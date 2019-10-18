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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/17  108/10/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.39950   10.39550   0.00400    0.03848
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.11460   10.11080   0.00380    0.03758
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46960   10.46640   0.00320    0.03057
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19320   10.19010   0.00310    0.03042
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.11470   10.11380   0.00090    0.00890
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.24850   10.24740   0.00110    0.01073
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.10540   10.10460   0.00080    0.00792
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.14420   10.14390   0.00030    0.00296
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.84540    9.84640  -0.00100   -0.01016
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.84520    9.84620  -0.00100   -0.01016
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.83430    9.83650  -0.00220   -0.02237
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.83270    9.83520  -0.00250   -0.02542
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.04240   10.04330  -0.00090   -0.00896
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.04240   10.04370  -0.00130   -0.01294
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.97740   39.91090   0.06650    0.16662
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.85080   10.85000   0.00080    0.00737
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.64810   10.64730   0.00080    0.00751
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.75200   10.75100   0.00100    0.00930
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.63960   10.63860   0.00100    0.00940
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.94050   39.89540   0.04510    0.11305
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.50000   22.35000   0.15000    0.67114
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.26000   22.86000   0.40000    1.74978
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.55760   41.46140   0.09620    0.23202
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.75200   38.84320  -0.09120   -0.23479
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.96570    9.95830   0.00740    0.07431
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.54550   10.53930   0.00620    0.05883
中國信託台灣活力基金                                               13.80000   13.69000   0.11000    0.80351
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.98000   10.94000   0.04000    0.36563
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.67000    8.74000  -0.07000   -0.80092
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.46000    9.52000  -0.06000   -0.63025
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.33230   10.33190   0.00040    0.00387
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.06780   10.05670   0.01110    0.11037
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.88690    8.91420  -0.02730   -0.30625
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.49660   10.49720  -0.00060   -0.00572
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.23760    9.27680  -0.03920   -0.42256
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.25860   11.23340   0.02520    0.22433
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.46680    9.46930  -0.00250   -0.02640
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.07090   11.06170   0.00920    0.08317
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.56420    9.58420  -0.02000   -0.20868
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                40.00240   39.98970   0.01270    0.03176
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.69130   44.67780   0.01350    0.03022
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.33520   41.32800   0.00720    0.01742
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.53810   46.45770   0.08040    0.17306
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.99110   46.92150   0.06960    0.14833
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
中國信託智能運動基金-美元                                          10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05080   11.05060   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.35740   10.34600   0.01140    0.11019
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.40640    9.43530  -0.02890   -0.30630
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70960   10.70880   0.00080    0.00747
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72660    9.76660  -0.04000   -0.40956
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.88570   39.86430   0.02140    0.05368
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.66960   40.67020  -0.00060   -0.00148
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.92480   43.76580   0.15900    0.36330
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.34760   44.16240   0.18520    0.41936
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.49670   44.42230   0.07440    0.16748
元大2001基金                                                       69.44000   69.08000   0.36000    0.52113
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.94500   46.81960   0.12540    0.26784
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.01200   44.85470   0.15730    0.35069
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.01000   21.17000  -0.16000   -0.75579
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78260   11.78170   0.00090    0.00764
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47810   10.48940  -0.01130   -0.10773
元大上證50基金                                                     33.31000   33.21000   0.10000    0.30111
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.34000   11.39000  -0.05000   -0.43898
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.38000   13.30000   0.08000    0.60150
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.14600   12.10200   0.04400    0.36358
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.33300   16.25500   0.07800    0.47985
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.58200   11.60200  -0.02000   -0.17238
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.75200   10.78300  -0.03100   -0.28749
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.03000  -0.01000   -0.33003
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.05000   13.08000  -0.03000   -0.22936
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.79770   44.91850  -0.12080   -0.26893
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.14000   11.12690   0.01310    0.11773
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.10030   10.08840   0.01190    0.11796
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.88830    9.88790   0.00040    0.00405
元大巴西指數基金                                                    6.83800    6.73100   0.10700    1.58966
元大日經225基金                                                    28.61000   28.62000  -0.01000   -0.03494
元大台商收成基金                                                   23.83000   23.60000   0.23000    0.97458
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
元大台灣50單日正向2倍基金                                          45.53000   45.32000   0.21000    0.46337
元大台灣中型100基金                                                35.05000   34.84000   0.21000    0.60276
元大台灣加權股價指數基金                                           27.35700   27.29800   0.05900    0.21613
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
元大台灣卓越50基金                                                 88.35000   88.30000   0.05000    0.05663
元大台灣金融基金                                                   18.90000   18.87000   0.03000    0.15898
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.50000   32.30000   0.20000    0.61920
元大台灣高股息基金                                                 28.66000   28.50000   0.16000    0.56140
元大台灣電子科技基金                                               39.78000   39.69000   0.09000    0.22676
元大全球ETF成長組合基金                                            10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.94000   14.93000   0.01000    0.06698
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.69000   23.90000  -0.21000   -0.87866
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.94000   13.84000   0.10000    0.72254
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.19000   14.07000   0.12000    0.85288
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.90300   12.82900   0.07400    0.57682
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.48000    6.47000   0.01000    0.15456
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.25000    9.18000   0.07000    0.76253
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.07000    7.02000   0.05000    0.71225
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.31400    8.32400  -0.01000   -0.12013
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.20000    8.20000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.41000   13.38000   0.03000    0.22422
元大全球農業商機基金                                               17.52000   17.61000  -0.09000   -0.51107
元大印尼指數基金                                                    9.14200    9.10400   0.03800    0.41740
元大印度指數基金                                                    9.54500    9.46700   0.07800    0.82391
元大印度基金                                                       12.47000   12.37000   0.10000    0.80841
元大多多基金                                                       18.70000   18.59000   0.11000    0.59172
元大多福基金                                                       56.28000   55.87000   0.41000    0.73385
元大亞太成長基金                                                    8.55000    8.47000   0.08000    0.94451
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.37240    9.36120   0.01120    0.11964
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.44640    7.43750   0.00890    0.11966
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.06900    8.98500   0.08400    0.93489
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.24000    9.14000   0.10000    1.09409
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.33900   10.25400   0.08500    0.82894
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20620   10.23950  -0.03330   -0.32521
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.50400   10.50600  -0.00200   -0.01904
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.18480   10.22170  -0.03690   -0.36100
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.45590   10.44560   0.01030    0.09861
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.13960   10.16460  -0.02500   -0.24595
元大卓越基金                                                       44.38000   43.97000   0.41000    0.93245
元大店頭基金                                                        9.16000    9.10000   0.06000    0.65934
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53560   10.53500   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.76860    9.78110  -0.01250   -0.12780
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.36130   32.30660   0.05470    0.16932
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   44.10740   44.05790   0.04950    0.11235
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.78340   15.78420  -0.00080   -0.00507
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.91780   24.90660   0.01120    0.04497
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.41750   42.30110   0.11640    0.27517
元大高科技基金                                                     21.86000   21.75000   0.11000    0.50575
元大得利貨幣市場基金                                               16.35210   16.35180   0.00030    0.00183
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05130   12.05110   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.39000   11.26000   0.13000    1.15453
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.39000   11.26000   0.13000    1.15453
元大富櫃50基金                                                     13.77000   13.61000   0.16000    1.17561
元大華夏中小基金                                                    7.50000    7.55000  -0.05000   -0.66225
元大新中國基金-人民幣                                              10.53000   10.59000  -0.06000   -0.56657
元大新中國基金-美元                                                 9.56400    9.64200  -0.07800   -0.80896
元大新中國基金-新台幣                                               9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
元大新主流基金                                                     27.14000   26.99000   0.15000    0.55576
元大新東協平衡基金-美元                                             9.36900    9.34700   0.02200    0.23537
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.20490   11.17510   0.02980    0.26666
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.00720   10.00370   0.00350    0.03499
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.42810   11.41070   0.01740    0.15249
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.28170    9.26760   0.01410    0.15214
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69800   10.69960  -0.00160   -0.01495
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84030    9.87090  -0.03060   -0.31000
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.82490   10.81390   0.01100    0.10172
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.96640    9.98530  -0.01890   -0.18928
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.18050   10.18050   0.00000    0.00000
元大新興亞洲基金                                                   11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.81000    9.79860   0.01140    0.11634
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.97790    8.96740   0.01050    0.11709
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.04270   10.01930   0.02340    0.23355
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.20800    9.18650   0.02150    0.23404
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18710   15.18690   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.31000   39.03000   0.28000    0.71740
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
元大實質多重資產基金-美元                                           8.29800    8.27400   0.02400    0.29007
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
元大滬深300單日正向2倍基金                                         19.04000   18.93000   0.11000    0.58109
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.56000   21.53000   0.03000    0.13934
元大摩臺基金                                                       41.29000   41.23000   0.06000    0.14553
元大標普500基金                                                    27.88000   27.91000  -0.03000   -0.10749
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.72000   36.86000  -0.14000   -0.37982
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.95000   20.88000   0.07000    0.33525
元大標智滬深300基金                                                18.14000   18.11000   0.03000    0.16565
元大歐洲50基金                                                     26.26000   26.25000   0.01000    0.03810
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         8.96730    8.90300   0.06430    0.72223
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31240   10.31220   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.71000   16.54000   0.17000    1.02781
日盛上選基金(A類型)                                                38.84000   38.38000   0.46000    1.19854
日盛上選基金(I類型)                                                38.84000   38.38000   0.46000    1.19854
日盛小而美基金                                                     20.41000   20.15000   0.26000    1.29032
日盛中國內需動力基金                                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.51180   12.48740   0.02440    0.19540
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87420    9.85500   0.01920    0.19482
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63370   12.62250   0.01120    0.08873
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.96570    9.95690   0.00880    0.08838
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.32240   11.30520   0.01720    0.15214
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.91450    8.90090   0.01360    0.15279
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
日盛日盛基金                                                       13.35000   13.23000   0.12000    0.90703
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66400   10.66380   0.00020    0.00188
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.42440    9.42420   0.00020    0.00212
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33430   10.32830   0.00600    0.05809
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13360    9.12830   0.00530    0.05806
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55830    2.55300   0.00530    0.20760
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65220    1.65730  -0.00510   -0.30773
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39120    0.39090   0.00030    0.07675
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25310    0.25420  -0.00110   -0.43273
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.78190   12.76470   0.01720    0.13475
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.14990    8.18050  -0.03060   -0.37406
日盛亞洲機會基金                                                    7.23000    7.23000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       19.23000   19.09000   0.14000    0.73337
日盛高科技基金                                                     20.28000   20.08000   0.20000    0.99602
日盛貨幣市場基金                                                   14.86010   14.85990   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     46.10000   45.67000   0.43000    0.94154
日盛精選五虎基金                                                   39.28000   38.88000   0.40000    1.02881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56870   13.56840   0.00030    0.00221
台新2000高科技基金                                                 35.69000   35.29000   0.40000    1.13347
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
台新MSCI中國基金                                                   19.81000   19.72000   0.09000    0.45639
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.01000   20.17000  -0.16000   -0.79326
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24560   14.24540   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     52.21000   51.48000   0.73000    1.41803
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58880    0.59080  -0.00200   -0.33852
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.05200   18.09200  -0.04000   -0.22109
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33780    0.33890  -0.00110   -0.32458
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
台新主流基金                                                       26.34000   26.28000   0.06000    0.22831
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.66000   24.58000   0.08000    0.32547
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.80800    0.80600   0.00200    0.24814
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.23000   17.24000  -0.01000   -0.05800
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56300    0.56430  -0.00130   -0.23037
台新台灣中小基金                                                   39.91000   39.82000   0.09000    0.22602
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.28040   11.22850   0.05190    0.46222
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.14730   10.11540   0.03190    0.31536
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.85440   11.78070   0.07370    0.62560
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.14000   11.06000   0.08000    0.72333
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.99990   10.04230  -0.04240   -0.42221
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.30640   11.31630  -0.00990   -0.08748
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.39000   14.29000   0.10000    0.69979
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.53730    8.56720  -0.02990   -0.34901
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28310    0.28440  -0.00130   -0.45710
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72640   12.70730   0.01910    0.15031
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41690    0.41670   0.00020    0.04800
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.57000   38.65000  -0.08000   -0.20699
