數基金                                                  6.83800    6.73100   0.10700    1.58966
瀚亞中小型股基金                                                 23.44000   23.08000   0.36000    1.55979
華頓中小型基金                                                   24.50000   24.13000   0.37000    1.53336
德信台灣主流中小基金                                             21.28000   20.96000   0.32000    1.52672
國泰科技生化基金                                                 39.96000   39.39000   0.57000    1.44707
台新中國通基金                                                   52.21000   51.48000   0.73000    1.41803
兆豐國際電子基金                                                 28.72000   28.33000   0.39000    1.37663
野村巴西基金                                                      6.63000    6.54000   0.09000    1.37615
瀚亞高科技基金                                                   66.99000   66.10000   0.89000    1.34644
保德信高成長基金                                                108.18000  106.76000   1.42000    1.33009
合庫台灣基金                                                     12.97000   12.80000   0.17000    1.32813
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.92000    9.79000   0.13000    1.32789
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.27800    8.17140   0.10660    1.30455
復華數位經濟基金                                                 51.66000   51.00000   0.66000    1.29412
日盛小而美基金                                                   20.41000   20.15000   0.26000    1.29032
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.11000   25.79000   0.32000    1.24079
永豐趨勢平衡基金                                                 44.96000   44.41000   0.55000    1.23846
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         12.00510   11.85880   0.14630    1.23368
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.82570   14.64940   0.17630    1.20346
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.93850    9.82050   0.11800    1.20157
日盛上選基金(A類型)                                              38.84000   38.38000   0.46000    1.19854
日盛上選基金(I類型)                                              38.84000   38.38000   0.46000    1.19854
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.31000   10.19000   0.12000    1.17763
統一經建基金                                                     52.42000   51.81000   0.61000    1.17738
元大富櫃50基金                                                   13.77000   13.61000   0.16000    1.17561
安聯台灣科技基金                                                 58.59000   57.91000   0.68000    1.17424
統一全天候基金-A類型                                            124.27000  122.83000   1.44000    1.17235
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