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.11000   41.95000   0.16000    0.38141
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14330   11.14320   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 34.03370   33.97620   0.05750    0.16924
台新智慧生活基金-美元                                              10.53310   10.60720  -0.07410   -0.69858
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.79000   10.85000  -0.06000   -0.55300
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.02150    8.07410  -0.05260   -0.65147
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.16860    8.21240  -0.04380   -0.53334
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.24760    9.26160  -0.01400   -0.15116
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.42770    9.43090  -0.00320   -0.03393
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.53170   11.52910   0.00260    0.02255
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36950    0.36980  -0.00030   -0.08112
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.06560    8.10080  -0.03520   -0.43452
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27290    0.27450  -0.00160   -0.58288
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.35000    5.32000   0.03000    0.56391
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.60000   22.60000   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.58240   10.61480  -0.03240   -0.30523
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.03920   10.09330  -0.05410   -0.53600
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.05340   10.10160  -0.04820   -0.47715
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.73700   10.72020   0.01680    0.15671
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.17650   10.18440  -0.00790   -0.07757
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.19280   10.19480  -0.00200   -0.01962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.96700   42.88100   0.08600    0.20056
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.22150   42.13850   0.08300    0.19697
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.66330   39.63880   0.02450    0.06181
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.92350   38.91400   0.00950    0.02441
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.39200   38.49840  -0.10640   -0.27638
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.42990   11.42910   0.00080    0.00700
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.80710    9.83500  -0.02790   -0.28368
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.33120    9.31720   0.01400    0.15026
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.06790   11.05130   0.01660    0.15021
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.57750    7.58840  -0.01090   -0.14364
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.05550    9.06850  -0.01300   -0.14335
永豐中小基金                                                       56.10000   56.18000  -0.08000   -0.14240
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84670    1.83740   0.00930    0.50615
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.61260    2.59940   0.01320    0.50781
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.09310    8.07560   0.01750    0.21670
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.09460   11.07070   0.02390    0.21589
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.13000    5.14000  -0.01000   -0.19455
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.19000   22.31000  -0.12000   -0.53788
永豐主流品牌基金                                                   19.17000   19.27000  -0.10000   -0.51894
永豐永豐基金                                                       35.53000   35.15000   0.38000    1.08108
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.96590    8.98480  -0.01890   -0.21036
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55920    9.57930  -0.02010   -0.20983
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.77250    8.78230  -0.00980   -0.11159
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.35610    9.36650  -0.01040   -0.11103
永豐亞洲民生消費基金                                               11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
永豐南非幣2021保本基金                                             14.36050   14.35570   0.00480    0.03344
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.80000   19.86000  -0.06000   -0.30211
永豐貨幣市場基金                                                   13.96000   13.95980   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17960    2.16980   0.00980    0.45165
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72470    2.71240   0.01230    0.45347
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.69460    7.68200   0.01260    0.16402
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91480   10.89700   0.01780    0.16335
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.04120    7.03310   0.00810    0.11517
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.42030   11.40710   0.01320    0.11572
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.12000    8.17000  -0.05000   -0.61200
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.53000   18.62000  -0.09000   -0.48335
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.45000   57.34000   0.11000    0.19184
永豐領航科技基金                                                   41.73000   41.40000   0.33000    0.79710
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   44.96000   44.41000   0.55000    1.23846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.96900   11.96820   0.00080    0.00668
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82400    9.82170   0.00230    0.02342
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.48000   10.47750   0.00250    0.02386
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.89930    9.89680   0.00250    0.02526
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.39110   10.38850   0.00260    0.02503
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.87730    9.87590   0.00140    0.01418
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.66320   10.66160   0.00160    0.01501
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.90540    9.90410   0.00130    0.01313
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.46910   10.46780   0.00130    0.01242
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.39000   15.43000  -0.04000   -0.25924
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.50000   19.56000  -0.06000   -0.30675
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.58000   19.65000  -0.07000   -0.35623
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04340   10.04720  -0.00380   -0.03782
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04340   10.04720  -0.00380   -0.03782
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.93640    9.94440  -0.00800   -0.08045
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.93640    9.94440  -0.00800   -0.08045
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21440   10.21290   0.00150    0.01469
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21430   10.21280   0.00150    0.01469
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.02850   10.03520  -0.00670   -0.06676
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.02850   10.03520  -0.00670   -0.06676
兆豐國際生命科學基金                                               14.38000   14.49000  -0.11000   -0.75914
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.42650   10.41730   0.00920    0.08831
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.76320   10.76200   0.00120    0.01115
兆豐國際全球基金                                                   31.01000   30.99000   0.02000    0.06454
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54560   10.54500   0.00060    0.00569
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13930   10.15110  -0.01180   -0.11624
兆豐國際國民基金                                                   24.33000   24.23000   0.10000    0.41271
兆豐國際第一基金                                                   14.70000   14.53000   0.17000    1.16999
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70700   10.69250   0.01450    0.13561
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.12040    8.10940   0.01100    0.13565
兆豐國際萬全基金                                                   22.23000   22.01000   0.22000    0.99955
兆豐國際電子基金                                                   28.72000   28.33000   0.39000    1.37663
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.46000   23.39000   0.07000    0.29927
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.69000   14.72000  -0.03000   -0.20380
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.21000   38.03000   0.18000    0.47331
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57610   12.57590   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.77460    9.78010  -0.00550   -0.05624
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.82530    9.83210  -0.00680   -0.06916
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.76490    9.76200   0.00290    0.02971
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.82460    9.83010  -0.00550   -0.05595
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.95610    9.96080  -0.00470   -0.04718
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.77480    9.78030  -0.00550   -0.05624
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.82740    9.83420  -0.00680   -0.06915
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.77270    9.76980   0.00290    0.02968
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.82900    9.83450  -0.00550   -0.05593
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.96400    9.96870  -0.00470   -0.04715
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.99040   10.98440   0.00600    0.05462
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.68290   10.68700  -0.00410   -0.03836
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.96660   10.96050   0.00610    0.05565
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55870   10.55300   0.00570    0.05401
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.74890   10.75300  -0.00410   -0.03813
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69330   10.68730   0.00600    0.05614
合庫台灣基金                                                       12.97000   12.80000   0.17000    1.32813
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.71990   11.70830   0.01160    0.09908
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.86310   12.85800   0.00510    0.03966
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.43580   11.43180   0.00400    0.03499
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.20550   12.20100   0.00450    0.03688
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.03770    8.02970   0.00800    0.09963
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.38900    9.38490   0.00410    0.04369
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.11480    9.11160   0.00320    0.03512
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75080    8.74820   0.00260    0.02972
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.23640    9.23310   0.00330    0.03574
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.18000    9.14000   0.04000    0.43764
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.18770   10.18760   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93710    9.93310   0.00400    0.04027
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.34410   10.34050   0.00360    0.03481
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.47700   10.46610   0.01090    0.10415
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.13160   12.12810   0.00350    0.02886
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.51240   15.50180   0.01060    0.06838
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.61100    8.60750   0.00350    0.04066
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.45840    9.45510   0.00330    0.03490
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.77070    7.76270   0.00800    0.10306
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58590    8.58310   0.00280    0.03262
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.51580   10.50960   0.00620    0.05899
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.29000   12.25000   0.04000    0.32653
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.77000   11.73000   0.04000    0.34101
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19590   10.18500   0.01090    0.10702
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17100   10.16150   0.00950    0.09349
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.65570    9.63100   0.02470    0.25646
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.14900   10.14100   0.00800    0.07889
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.28770   10.27670   0.01100    0.10704
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.25660   10.24690   0.00970    0.09466
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.72150    9.69660   0.02490    0.25679
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.21740   10.20930   0.00810    0.07934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27550   11.27460   0.00090    0.00798
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.81450    9.84800  -0.03350   -0.34017
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.66210    9.68380  -0.02170   -0.22409
安聯中國東協基金                                                   14.86000   14.77000   0.09000    0.60934
安聯中國策略基金-美元                                              12.93000   12.99000  -0.06000   -0.46189
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.73000   16.79000  -0.06000   -0.35736
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.82000   16.86000  -0.04000   -0.23725
安聯中華新思路基金-美元                                            15.15000   15.25000  -0.10000   -0.65574
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.17000   14.24000  -0.07000   -0.49157
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.27000   36.04000   0.23000    0.63818
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
安聯台灣科技基金                                                   58.59000   57.91000   0.68000    1.17424
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56630   12.56610   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   41.46000   41.18000   0.28000    0.67994
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85870   10.85420   0.00450    0.04146
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.88080   15.87020   0.01060    0.06679
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.81950    9.81290   0.00660    0.06726
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.93340    9.92660   0.00680    0.06850
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.30540   13.29230   0.01310    0.09855
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86630   10.85970   0.00660    0.06078
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.88710   12.87780   0.00930    0.07222
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51860    9.50980   0.00880    0.09254
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.45590    9.45010   0.00580    0.06138
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95430    8.94780   0.00650    0.07264
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.16930   10.16000   0.00930    0.09154
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.89430    9.88820   0.00610    0.06169
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.14140   10.13400   0.00740    0.07302
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.55410   12.53340   0.02070    0.16516
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35620   11.34060   0.01560    0.13756
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.94290   10.92680   0.01610    0.14734
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.50880    8.49510   0.01370    0.16127
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.37900    8.36740   0.01160    0.13863
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.04770    8.03580   0.01190    0.14809
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.13240   10.11630   0.01610    0.15915
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.00120    9.98640   0.01480    0.14820
安聯全球人口趨勢基金                                               12.05000   12.01000   0.04000    0.33306
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        31.65000   31.71000  -0.06000   -0.18921
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.48000    7.51000  -0.03000   -0.39947
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.54560   12.54200   0.00360    0.02870
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54630   10.54590   0.00040    0.00379
安聯全球新興市場基金                                               16.78000   16.64000   0.14000    0.84135
安聯全球農金趨勢基金                                                8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
安聯亞洲動態策略基金                                               22.27000   22.13000   0.14000    0.63263
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.19130   10.18210   0.00920    0.09035
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.21470   10.20740   0.00730    0.07152
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.10490   10.09670   0.00820    0.08121
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06960   10.06280   0.00680    0.06758
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.12120   10.11180   0.00940    0.09296
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07140   10.06470   0.00670    0.06657
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03190   10.02510   0.00680    0.06783
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12830   10.12130   0.00700    0.06916
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03190   10.02500   0.00690    0.06883
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.66900   10.66840   0.00060    0.00562
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14920   10.14870   0.00050    0.00493
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.65460   92.47390   0.18070    0.19541
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.54910   13.53460   0.01450    0.10713
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.32330   69.18460   0.13870    0.20048
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00490    9.99430   0.01060    0.10606
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79770    2.79540   0.00230    0.08228
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.89790   10.90310  -0.00520   -0.04769
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34490    2.34010   0.00480    0.20512
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72380    8.72710  -0.00330   -0.03781
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.27960   10.26930   0.01030    0.10030
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.35870   10.35990  -0.00120   -0.01158
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.89180   10.88820   0.00360    0.03306
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.30290   10.30400  -0.00110   -0.01068
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.31890   10.31990  -0.00100   -0.00969
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.08050   10.07040   0.01010    0.10029
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09900   10.10060  -0.00160   -0.01584
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.46110   10.45900   0.00210    0.02008
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.10030   10.10140  -0.00110   -0.01089
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13350   10.13470  -0.00120   -0.01184
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.15510   10.16080  -0.00570   -0.05610
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37980   10.38040  -0.00060   -0.00578
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.12910   10.13500  -0.00590   -0.05821
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.02010   10.02530  -0.00520   -0.05187
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.04540   10.05140  -0.00600   -0.05969
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10610   10.10840  -0.00230   -0.02275
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02810   10.03390  -0.00580   -0.05780
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97020    9.97540  -0.00520   -0.05213
宏利台灣動力基金A類型                                              33.39000   33.08000   0.31000    0.93712
宏利台灣動力基金I類型                                              33.39000   33.08000   0.31000    0.93712
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.97750    9.97900  -0.00150   -0.01503
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.96500    9.96690  -0.00190   -0.01906
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.05350   10.05410  -0.00060   -0.00597
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.97390    9.97580  -0.00190   -0.01905
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.04820   10.05840  -0.01020   -0.10141
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.82510    9.82410   0.00100    0.01018
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51510    7.52270  -0.00760   -0.10103
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.42120    7.42340  -0.00220   -0.02964
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
宏利全球債券組合基金                                               13.75400   13.74570   0.00830    0.06038
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02220    3.02220   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.43120   12.42890   0.00230    0.01851
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.88500    8.88270   0.00230    0.02589
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.63020    2.62270   0.00750    0.28596
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.36680   11.35530   0.01150    0.10127
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31720    3.30460   0.01260    0.38129
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54150    0.53960   0.00190    0.35211
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.15000   15.09000   0.06000    0.39761
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.47810   12.46450   0.01360    0.10911
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.03450   11.02520   0.00930    0.08435
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49480   10.48240   0.01240    0.11829
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.71830    8.71160   0.00670    0.07691
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.34460    8.33750   0.00710    0.08516
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.15720    8.14760   0.00960    0.11783
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.34430    8.33730   0.00700    0.08396
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.01350    3.01630  -0.00280   -0.09283
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43250    0.43270  -0.00020   -0.04622
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.92840   12.93150  -0.00310   -0.02397
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98350    0.98410  -0.00060   -0.06097
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.31980    7.32170  -0.00190   -0.02595
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05110    2.05270  -0.00160   -0.07795
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29540    0.29550  -0.00010   -0.03384
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.89350    8.89570  -0.00220   -0.02473
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32420    0.32440  -0.00020   -0.06165
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70230   13.70220   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.48000   0.01000    0.40323
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.22000   11.16000   0.06000    0.53763
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.61000   27.46000   0.15000    0.54625
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.61000   27.46000   0.15000    0.54625
宏利澳幣保本基金                                                   12.73580   12.73550   0.00030    0.00236
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.49880   10.47000   0.02880    0.27507
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.40750    9.40200   0.00550    0.05850
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.81790    8.80250   0.01540    0.17495
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.29190   11.27220   0.01970    0.17477
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
貝萊德新台幣基金                                                   12.98400   12.98380   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     29.00000   28.89000   0.11000    0.38075
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46140   11.46260  -0.00120   -0.01047
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84120    9.84740  -0.00620   -0.06296
保德信大中華基金-人民幣                                            10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
保德信大中華基金-美元                                              10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
保德信大中華基金-新台幣                                            30.91000   30.85000   0.06000    0.19449
保德信中小型股基金                                                 56.87000   56.24000   0.63000    1.12020
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
保德信中國中小基金-美元                                             9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.01830   10.02800  -0.00970   -0.09673
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.06480   10.07110  -0.00630   -0.06256
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.14030   10.15010  -0.00980   -0.09655
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.30010   11.31110  -0.01100   -0.09725
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
保德信中國品牌基金-美元                                            10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.05000   27.98000   0.07000    0.25018
保德信全球消費商機基金                                             19.39000   19.33000   0.06000    0.31040
保德信全球基礎建設基金                                             13.96000   13.94000   0.02000    0.14347
保德信全球資源基金                                                  6.91000    6.92000  -0.01000   -0.14451
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.30000   31.25000   0.05000    0.16000
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.24860   10.23040   0.01820    0.17790
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.78960   10.77040   0.01920    0.17827
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.18550   10.15560   0.02990    0.29442
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.72000   10.68850   0.03150    0.29471
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70920    9.70190   0.00730    0.07524
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.94060   10.93200   0.00860    0.07867
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.18100    9.16310   0.01790    0.19535
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.33120   10.31100   0.02020    0.19591
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.11960    8.11150   0.00810    0.09986
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.27110   11.25990   0.01120    0.09947
保德信亞太基金                                                     20.07000   19.96000   0.11000    0.55110
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.66000    8.64950   0.01050    0.12139
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.10080   12.08620   0.01460    0.12080
保德信店頭市場基金                                                 40.68000   39.96000   0.72000    1.80180
保德信拉丁美洲基金                                                  6.95000    6.90000   0.05000    0.72464
保德信金平衡基金                                                   32.31000   32.21000   0.10000    0.31046
保德信金滿意基金                                                   45.83000   45.44000   0.39000    0.85827
保德信科技島基金                                                   30.64000   30.31000   0.33000    1.08875
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                        10.01560   10.00590   0.00970    0.09694
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.97240    9.98260  -0.01020   -0.10218
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.97240    9.98260  -0.01020   -0.10218
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                    10.00560   10.00410   0.00150    0.01499
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                      10.00560   10.00410   0.00150    0.01499
保德信高成長基金                                                  108.18000  106.76000   1.42000    1.33009
保德信貨幣市場基金                                                 15.86350   15.86330   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.72380   10.72370   0.00010    0.00093
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.86070   10.84790   0.01280    0.11800
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.09360   11.08580   0.00780    0.07036
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.51990   10.50020   0.01970    0.18762
保德信新世紀基金                                                   10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.12950    8.12000   0.00950    0.11700
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38340   10.37290   0.01050    0.10123
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.67690   11.66330   0.01360    0.11661
保德信新興趨勢組合基金                                             10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
保德信瑞騰基金                                                     15.66430   15.66470  -0.00040   -0.00255
保德信歐洲組合基金                                                 10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.55380    9.55380   0.00000    0.00000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.18890   10.18890   0.00000    0.00000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.44050    9.43500   0.00550    0.05829
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79190    9.78530   0.00660    0.06745
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68100    9.67110   0.00990    0.10237
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.23650   10.22610   0.01040    0.10170
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54820    9.54670   0.00150    0.01571
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99730    9.99570   0.00160    0.01601
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.19830   10.18990   0.00840    0.08243
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89250    9.88350   0.00900    0.09106
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41450   10.40500   0.00950    0.09130
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.84230    9.84190   0.00040    0.00406
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.26660   10.26660   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85940    9.85190   0.00750    0.07613
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52980   10.51830   0.01150    0.10933
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74270    9.74040   0.00230    0.02361
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.23120   10.22870   0.00250    0.02444
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.03160   10.01400   0.01760    0.17575
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.03520   10.01760   0.01760    0.17569
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.33950   10.32320   0.01630    0.15790
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.98630    9.97830   0.00800    0.08017
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.98710    9.97900   0.00810    0.08117
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.31070   10.28630   0.02440    0.23721
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.34030   10.32930   0.01100    0.10649
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.02670   10.02480   0.00190    0.01895
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.00210    9.99540   0.00670    0.06703
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.50610   10.49850   0.00760    0.07239
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.11320   10.10120   0.01200    0.11880
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.95910   10.94190   0.01720    0.15719
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01450   10.01690  -0.00240   -0.02396
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.41810   10.42060  -0.00250   -0.02399
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.54660   10.53400   0.01260    0.11961
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.55260   10.55030   0.00230    0.02180
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.47020   10.45570   0.01450    0.13868
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.08140   10.06230   0.01910    0.18982
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.08470   10.06550   0.01920    0.19075
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.07310   10.03810   0.03500    0.34867
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.07440   10.04090   0.03350    0.33364
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.06840   10.06120   0.00720    0.07156
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.06960   10.06250   0.00710    0.07056
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.09660   10.06250   0.03410    0.33888
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.09710   10.06300   0.03410    0.33887
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.12840   10.11330   0.01510    0.14931
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.24990   10.23490   0.01500    0.14656
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.19660   10.17940   0.01720    0.16897
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.56660   10.54390   0.02270    0.21529
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.93050    9.92540   0.00510    0.05138
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.12660   10.12140   0.00520    0.05138
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97040    1.96780   0.00260    0.13213
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85720    2.85360   0.00360    0.12616
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28870    0.28890  -0.00020   -0.06923
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45750    0.45780  -0.00030   -0.06553
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.13850    8.13850   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.02410   12.02350   0.00060    0.00499
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.74450    9.73160   0.01290    0.13256
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.54050   12.52330   0.01720    0.13734
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62870    8.63010  -0.00140   -0.01622
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.14540   11.14720  -0.00180   -0.01615
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.63240   10.63420  -0.00180   -0.01693
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35830   10.35420   0.00410    0.03960
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.47000   20.40000   0.07000    0.34314
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4754.98000 4738.51000  16.47000    0.34758
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13030   10.13440  -0.00410   -0.04046
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.10860   11.11320  -0.00460   -0.04139
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97610    9.97440   0.00170    0.01704
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.45490    9.46240  -0.00750   -0.07926
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13420   10.14220  -0.00800   -0.07888
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.41180    9.41320  -0.00140   -0.01487
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.83670    9.84000  -0.00330   -0.03354
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.41070   10.39800   0.01270    0.12214
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.83960    5.84290  -0.00330   -0.05648
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.88980   10.89600  -0.00620   -0.05690
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.02190   10.02400  -0.00210   -0.02095
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                      9.97460    9.97270   0.00190    0.01905
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.01250   10.01670  -0.00420   -0.04193
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.02190   10.02400  -0.00210   -0.02095
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                      9.97460    9.97270   0.00190    0.01905
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01250   10.01670  -0.00420   -0.04193
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.45050   10.46620  -0.01570   -0.15001
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.55500   11.58150  -0.02650   -0.22881
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.77220   10.79760  -0.02540   -0.23524
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.92950    8.94290  -0.01340   -0.14984
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.33040    9.35180  -0.02140   -0.22883
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.21650    9.23820  -0.02170   -0.23489
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.25830   10.27370  -0.01540   -0.14990
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.82580   10.85050  -0.02470   -0.22764
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.80900   10.83450  -0.02550   -0.23536
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.57000   13.52000   0.05000    0.36982
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71380   13.71370   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.29000   16.27000   0.02000    0.12293
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.26440   14.25050   0.01390    0.09754
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.78560   12.77940   0.00620    0.04852
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.33330   13.33010   0.00320    0.02401
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.37590    8.36780   0.00810    0.09680
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67640    6.66990   0.00650    0.09745
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63160    8.62740   0.00420    0.04868
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.48310    8.46880   0.01430    0.16886
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69150   10.68890   0.00260    0.02432
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.38150    8.37640   0.00510    0.06089
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.97550   12.96920   0.00630    0.04858
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.35570   12.34370   0.01200    0.09722
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.47370   13.45110   0.02260    0.16802
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.13760   12.13470   0.00290    0.02390
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83810    8.82950   0.00860    0.09740
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.63900    9.63430   0.00470    0.04878
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.69300    9.67680   0.01620    0.16741
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50440    9.50220   0.00220    0.02315
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38850    9.38280   0.00570    0.06075
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70910   10.69880   0.01030    0.09627
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.80690   10.79620   0.01070    0.09911
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.56290   10.55920   0.00370    0.03504
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.69700   10.68780   0.00920    0.08608
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72960    9.72020   0.00940    0.09671
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55030    9.54090   0.00940    0.09852
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71120   10.68290   0.02830    0.26491
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.57660    9.57330   0.00330    0.03447
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70750    9.69910   0.00840    0.08661
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68930   10.67900   0.01030    0.09645
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.80770   10.79700   0.01070    0.09910
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.56340   10.55970   0.00370    0.03504
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.69820   10.68900   0.00920    0.08607
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72950    9.72020   0.00930    0.09568
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55060    9.54120   0.00940    0.09852
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.89820   10.86940   0.02880    0.26496
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.57690    9.57350   0.00340    0.03551
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70810    9.69980   0.00830    0.08557
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34250   11.33450   0.00800    0.07058
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.93090   12.92360   0.00730    0.05649
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.15760   12.15640   0.00120    0.00987
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.87910    8.87280   0.00630    0.07100
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67040    9.66490   0.00550    0.05691
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.57880    9.57790   0.00090    0.00940
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03740   11.02970   0.00770    0.06981
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.04090   12.03410   0.00680    0.05651
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.74520   11.74400   0.00120    0.01022
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.87940    8.87310   0.00630    0.07100
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67090    9.66550   0.00540    0.05587
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.57920    9.57830   0.00090    0.00940
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.17000   13.12000   0.05000    0.38110
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.11000   14.07000   0.04000    0.28429
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.14000   13.16000  -0.02000   -0.15198
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.29000   13.31000  -0.02000   -0.15026
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.92000    9.79000   0.13000    1.32789
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.14970   12.13070   0.01900    0.15663
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.44280   10.43400   0.00880    0.08434
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.69300    7.68090   0.01210    0.15753
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.24690   10.23840   0.00850    0.08302
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.26690   12.26100   0.00590    0.04812
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.14360   12.14360   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.08790   11.09040  -0.00250   -0.02254
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.45040    8.44630   0.00410    0.04854
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61230    9.61220   0.00010    0.00104
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.63910    9.64130  -0.00220   -0.02282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.68180   11.68180   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.77190   10.76670   0.00520    0.04830
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.06930   11.07180  -0.00250   -0.02258
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95420    9.95420   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.13050    9.12600   0.00450    0.04931
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.16110    9.15160   0.00950    0.10381
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.66580    9.66800  -0.00220   -0.02276
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.57900   12.58630  -0.00730   -0.05800
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.24000   12.25140  -0.01140   -0.09305
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.51910   11.53430  -0.01520   -0.13178
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.94950    6.95360  -0.00410   -0.05896
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74290    8.75100  -0.00810   -0.09256
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.39450    9.40690  -0.01240   -0.13182
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.81340   10.81970  -0.00630   -0.05823
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.53710   11.55240  -0.01530   -0.13244
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.47100    9.47980  -0.00880   -0.09283
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.86900    8.87420  -0.00520   -0.05860
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.59550    9.60810  -0.01260   -0.13114
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.14100   12.13690   0.00410    0.03378
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.07920   13.07830   0.00090    0.00688
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.87900   11.88190  -0.00290   -0.02441
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.34110    9.33800   0.00310    0.03320
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.08810   10.08750   0.00060    0.00595
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05850   10.06090  -0.00240   -0.02385
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.32810   12.32730   0.00080    0.00649
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.83200   10.82840   0.00360    0.03325
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.31840   11.32120  -0.00280   -0.02473
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.96920    9.96590   0.00330    0.03311
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.50790    9.50470   0.00320    0.03367
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.33300   10.33240   0.00060    0.00581
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79580    9.79820  -0.00240   -0.02449
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.85000   18.86000  -0.01000   -0.05302
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.54000   17.55000  -0.01000   -0.05698
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.35660   13.34160   0.01500    0.11243
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.26190   10.27930  -0.01740   -0.16927
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.40200   11.41480  -0.01280   -0.11214
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.45350   12.41250   0.04100    0.33031
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.86610   10.88890  -0.02280   -0.20939
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.80600    8.82090  -0.01490   -0.16892
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.44200    9.45260  -0.01060   -0.11214
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.32010    9.28940   0.03070    0.33048
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.37430    9.39400  -0.01970   -0.20971
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.93880    8.95400  -0.01520   -0.16976
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.24320    9.25360  -0.01040   -0.11239
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.19680   11.16000   0.03680    0.32975
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.31710    9.33660  -0.01950   -0.20886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.80280   44.75900   0.04380    0.09786
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.94510    9.93470   0.01040    0.10468
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84950    9.84490   0.00460    0.04672
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.90000   35.68000   0.22000    0.61659
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.86930   11.86860   0.00070    0.00590
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66710    1.67080  -0.00370   -0.22145
國泰大中華基金                                                     22.54000   22.32000   0.22000    0.98566
國泰小龍基金-新台幣                                                16.71000   16.58000   0.13000    0.78408
國泰中小成長基金-新台幣                                            49.00000   48.65000   0.35000    0.71942
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.69720    4.68750   0.00970    0.20693
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.72270    0.72290  -0.00020   -0.02767
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77470    0.77490  -0.00020   -0.02581
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.33000   20.31000   0.02000    0.09847
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.29560   43.50070  -0.20510   -0.47149
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.47020    2.46680   0.00340    0.13783
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34550    0.34580  -0.00030   -0.08676
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.64700   10.64450   0.00250    0.02349
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33770    0.33810  -0.00040   -0.11831
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.20270   10.20300  -0.00030   -0.00294
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.50990    4.50310   0.00680    0.15101
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.62970    0.63020  -0.00050   -0.07934
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.50000   19.50000   0.00000    0.00000
國泰中港台基金-人民幣                                               3.51270    3.50610   0.00660    0.18824
國泰中港台基金-美元                                                 0.49660    0.49680  -0.00020   -0.04026
國泰中港台基金-新台幣                                              15.20000   15.19000   0.01000    0.06583
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.12010   10.11070   0.00940    0.09297
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21530   10.21160   0.00370    0.03623
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.15360   10.13810   0.01550    0.15289
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.96000   27.99000  -0.03000   -0.10718
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.60000   35.73000  -0.13000   -0.36384
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35810    0.35780   0.00030    0.08385
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33360    0.33330   0.00030    0.09001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33450    0.33420   0.00030    0.08977
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.01070   10.98930   0.02140    0.19473
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.26910   10.24910   0.02000    0.19514
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.30210   10.28210   0.02000    0.19451
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47480   12.47460   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42630    0.42610   0.00020    0.04694
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37450    0.37440   0.00010    0.02671
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45570    0.45550   0.00020    0.04391
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.57010    0.57060  -0.00050   -0.08763
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.62230    2.61520   0.00710    0.27149
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36960    0.36950   0.00010    0.02706
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54960    0.55000  -0.00040   -0.07273
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50280    0.50100   0.00180    0.35928
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.53000   14.46000   0.07000    0.48409
國泰全球資源基金-美元                                               0.16260    0.16260   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.07000    5.07000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61310    0.61440  -0.00130   -0.21159
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.84000   18.86000  -0.02000   -0.10604
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.19000   18.21000  -0.02000   -0.10983
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90690    0.91010  -0.00320   -0.35161
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.78000   20.82000  -0.04000   -0.19212
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.93000   22.88000   0.05000    0.21853
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60940    2.59630   0.01310    0.50456
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36880    0.36780   0.00100    0.27189
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31280    0.31200   0.00080    0.25641
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.30040   11.25840   0.04200    0.37305
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.58640    9.55080   0.03560    0.37274
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54470    0.54380   0.00090    0.16550
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39540    0.39350   0.00190    0.48285
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
國泰科技生化基金                                                   39.96000   39.39000   0.57000    1.44707
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.73000   29.76000  -0.03000   -0.10081
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.14000   12.11000   0.03000    0.24773
國泰美國費城半導體基金                                             15.54000   15.77000  -0.23000   -1.45847
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.07010   46.06870   0.00140    0.00304
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.14630   16.15000  -0.00370   -0.02291
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.31650   25.30960   0.00690    0.02726
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.58890   45.52800   0.06090    0.13376
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.31930   46.30750   0.01180    0.02548
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.94320   42.94280   0.00040    0.00093
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32200    0.32230  -0.00030   -0.09308
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.96320    9.96920  -0.00600   -0.06019
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.02820   10.03410  -0.00590   -0.05880
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32330    0.32360  -0.00030   -0.09271
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.99630   10.00200  -0.00570   -0.05699
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.07850   10.08420  -0.00570   -0.05652
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32370    0.32410  -0.00040   -0.12342
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.00830   10.01590  -0.00760   -0.07588
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.10060   10.10820  -0.00760   -0.07519
國泰紐幣2021保本基金                                               12.97230   12.97550  -0.00320   -0.02466
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.34850   13.35480  -0.00630   -0.04717
國泰紐幣保本基金                                                   12.85580   12.83100   0.02480    0.19328
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.16000   25.91000   0.25000    0.96488
國泰富時中國A50基金                                                22.03000   21.99000   0.04000    0.18190
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.20950   48.13740   0.07210    0.14978
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35020    0.35020   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52830    0.52900  -0.00070   -0.13233
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.83090   40.91510  -0.08420   -0.20579
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.74000   20.78000  -0.04000   -0.19249
國泰新興市場基金-美元                                               0.38660    0.38550   0.00110    0.28534
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47830    2.47320   0.00510    0.20621
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50360    1.50060   0.00300    0.19992
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36000    0.36010  -0.00010   -0.02777
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22060    0.22070  -0.00010   -0.04531
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.80230   10.79840   0.00390    0.03612
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.43010    6.42780   0.00230    0.03578
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.85000   15.93000  -0.08000   -0.50220
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.71810   45.65520   0.06290    0.13777
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.59890   45.53900   0.05990    0.13154
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.82110   42.73050   0.09060    0.21203
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.31000   12.34000  -0.03000   -0.24311
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   41.35000   41.15000   0.20000    0.48603
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.64000   23.76000  -0.12000   -0.50505
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34560    0.34550   0.00010    0.02894
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.45640   38.54900  -0.09260   -0.24021
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.44000   21.54000  -0.10000   -0.46425
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.69000   19.63000   0.06000    0.30565
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.33000   19.32000   0.01000    0.05176
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41780    0.41810  -0.00030   -0.07175
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.49990   12.50180  -0.00190   -0.01520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.66330   10.66170   0.00160    0.01501
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.55760   10.55550   0.00210    0.01989
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.56200   10.54740   0.01460    0.13842
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23380   10.23220   0.00160    0.01564
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.15630   10.15420   0.00210    0.02068
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.11370   10.09980   0.01390    0.13763
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.03540   10.02920   0.00620    0.06182
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.95060    9.94430   0.00630    0.06335
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99720    9.99150   0.00570    0.05705
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.71630    9.69940   0.01690    0.17424
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.89910    9.89300   0.00610    0.06166
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.82060    9.81430   0.00630    0.06419
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.85720    9.85160   0.00560    0.05684
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.57790    9.56120   0.01670    0.17466
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49330   11.49310   0.00020    0.00174
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.72650    9.75010  -0.02360   -0.24205
第一金大中華基金                                                   27.66000   27.50000   0.16000    0.58182
第一金小型精選基金                                                 34.55000   34.34000   0.21000    0.61153
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.70000   14.72000  -0.02000   -0.13587
第一金中國世紀基金-美元                                             8.88830    8.92310  -0.03480   -0.39000
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86140    9.85310   0.00830    0.08424
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13280    8.12930   0.00350    0.04305
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.53530   11.52560   0.00970    0.08416
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.70030    9.69620   0.00410    0.04228
第一金中概平衡基金                                                 29.13000   29.11000   0.02000    0.06870
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34570   15.34550   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.91000  178.90800   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.47100   15.50060  -0.02960   -0.19096
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.47000   15.49900  -0.02900   -0.18711
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.80000   14.81000  -0.01000   -0.06752
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.80000   14.81000  -0.01000   -0.06752
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.31020   10.48560  -0.17540   -1.67277
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.30850   10.48390  -0.17540   -1.67304
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.25000   10.41000  -0.16000   -1.53698
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.25000   10.41000  -0.16000   -1.53698
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.02890   10.03290  -0.00400   -0.03987
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.02900   10.03290  -0.00390   -0.03887
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.63210   13.59900   0.03310    0.24340
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.65020   13.61710   0.03310    0.24308
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.81000   12.77000   0.04000    0.31323
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.84000   12.79000   0.05000    0.39093
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.85640    9.85570   0.00070    0.00710
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.84880    9.84820   0.00060    0.00609
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.40310    9.39720   0.00590    0.06278
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.42750    9.42160   0.00590    0.06262
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.84150   10.84070   0.00080    0.00738
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.38540   10.37900   0.00640    0.06166
第一金全球大趨勢基金                                               24.93000   24.94000  -0.01000   -0.04010
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.41890    9.36960   0.04930    0.52617
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.45190    6.41810   0.03380    0.52664
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.33370   10.29560   0.03810    0.37006
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.33400   10.29560   0.03840    0.37297
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.37360   11.33180   0.04180    0.36887
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.37550   11.33210   0.04340    0.38298
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.61980    8.59350   0.02630    0.30605
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.67570   10.64320   0.03250    0.30536
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21580    9.19840   0.01740    0.18916
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21430    9.19680   0.01750    0.19028
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.64340    7.63410   0.00930    0.12182
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.63860    7.62940   0.00920    0.12059
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.34310    8.32860   0.01450    0.17410
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34370    8.32920   0.01450    0.17409
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.75160   11.72930   0.02230    0.19012
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.75230   11.73000   0.02230    0.19011
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.28790   10.27540   0.01250    0.12165
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.28870   10.27620   0.01250    0.12164
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.97250   14.94650   0.02600    0.17395
第一金亞洲科技基金                                                 19.23000   19.08000   0.15000    0.78616
第一金亞洲新興市場基金                                             12.85000   12.73000   0.12000    0.94266
第一金店頭市場基金                                                  8.47000    8.39000   0.08000    0.95352
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.15900   10.13680   0.02220    0.21900
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.15900   10.13680   0.02220    0.21900
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.03550   10.00180   0.03370    0.33694
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.03540   10.00180   0.03360    0.33594
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.22230   10.20010   0.02220    0.21764
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.24000   10.21750   0.02250    0.22021
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.22210   10.19980   0.02230    0.21863
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.09770   10.06380   0.03390    0.33685
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.11520   10.08110   0.03410    0.33826
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.09760   10.06370   0.03390    0.33685
第一金創新趨勢基金                                                 23.17000   23.05000   0.12000    0.52061
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.01930   43.86490   0.15440    0.35199
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.19740   44.07680   0.12060    0.27361
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.40500   44.35040   0.05460    0.12311
第一金電子基金                                                     36.51000   36.34000   0.17000    0.46780
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.06000   19.97000   0.09000    0.45068
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.49000   20.43000   0.06000    0.29369
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.03000    9.12000  -0.09000   -0.98684
統一大中華中小基金(美元)                                            7.98000    8.09000  -0.11000   -1.35970
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.75000   11.90000  -0.15000   -1.26050
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
統一大滿貫基金-A類型                                               38.23000   38.11000   0.12000    0.31488
統一大滿貫基金-I類型                                               38.23000   38.11000   0.12000    0.31488
統一大龍印基金                                                     15.12000   15.14000  -0.02000   -0.13210
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.47000    9.54000  -0.07000   -0.73375
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
統一中小基金                                                       27.04000   26.86000   0.18000    0.67014
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.03710    9.98890   0.04820    0.48254
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02880    9.02390   0.00490    0.05430
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.68900    8.67610   0.01290    0.14868
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.76070   12.69950   0.06120    0.48191
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43660   11.43030   0.00630    0.05512
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.96230   10.94610   0.01620    0.14800
統一台灣動力基金                                                   21.23000   20.99000   0.24000    1.14340
統一全天候基金-A類型                                              124.27000  122.83000   1.44000    1.17235
統一全天候基金-I類型                                              125.14000  123.69000   1.45000    1.17229
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.47550    8.45870   0.01680    0.19861
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.91530    7.93340  -0.01810   -0.22815
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.86330    7.87210  -0.00880   -0.11179
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.24100    9.22270   0.01830    0.19842
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.63800    8.65780  -0.01980   -0.22870
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.57400    8.58360  -0.00960   -0.11184
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
統一全球債券組合基金                                               12.36640   12.35670   0.00970    0.07850
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.27000   16.44000  -0.17000   -1.03406
統一全球新科技基金(美元)                                           14.82000   15.03000  -0.21000   -1.39721
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.15000   14.33000  -0.18000   -1.25611
統一亞太基金                                                       25.94000   25.98000  -0.04000   -0.15396
統一亞洲大金磚基金                                                 12.36000   12.39000  -0.03000   -0.24213
統一奔騰基金                                                       65.52000   64.93000   0.59000    0.90867
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75920   16.75900   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               12.47000   12.60000  -0.13000   -1.03175
統一強漢基金(美元)                                                 10.87000   11.03000  -0.16000   -1.45059
統一強漢基金(新台幣)                                               28.47000   28.84000  -0.37000   -1.28294
統一統信基金                                                       33.32000   33.05000   0.27000    0.81694
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.96710   37.85170   0.11540    0.30487
統一黑馬基金                                                       65.53000   64.89000   0.64000    0.98628
統一新亞洲科技能源基金                                             17.21000   17.21000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.07050    8.05910   0.01140    0.14146
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.87300   10.85750   0.01550    0.14276
統一經建基金                                                       52.42000   51.81000   0.61000    1.17738
統一龍馬基金                                                       75.24000   74.50000   0.74000    0.99329
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.01000   22.82000   0.19000    0.83260
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.15000   52.78000   0.37000    0.70102
野村中國機會基金                                                   15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.44520   10.44020   0.00500    0.04789
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38740   10.38560   0.00180    0.01733
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.27900   10.26500   0.01400    0.13639
野村巴西基金                                                        6.63000    6.54000   0.09000    1.37615
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
野村台灣高股息基金                                                 26.51000   26.32000   0.19000    0.72188
野村台灣運籌基金                                                   41.85000   41.39000   0.46000    1.11138
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.89880    9.89050   0.00830    0.08392
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75470    9.75160   0.00310    0.03179
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80330    9.79680   0.00650    0.06635
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.60470   10.59590   0.00880    0.08305
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.34880   10.34540   0.00340    0.03286
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05410   10.04750   0.00660    0.06569
野村平衡基金                                                       21.65000   21.54000   0.11000    0.51068
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94180    9.93760   0.00420    0.04226
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16500   10.15230   0.01270    0.12509
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95230    9.95130   0.00100    0.01005
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98900    9.98470   0.00430    0.04307
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.26510   10.25230   0.01280    0.12485
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99720    9.99610   0.00110    0.01100
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92270    9.91780   0.00490    0.04941
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.04840   10.04480   0.00360    0.03584
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.06100   10.06100   0.00000    0.00000
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.92160    9.91550   0.00610    0.06152
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.03000   14.98000   0.05000    0.33378
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.91000   12.84000   0.07000    0.54517
野村全球生技醫療基金                                               16.35000   16.36000  -0.01000   -0.06112
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.26830   10.25650   0.01180    0.11505
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.22430   10.21660   0.00770    0.07537
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10080   10.08850   0.01230    0.12192
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.51080   10.49800   0.01280    0.12193
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.42800   10.42000   0.00800    0.07678
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31000   10.29740   0.01260    0.12236
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.25080   10.23830   0.01250    0.12209
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.99610   10.98310   0.01300    0.11836
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.86000   10.85170   0.00830    0.07649
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.73870   10.72560   0.01310    0.12214
野村全球品牌基金                                                   28.50000   28.52000  -0.02000   -0.07013
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.30000   19.27000   0.03000    0.15568
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.08050   11.07580   0.00470    0.04243
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.07730   11.07680   0.00050    0.00451
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79210   10.78790   0.00420    0.03893
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.51280    8.51180   0.00100    0.01175
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.33370    8.33180   0.00190    0.02280
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.85730    7.85120   0.00610    0.07770
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.09650   11.09530   0.00120    0.01082
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.57880   10.57640   0.00240    0.02269
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08120   10.07350   0.00770    0.07644
野村成長基金                                                       35.66000   35.34000   0.32000    0.90549
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.33300    8.31420   0.01880    0.22612
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.33970    8.32210   0.01760    0.21149
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.47980    8.45470   0.02510    0.29688
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.78230    9.76000   0.02230    0.22848
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.63130    9.61110   0.02020    0.21017
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.77180    9.74290   0.02890    0.29663
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.54000   13.46000   0.08000    0.59435
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.02740   10.02910  -0.00170   -0.01695
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.95670    9.95740  -0.00070   -0.00703
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.77350    9.76740   0.00610    0.06245
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47740    9.47750  -0.00010   -0.00106
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48280    9.48320  -0.00040   -0.00422
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.51320    9.50700   0.00620    0.06522
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.95100    9.94470   0.00630    0.06335
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.69430   10.69960  -0.00530   -0.04953
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59420   10.59470  -0.00050   -0.00472
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.62680   10.62000   0.00680    0.06403
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.81340    9.80660   0.00680    0.06934
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.81470    9.81030   0.00440    0.04485
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.65630    9.64570   0.01060    0.10989
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.22220    8.21320   0.00900    0.10958
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.90590    8.89930   0.00660    0.07416
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.76780    8.76390   0.00390    0.04450
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.88070    9.86980   0.01090    0.11044
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.53010   13.51520   0.01490    0.11025
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.83130   12.82190   0.00940    0.07331
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.37250   10.36790   0.00460    0.04437
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44850   10.44370   0.00480    0.04596
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38220   10.38030   0.00190    0.01830
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.42470   10.41990   0.00480    0.04607
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.83640   10.83160   0.00480    0.04431
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75830   10.75640   0.00190    0.01766
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66760   10.66260   0.00500    0.04689
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.84680   10.84070   0.00610    0.05627
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.75760   10.75510   0.00250    0.02324
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.78100   10.76500   0.01600    0.14863
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23320   10.22120   0.01200    0.11740
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.79720    9.78870   0.00850    0.08683
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.41230    9.40610   0.00620    0.06591
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.83660    8.82640   0.01020    0.11556
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43890   11.42570   0.01320    0.11553
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41150   10.39700   0.01450    0.13946
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.63130   11.61800   0.01330    0.11448
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.03660   11.02570   0.01090    0.09886
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73930   10.72430   0.01500    0.13987
野村泰國基金                                                       42.82000   42.57000   0.25000    0.58727
野村高科技基金                                                     12.13000   12.04000   0.09000    0.74751
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.52170   10.49470   0.02700    0.25727
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.19890   10.17880   0.02010    0.19747
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.88720   10.84630   0.04090    0.37709
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.54860    9.53200   0.01660    0.17415
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.44400    9.42000   0.02400    0.25478
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.84840    9.82330   0.02510    0.25551
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.30250   12.27780   0.02470    0.20118
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.61110   14.54560   0.06550    0.45031
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11330   11.09400   0.01930    0.17397
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.99930   10.97130   0.02800    0.25521
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.64680   11.61710   0.02970    0.25566
野村貨幣市場基金                                                   16.36170   16.36140   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.48000   14.41000   0.07000    0.48577
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.40380   10.40070   0.00310    0.02981
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.97470   10.00160  -0.02690   -0.26896
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.98260    9.99750  -0.01490   -0.14904
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.28120   10.27580   0.00540    0.05255
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.21970   10.21700   0.00270    0.02643
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.22090   10.21580   0.00510    0.04992
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.79380   10.78810   0.00570    0.05284
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.68780   10.68450   0.00330    0.03089
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.72180   10.71630   0.00550    0.05132
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.99470    9.97590   0.01880    0.18845
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.95800    9.94280   0.01520    0.15287
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.78860    9.76800   0.02060    0.21089
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.74550   10.72530   0.02020    0.18834
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.65660   10.64040   0.01620    0.15225
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.48130   10.45920   0.02210    0.21130
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.52240   10.51770   0.00470    0.04469
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.82750    7.82400   0.00350    0.04473
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.22990   12.22450   0.00540    0.04417
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.46990   10.46480   0.00510    0.04873
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.77770   10.76300   0.01470    0.13658
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39650   10.39490   0.00160    0.01539
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.35630   10.34260   0.01370    0.13246
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45670   10.45100   0.00570    0.05454
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47040   10.46520   0.00520    0.04969
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.77890   10.76430   0.01460    0.13563
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39650   10.39490   0.00160    0.01539
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.35930   10.34560   0.01370    0.13242
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45570   10.44990   0.00580    0.05550
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.48080   10.47760   0.00320    0.03054
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.79560   10.78270   0.01290    0.11964
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40590   10.40640  -0.00050   -0.00480
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.36930   10.35770   0.01160    0.11199
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.47110   10.46720   0.00390    0.03726
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.48080   10.47760   0.00320    0.03054
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.79720   10.78430   0.01290    0.11962
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41330   10.41360  -0.00030   -0.00288
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.37890   10.36720   0.01170    0.11286
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.47240   10.46860   0.00380    0.03630
野村精選貨幣市場基金                                               12.12560   12.12550   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
野村積極成長基金                                                   15.12000   14.98000   0.14000    0.93458
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.73000   11.64000   0.09000    0.77320
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    42.51000   42.19000   0.32000    0.75847
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67740   10.66110   0.01630    0.15289
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.50310    8.49340   0.00970    0.11421
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.81590    7.80710   0.00880    0.11272
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60570    7.59430   0.01140    0.15011
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.36370   12.34990   0.01380    0.11174
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.03190   11.01950   0.01240    0.11253
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77850   10.76240   0.01610    0.14959
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
野村環球基金-人民幣計價                                            17.95000   17.98000  -0.03000   -0.16685
野村環球基金-美元計價                                              13.83000   13.86000  -0.03000   -0.21645
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.29000   19.31000  -0.02000   -0.10357
野村鴻利基金                                                       26.01000   25.87000   0.14000    0.54117
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91710   16.91690   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       22.59000   22.35000   0.24000    1.07383
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.56000   13.43000   0.13000    0.96798
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.31000   15.31000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69750   10.69350   0.00400    0.03741
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.00300   13.99780   0.00520    0.03715
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.03440   11.02280   0.01160    0.10524
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.61990   10.63250  -0.01260   -0.11850
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.89190   10.87280   0.01910    0.17567
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44770   10.45230  -0.00460   -0.04401
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                10.01350    9.99920   0.01430    0.14301
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                10.01350    9.99920   0.01430    0.14301
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.99040    9.99920  -0.00880   -0.08801
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.99040    9.99920  -0.00880   -0.08801
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.99980    9.99920   0.00060    0.00600
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                 10.00000    9.99920   0.00080    0.00800
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.42180   10.40560   0.01620    0.15569
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.18570   10.19310  -0.00740   -0.07260
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.90200    9.89800   0.00400    0.04041
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.40020   10.39800   0.00220    0.02116
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63050   10.63040   0.00010    0.00094
凱基台商天下基金                                                   14.85000   14.92000  -0.07000   -0.46917
凱基台灣精五門基金                                                 23.34000   23.27000   0.07000    0.30082
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.28680   46.15740   0.12940    0.28035
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.85460   47.79510   0.05950    0.12449
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.88410   40.81550   0.06860    0.16807
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.97770   45.83730   0.14040    0.30630
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.59370   46.45560   0.13810    0.29727
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.68170   46.63560   0.04610    0.09885
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.04370   10.03320   0.01050    0.10465
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.04340   10.03280   0.01060    0.10565
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.04270   10.03220   0.01050    0.10466
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.04200   10.03160   0.01040    0.10367
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                             10.03010   10.01550   0.01460    0.14577
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                            10.01650   10.00110   0.01540    0.15398
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.08310   10.09590  -0.01280   -0.12678
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.08310   10.09590  -0.01280   -0.12678
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.08310   10.09590  -0.01280   -0.12678
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.08310   10.09590  -0.01280   -0.12678
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.97030    9.97160  -0.00130   -0.01304
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.97030    9.97160  -0.00130   -0.01304
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.97080    9.97220  -0.00140   -0.01404
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.97090    9.97220  -0.00130   -0.01304
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     14.04000   13.90000   0.14000    1.00719
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.27980   12.18570   0.09410    0.77222
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.06000   11.96000   0.10000    0.83612
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61120   11.61100   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.81000   30.67000   0.14000    0.45647
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.30000   22.44000  -0.14000   -0.62389
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.67450   21.83250  -0.15800   -0.72369
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.40000   17.28000   0.12000    0.69444
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.67510   16.57300   0.10210    0.61606
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.46000    7.43000   0.03000    0.40377
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.14500   42.04950   0.09550    0.22711
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.56610   42.48370   0.08240    0.19396
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.55200   42.41000   0.14200    0.33483
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.16540   11.16830  -0.00290   -0.02597
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.21590   12.24310  -0.02720   -0.22217
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.48000   12.50000  -0.02000   -0.16000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.69400   12.72010  -0.02610   -0.20519
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.71290   10.74720  -0.03430   -0.31915
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.13590   10.19050  -0.05460   -0.53579
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.12410   10.16670  -0.04260   -0.41902
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.71270   10.74700  -0.03430   -0.31916
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.13590   10.19050  -0.05460   -0.53579
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.12410   10.16660  -0.04250   -0.41804
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.49000   36.60000  -0.11000   -0.30055
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.29000   31.31000  -0.02000   -0.06388
富邦上証180基金                                                    31.34000   31.33000   0.01000    0.03192
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20540    0.20670  -0.00130   -0.62893
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.31000    6.34000  -0.03000   -0.47319
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.84000    5.87000  -0.03000   -0.51107
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.55000   49.30000   0.25000    0.50710
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.81130   12.83170  -0.02040   -0.15898
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.72130   11.74530  -0.02400   -0.20434
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.99280   11.01860  -0.02580   -0.23415
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.80840   10.82560  -0.01720   -0.15888
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.80470    9.82480  -0.02010   -0.20458
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.20560    9.22730  -0.02170   -0.23517
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.59420   19.56850   0.02570    0.13133
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72310   11.72230   0.00080    0.00682
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.34050   10.35000  -0.00950   -0.09179
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.98050   13.95350   0.02700    0.19350
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01870    2.01700   0.00170    0.08428
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39570    9.37760   0.01810    0.19301
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40580    1.40460   0.00120    0.08543
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.63630   12.62550   0.01080    0.08554
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82490    1.82410   0.00080    0.04386
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.48030   10.47130   0.00900    0.08595
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53510    1.53450   0.00060    0.03910
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.09460   11.09070   0.00390    0.03516
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.01800   11.01420   0.00380    0.03450
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.47000   14.41000   0.06000    0.41638
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.26000   20.42000  -0.16000   -0.78355
富邦日本東証基金                                                   21.10000   21.18000  -0.08000   -0.37771
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.95000   47.86000   0.09000    0.18805
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.58000   47.22000   0.36000    0.76239
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    56.54000   56.46000   0.08000    0.14169
富邦台灣心基金                                                     24.51000   24.23000   0.28000    1.15559
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.93000   49.90000   0.03000    0.06012
富邦台灣科技指數基金                                               63.44000   63.65000  -0.21000   -0.32993
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.38170   48.28060   0.10110    0.20940
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.48910   41.43760   0.05150    0.12428
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31720    0.31510   0.00210    0.66646
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.70260    2.69650   0.00610    0.22622
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36250    0.36210   0.00040    0.11047
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.09210   11.07660   0.01550    0.13993
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29790    2.29270   0.00520    0.22681
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34010    0.33970   0.00040    0.11775
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36340    9.35030   0.01310    0.14010
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.11000   23.10000   0.01000    0.04329
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.00000   14.06000  -0.06000   -0.42674
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.02000   27.76000   0.26000    0.93660
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72820   15.72800   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.53000   17.56000  -0.03000   -0.17084
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.22060   41.12500   0.09560    0.23246
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.79980   44.66690   0.13290    0.29754
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.27400   40.18310   0.09090    0.22621
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.92790   39.82060   0.10730    0.26946
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.99830    9.99950  -0.00120   -0.01200
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.99900    9.99950  -0.00050   -0.00500
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台    10.01410    9.99950   0.01460    0.14601
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.99830    9.99950  -0.00120   -0.01200
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.99900    9.99950  -0.00050   -0.00500
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台    10.01410    9.99950   0.01460    0.14601
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.99960   40.00010  -0.00050   -0.00125
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.99980   40.00030  -0.00050   -0.00125
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.54490   39.50820   0.03670    0.09289
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.34820   46.22480   0.12340    0.26696
富邦長紅基金                                                       67.93000   67.16000   0.77000    1.14652
富邦科技基金                                                       26.92000   26.68000   0.24000    0.89955
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.01630   40.94230   0.07400    0.18074
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.35640   46.31270   0.04370    0.09436
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.23870   40.12190   0.11680    0.29111
富邦恒生國企ETF基金                                                20.29000   20.21000   0.08000    0.39584
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.40000   13.51000  -0.11000   -0.81421
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.11000   25.79000   0.32000    1.24079
富邦高成長基金                                                     26.18000   25.88000   0.30000    1.15920
富邦基金A類型                                                      15.19000   15.07000   0.12000    0.79628
富邦基金I類型                                                      15.19000   15.07000   0.12000    0.79628
富邦深証100基金                                                    10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.65000   20.61000   0.04000    0.19408
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41760    0.41670   0.00090    0.21598
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35170   12.33200   0.01970    0.15975
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.09690    9.08240   0.01450    0.15965
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29150    0.29080   0.00070    0.24072
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.26820    8.25500   0.01320    0.15990
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.17020   10.15170   0.01850    0.18224
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.69870   10.66680   0.03190    0.29906
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.29140    9.27450   0.01690    0.18222
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.76340    9.73420   0.02920    0.29997
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.64000   18.54000   0.10000    0.53937
富邦精準基金                                                       49.01000   48.56000   0.45000    0.92669
富邦精銳中小基金                                                   12.70000   12.58000   0.12000    0.95390
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.81000   19.77000   0.04000    0.20233
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.74000   22.75000  -0.01000   -0.04396
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.67000    6.68000  -0.01000   -0.14970
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.99000   17.90000   0.09000    0.50279
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.91000   19.84000   0.07000    0.35282
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.18740   11.16930   0.01810    0.16205
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.47670   10.49940  -0.02270   -0.21620
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.51690   10.52460  -0.00770   -0.07316
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.53970   10.52270   0.01700    0.16156
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.82710    9.84840  -0.02130   -0.21628
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.85460    9.86180  -0.00720   -0.07301
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富達台灣成長基金                                                   32.45000   32.30000   0.15000    0.46440
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.92940    9.92350   0.00590    0.05945
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.88810    9.88370   0.00440    0.04452
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.65150    9.64700   0.00450    0.04665
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.38540   10.37940   0.00600    0.05781
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.35240   10.34770   0.00470    0.04542
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.10740   10.10260   0.00480    0.04751
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.32040    8.31420   0.00620    0.07457
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.02180    9.01560   0.00620    0.06877
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.51940    8.51300   0.00640    0.07518
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.28330   10.27590   0.00740    0.07201
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.36030   10.35310   0.00720    0.06954
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.82180    9.81440   0.00740    0.07540
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.97600    9.96830   0.00770    0.07724
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60660    8.60420   0.00240    0.02789
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91570    9.91360   0.00210    0.02118
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.11760    9.11510   0.00250    0.02743
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.60800   11.60470   0.00330    0.02844
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.41890   11.41640   0.00250    0.02190
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63250   10.62940   0.00310    0.02916
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33350    9.33070   0.00280    0.03001
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.38000   15.33000   0.05000    0.32616
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.78830    8.78840  -0.00010   -0.00114
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69670    9.69740  -0.00070   -0.00722
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.12910    9.12960  -0.00050   -0.00548
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.78740   10.78780  -0.00040   -0.00371
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81750   10.81820  -0.00070   -0.00647
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25020   10.25030  -0.00010   -0.00098
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.29090    9.29080   0.00010    0.00108
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.27650   10.26510   0.01140    0.11106
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.48980    9.48420   0.00560    0.05905
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.93180    8.92110   0.01070    0.11994
富蘭克林華美中華基金                                               12.21000   12.28000  -0.07000   -0.57003
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.43000   24.36000   0.07000    0.28736
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.09000   23.07000   0.02000    0.08669
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.03120    8.01840   0.01280    0.15963
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.25800    9.25170   0.00630    0.06810
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.32020   10.31320   0.00700    0.06787
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.71270    9.69720   0.01550    0.15984
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.77380   11.77170   0.00210    0.01784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70490    8.70330   0.00160    0.01838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.77280    8.77130   0.00150    0.01710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.85580    9.85410   0.00170    0.01725
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.75870   14.72810   0.03060    0.20777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.48100   10.45920   0.02180    0.20843
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.30750   10.28610   0.02140    0.20805
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.74730   10.74470   0.00260    0.02420
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.64270    7.64090   0.00180    0.02356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94110    8.93900   0.00210    0.02349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93030    9.92800   0.00230    0.02317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24050   11.22780   0.01270    0.11311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46420    7.45580   0.00840    0.11266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.74950    8.73960   0.00990    0.11328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.87970    9.86860   0.01110    0.11248
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.03120   11.02870   0.00250    0.02267
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.67320    7.67150   0.00170    0.02216
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08690    8.07950   0.00740    0.09159
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24860    9.24590   0.00270    0.02920
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41670   10.41360   0.00310    0.02977
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.98580   12.97390   0.01190    0.09172
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.07000    8.04000   0.03000    0.37313
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.33000   12.29000   0.04000    0.32547
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.11000    8.10000   0.01000    0.12346
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.06250   13.05530   0.00720    0.05515
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美第一富基金                                             42.23000   41.96000   0.27000    0.64347
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36720   10.36700   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.59000   14.67000  -0.08000   -0.54533
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.14000   13.24000  -0.10000   -0.75529
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.19000   15.29000  -0.10000   -0.65402
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.43450    9.41840   0.01610    0.17094
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.43440    9.41840   0.01600    0.16988
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.42300    9.40250   0.02050    0.21803
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.42300    9.40250   0.02050    0.21803
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.60800    9.59380   0.01420    0.14801
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.38070    9.36690   0.01380    0.14733
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.38070    9.36690   0.01380    0.14733
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.58260    9.55890   0.02370    0.24794
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.35560    9.33250   0.02310    0.24752
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.35560    9.33250   0.02310    0.24752
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.23430    6.23810  -0.00380   -0.06092
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.59100   10.54800   0.04300    0.40766
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47540    9.47000   0.00540    0.05702
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.64050   11.63390   0.00660    0.05673
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61130    6.60460   0.00670    0.10144
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.82430    8.82140   0.00290    0.03287
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.47850   10.47420   0.00430    0.04105
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.86340   10.85250   0.01090    0.10044
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.70000   68.55000   0.15000    0.21882
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.19000   71.02000   0.17000    0.23937
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.07150   61.98680   0.08470    0.13664
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.45000   20.42000   0.03000    0.14691
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.54840   68.35670   0.19170    0.28044
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.71250   66.50450   0.20800    0.31276
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94130   11.94050   0.00080    0.00670
復華人生目標基金                                                   42.32540   42.03320   0.29220    0.69516
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
復華大中華中小策略基金                                              9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華中小精選基金                                                   70.64000   69.97000   0.67000    0.95755
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.74670   50.83130  -0.08460   -0.16643
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.67780   61.63130   0.04650    0.07545
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
復華台灣智能基金                                                   12.47000   12.39000   0.08000    0.64568
復華全方位基金                                                     33.03000   32.87000   0.16000    0.48677
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.09000   13.15000  -0.06000   -0.45627
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.46000   20.52000  -0.06000   -0.29240
復華全球平衡基金-美元                                               9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.54000   19.58000  -0.04000   -0.20429
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.52000   14.72000  -0.20000   -1.35870
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.89000   14.06000  -0.17000   -1.20910
復華全球原物料基金                                                  8.20000    8.20000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.01000   13.04000  -0.03000   -0.23006
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.15890   12.14880   0.01010    0.08314
復華全球債券基金                                                   14.91470   14.90990   0.00480    0.03219
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.31000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.68000   15.61000   0.07000    0.44843
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
復華有利貨幣市場基金                                               13.51190   13.51170   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
復華亞太成長基金                                                   12.74000   12.84000  -0.10000   -0.77882
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.35000    9.42000  -0.07000   -0.74310
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
復華東協世紀基金                                                   12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
復華南非幣長期收益基金A                                            14.26000   14.30000  -0.04000   -0.27972
復華南非幣長期收益基金B                                             7.95000    7.97000  -0.02000   -0.25094
復華南非幣短期收益基金A                                            14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      71.16550   71.09080   0.07470    0.10508
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.72000   21.73000  -0.01000   -0.04602
復華美國新星基金-美元                                              12.88000   13.00000  -0.12000   -0.92308
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.96000   13.07000  -0.11000   -0.84162
復華恒生基金                                                       20.46000   20.35000   0.11000    0.54054
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.44000    8.52000  -0.08000   -0.93897
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.61000   28.11000   0.50000    1.77873
復華神盾基金                                                       29.53170   29.32320   0.20850    0.71104
復華高成長基金                                                     73.23000   72.45000   0.78000    1.07660
復華高益策略組合基金                                               13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
復華貨幣市場基金                                                   14.47660   14.47640   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.63000   17.60000   0.03000    0.17045
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.05000   48.84000   0.21000    0.42998
復華復華基金                                                       22.95000   22.71000   0.24000    1.05680
復華華人世紀基金                                                   18.30000   18.35000  -0.05000   -0.27248
復華傳家二號基金                                                   36.75960   36.56120   0.19840    0.54265
復華傳家基金                                                       24.59450   24.41980   0.17470    0.71540
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.96000   15.94000   0.02000    0.12547
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.36000   14.36000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華新興人民幣債券基金A                                            12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.35000   22.33000   0.02000    0.08957
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.17000   70.05000   0.12000    0.17131
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.25000    5.25000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
復華新興市場短期收益基金                                           11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
復華滬深300 A股基金                                                23.59000   23.57000   0.02000    0.08485
復華數位經濟基金                                                   51.66000   51.00000   0.66000    1.29412
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06120   10.06370  -0.00250   -0.02484
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76480    9.76570  -0.00090   -0.00922
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.60730   10.60990  -0.00260   -0.02451
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15570   10.15660  -0.00090   -0.00886
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.20710   10.24090  -0.03380   -0.33005
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.17110   10.15530   0.01580    0.15558
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.28010   10.28110  -0.00100   -0.00973
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.77920   10.76770   0.01150    0.10680
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.17970   10.17730   0.00240    0.02358
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.69630   10.68120   0.01510    0.14137
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.54230   10.53980   0.00250    0.02372
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06780   11.05220   0.01560    0.14115
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.74970   10.76220  -0.01250   -0.11615
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.69790   10.69520   0.00270    0.02524
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.66750   10.65230   0.01520    0.14269
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.75920   10.76940  -0.01020   -0.09471
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.02930   12.08470  -0.05540   -0.45843
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.67540   10.67080   0.00460    0.04311
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.94330   10.95370  -0.01040   -0.09495
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.33410   12.39100  -0.05690   -0.45920
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.81970   10.81500   0.00470    0.04346
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84110   10.82370   0.01740    0.16076
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.21250   10.23100  -0.01850   -0.18082
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.19880   10.20290  -0.00410   -0.04018
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.98270    9.97500   0.00770    0.07719
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.53710   10.54990  -0.01280   -0.12133
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.87480   10.92730  -0.05250   -0.48045
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.54230   10.53950   0.00280    0.02657
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.53610   10.54890  -0.01280   -0.12134
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.87490   10.92740  -0.05250   -0.48044
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.53920   10.53640   0.00280    0.02657
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43310   10.44240  -0.00930   -0.08906
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.41570   10.41120   0.00450    0.04322
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.43130   10.44060  -0.00930   -0.08908
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.41690   10.41250   0.00440    0.04226
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.04120   11.05560  -0.01440   -0.13025
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.02090   11.01990   0.00100    0.00907
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.98010   10.96630   0.01380    0.12584
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.20250   10.21740  -0.01490   -0.14583
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.18800   10.18850  -0.00050   -0.00491
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.97310    9.96190   0.01120    0.11243
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24150    9.23500   0.00650    0.07038
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.04770    8.05420  -0.00650   -0.08070
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.99100    7.98800   0.00300    0.03756
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20580   12.19720   0.00860    0.07051
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.66370   10.67230  -0.00860   -0.08058
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.70710   10.70310   0.00400    0.03737
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                            9.99730   10.01490  -0.01760   -0.17574
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.96940    9.97240  -0.00300   -0.03008
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.88640    9.87790   0.00850    0.08605
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.01990   10.03610  -0.01620   -0.16142
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.96310   10.01530  -0.05220   -0.52120
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99240    9.99410  -0.00170   -0.01701
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.02020   10.03640  -0.01620   -0.16141
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.96300   10.01520  -0.05220   -0.52121
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99250    9.99430  -0.00180   -0.01801
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                            9.99150   10.00860  -0.01710   -0.17085
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.88240    9.87340   0.00900    0.09115
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.96540    9.96800  -0.00260   -0.02608
景順主流基金                                                       20.25000   20.06000   0.19000    0.94716
景順台灣科技基金                                                   35.42000   35.07000   0.35000    0.99800
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
景順全球科技基金                                                   24.13000   24.24000  -0.11000   -0.45380
景順全球康健基金                                                   19.54000   19.54000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                   16.00960   16.00950   0.00010    0.00062
景順潛力基金                                                       34.55000   34.43000   0.12000    0.34853
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.01000   15.04000  -0.03000   -0.19947
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.98000   13.98000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.72370    8.72170   0.00200    0.02293
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.72120    7.71810   0.00310    0.04017
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.67070   11.66790   0.00280    0.02400
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.31670   10.31260   0.00410    0.03976
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.01000    8.02000  -0.01000   -0.12469
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.62740    9.63630  -0.00890   -0.09236
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.78610    9.78360   0.00250    0.02555
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.31470   10.32420  -0.00950   -0.09202
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.48770   10.48510   0.00260    0.02480
華南永昌永昌基金                                                   20.35000   20.15000   0.20000    0.99256
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.90280   14.89110   0.01170    0.07857
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
華南永昌全球精品基金                                               16.97000   16.94000   0.03000    0.17710
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.62000   13.60000   0.02000    0.14706
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.45000   13.42000   0.03000    0.22355
華南永昌物聯網精選基金                                             12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30190   16.30170   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.73520   25.54330   0.19190    0.75127
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00510   12.00500   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.83970   10.83670   0.00300    0.02768
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.39530   10.40430  -0.00900   -0.08650
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.95170    9.94900   0.00270    0.02714
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.47620    9.48440  -0.00820   -0.08646
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.68280   10.67820   0.00460    0.04308
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.17830   10.18550  -0.00720   -0.07069
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.92580    9.92160   0.00420    0.04233
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.39330    9.39990  -0.00660   -0.07021
華頓中小型基金                                                     24.50000   24.13000   0.37000    1.53336
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.32780   12.44940  -0.12160   -0.97675
華頓台灣基金                                                       25.42000   25.16000   0.26000    1.03339
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58610   11.58600   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.57000   17.64000  -0.07000   -0.39683
華頓全球高收益債券基金A                                            13.82240   13.80870   0.01370    0.09921
華頓全球高收益債券基金B                                             7.92560    7.91780   0.00780    0.09851
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.92880    2.93050  -0.00170   -0.05801
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.67940   12.69040  -0.01100   -0.08668
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41270    0.41360  -0.00090   -0.21760
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.33830   12.33760   0.00070    0.00567
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.25240   12.25180   0.00060    0.00490
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.97840   10.97680   0.00160    0.01458
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.61890   10.62180  -0.00290   -0.02730
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.54400   10.54690  -0.00290   -0.02750
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.27450    9.27700  -0.00250   -0.02695
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.87860   10.89430  -0.01570   -0.14411
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.80390   10.81960  -0.01570   -0.14511
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.55170    9.56880  -0.01710   -0.17871
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.70040    2.69670   0.00370    0.13720
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13830    2.13500   0.00330    0.15457
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.04040   12.04200  -0.00160   -0.01329
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.21550    9.21670  -0.00120   -0.01302
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37990    0.37990   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29720    0.29750  -0.00030   -0.10084
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.71000    3.71000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.07000   16.04000   0.03000    0.18703
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.04000   25.91000   0.13000    0.50174
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.29000    8.28000   0.01000    0.12077
匯豐安富基金                                                       26.99000   26.92000   0.07000    0.26003
匯豐成功基金                                                       43.21000   43.08000   0.13000    0.30176
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.81100    2.80570   0.00530    0.18890
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44360    2.43840   0.00520    0.21325
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00610   11.99540   0.01070    0.08920
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99220    7.98130   0.01090    0.13657
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39690    0.39680   0.00010    0.02520
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33750    0.33730   0.00020    0.05929
匯豐金磚動力基金                                                   14.66000   14.53000   0.13000    0.89470
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02330   15.02320   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.95000    4.94000   0.01000    0.20243
匯豐新鑽動力基金                                                   10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.39690    5.38370   0.01320    0.24518
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.31440    9.30130   0.01310    0.14084
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.29000   55.99000   0.30000    0.53581
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.29000   55.99000   0.30000    0.53581
匯豐龍騰電子基金                                                   40.98000   40.60000   0.38000    0.93596
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79290   12.79310  -0.00020   -0.00156
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.60000   19.41000   0.19000    0.97888
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
新光中國成長基金(美元)                                              9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.64870   11.63390   0.01480    0.12721
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.34390   10.35490  -0.01100   -0.10623
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.61840   10.61410   0.00430    0.04051
新光台灣富貴基金                                                   25.84000   25.72000   0.12000    0.46656
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.77000   21.78000  -0.01000   -0.04591
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.12680   39.17340  -0.04660   -0.11896
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.21590   45.00750   0.20840    0.46303
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.14800   11.13130   0.01670    0.15003
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.84260   10.81050   0.03210    0.29693
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.45990   10.44480   0.01510    0.14457
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.15980   10.12980   0.03000    0.29616
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.80000    8.71000   0.09000    1.03330
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.83000    9.75000   0.08000    0.82051
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52740   15.52720   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.40000   21.33000   0.07000    0.32818
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.58000   21.47000   0.11000    0.51234
新光店頭基金                                                       23.80000   23.66000   0.14000    0.59172
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.48130   41.28410   0.19720    0.47767
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
新光特選內需收益ETF基金                                            21.18000   21.13000   0.05000    0.23663
新光創新科技基金                                                   14.21000   14.16000   0.05000    0.35311
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.19230   10.19060   0.00170    0.01668
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.52910   10.51160   0.01750    0.16648
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11840   10.11150   0.00690    0.06824
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21470    9.21350   0.00120    0.01302
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.49520    9.47940   0.01580    0.16668
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.07790    9.06860   0.00930    0.10255
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.38260   40.29240   0.09020    0.22386
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.76880   45.68490   0.08390    0.18365
新光澳幣八年期保本基金                                             11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.93640   10.92500   0.01140    0.10435
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42790    9.41830   0.00960    0.10193
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.33560    9.32340   0.01220    0.13085
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.57190   10.55810   0.01380    0.13071
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71720   10.70890   0.00830    0.07751
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44800    9.44060   0.00740    0.07838
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.40780    9.39780   0.01000    0.10641
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.65880   10.64740   0.01140    0.10707
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.19000    7.17000   0.02000    0.27894
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.31000   10.19000   0.12000    1.17763
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.95270   10.94130   0.01140    0.10419
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.56450    9.55430   0.01020    0.10676
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.90370   14.88100   0.02270    0.15254
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.52220    8.50930   0.01290    0.15160
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.66670   10.65740   0.00930    0.08726
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.50100    9.49270   0.00830    0.08744
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.56720    9.55700   0.01020    0.10673
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.74170   10.73050   0.01120    0.10438
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.99920   39.99670   0.00250    0.00625
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.41630   39.50870  -0.09240   -0.23387
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.77010   43.63760   0.13250    0.30364
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.14780   44.13490   0.01290    0.02923
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.38250   44.27890   0.10360    0.23397
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.05660   45.93950   0.11710    0.25490
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.62900   44.51250   0.11650    0.26172
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.95450   47.86630   0.08820    0.18426
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.40340   49.47380  -0.07040   -0.14230
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.58510   47.52740   0.05770    0.12140
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.94480   39.99540  -0.05060   -0.12651
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.76740   10.77840  -0.01100   -0.10206
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  46.04050   46.05200  -0.01150   -0.02497
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.18240   39.28710  -0.10470   -0.26650
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.54850   11.54790   0.00060    0.00520
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.88140    9.90530  -0.02390   -0.24128
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.48560   14.49560  -0.01000   -0.06899
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.47850   10.52470  -0.04620   -0.43897
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
群益大印度基金-人民幣                                              13.69530   13.60560   0.08970    0.65929
群益大印度基金-美元                                                12.46530   12.42970   0.03560    0.28641
群益大印度基金-新臺幣                                              11.77000   11.73000   0.04000    0.34101
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.52050   12.50280   0.01770    0.14157
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.68590   11.71270  -0.02680   -0.22881
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.04880   11.03310   0.01570    0.14230
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.40760    9.42920  -0.02160   -0.22908
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.04890   10.03470   0.01420    0.14151
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.59170    8.61150  -0.01980   -0.22993
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.22560    9.21250   0.01310    0.14220
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.15250    8.17120  -0.01870   -0.22885
群益中小型股基金                                                   49.10000   48.78000   0.32000    0.65601
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              11.03040   11.00390   0.02650    0.24082
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.91130    9.92420  -0.01290   -0.12999
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.26000    9.26120  -0.00120   -0.01296
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.27340    9.25120   0.02220    0.23997
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.33130    8.34220  -0.01090   -0.13066
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.78480    7.78580  -0.00100   -0.01284
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.74560   10.72930   0.01630    0.15192
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.82010   11.80210   0.01800    0.15252
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.36770   11.35640   0.01130    0.09950
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.39000   10.36870   0.02130    0.20543
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.69520    9.70420  -0.00900   -0.09274
群益中國新機會基金N-美元                                            8.61630    8.65640  -0.04010   -0.46324
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.59800    8.60600  -0.00800   -0.09296
群益中國新機會基金-美元                                             9.21240    9.25530  -0.04290   -0.46352
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
群益平衡王基金                                                     20.83100   20.79140   0.03960    0.19046
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00440   10.00830  -0.00390   -0.03897
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.88530    9.87760   0.00770    0.07795
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00450   10.00830  -0.00380   -0.03797
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.88530    9.87760   0.00770    0.07795
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00450   10.00840  -0.00390   -0.03897
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.88530    9.87760   0.00770    0.07795
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.87640    9.86840   0.00800    0.08107
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.02160   10.02540  -0.00380   -0.03790
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.90230    9.89440   0.00790    0.07984
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.02160   10.02540  -0.00380   -0.03790
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.90230    9.89440   0.00790    0.07984
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.02160   10.02540  -0.00380   -0.03790
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.90230    9.89440   0.00790    0.07984
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.91610    9.90790   0.00820    0.08276
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.03120   10.03680  -0.00560   -0.05579
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.91180    9.90570   0.00610    0.06158
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.03120   10.03680  -0.00560   -0.05579
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.91180    9.90570   0.00610    0.06158
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.03120   10.03670  -0.00550   -0.05480
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.91180    9.90570   0.00610    0.06158
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.91560    9.90930   0.00630    0.06358
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.50000    6.49000   0.01000    0.15408
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.91830   12.84520   0.07310    0.56908
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.93330   11.90980   0.02350    0.19732
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.92860   10.86680   0.06180    0.56870
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.09430   10.07450   0.01980    0.19654
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.80090   10.73980   0.06110    0.56891
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.61280   10.58970   0.02310    0.21814
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.37510   10.35670   0.01840    0.17766
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.25300    9.23280   0.02020    0.21879
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.25520    9.23880   0.01640    0.17751
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.67450   10.65130   0.02320    0.21781
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.70080   10.68190   0.01890    0.17693
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.41640    9.39580   0.02060    0.21925
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.90280    9.88530   0.01750    0.17703
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.03440   10.03860  -0.00420   -0.04184
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.02040   10.02800  -0.00760   -0.07579
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.98090    9.97680   0.00410    0.04110
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.03430   10.03850  -0.00420   -0.04184
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.02040   10.02800  -0.00760   -0.07579
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.98090    9.97680   0.00410    0.04110
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.03430   10.03850  -0.00420   -0.04184
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.02020   10.02780  -0.00760   -0.07579
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.98090    9.97680   0.00410    0.04110
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.03430   10.03850  -0.00420   -0.04184
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.02030   10.02790  -0.00760   -0.07579
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.98090    9.97680   0.00410    0.04110
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.32400   11.31470   0.00930    0.08219
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.71630    7.71000   0.00630    0.08171
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.86950   10.85840   0.01110    0.10223
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.66000   10.65390   0.00610    0.05726
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63400   10.61550   0.01850    0.17427
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.89820    9.88810   0.01010    0.10214
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83850    9.83290   0.00560    0.05695
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.81510    9.79800   0.01710    0.17453
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.86950   10.85850   0.01100    0.10130
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.65990   10.65380   0.00610    0.05726
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63390   10.61540   0.01850    0.17428
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.89830    9.88820   0.01010    0.10214
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83840    9.83270   0.00570    0.05797
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.81510    9.79800   0.01710    0.17453
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.55650    9.58350  -0.02700   -0.28173
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.63640   15.68060  -0.04420   -0.28188
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.36000   15.39000  -0.03000   -0.19493
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.93570   10.90800   0.02770    0.25394
群益印度中小基金N-美元                                              8.88460    8.89500  -0.01040   -0.11692
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.36000    8.36000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            14.80450   14.76710   0.03740    0.25327
群益印度中小基金-美元                                              12.70780   12.72270  -0.01490   -0.11711
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
群益多重收益組合基金                                               14.16000   14.15000   0.01000    0.07067
群益多重資產組合基金                                               15.32000   15.33000  -0.01000   -0.06523
群益安家基金                                                       27.75660   27.76530  -0.00870   -0.03133
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17950   16.17930   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.63000   20.68000  -0.05000   -0.24178
群益亞太中小基金                                                   10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.53000   16.50000   0.03000    0.18182
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.69630   10.68810   0.00820    0.07672
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83960    7.83360   0.00600    0.07659
群益店頭市場基金                                                  101.44000  101.29000   0.15000    0.14809
群益東方盛世基金                                                    9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
群益東協成長基金-人民幣                                            13.47490   13.34100   0.13390    1.00367
群益東協成長基金-美元                                              11.44710   11.37540   0.07170    0.63031
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.27000   11.19000   0.08000    0.71492
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.18860   12.18610   0.00250    0.02052
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.26540   11.27790  -0.01250   -0.11084
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.55910   10.56070  -0.00160   -0.01515
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.83090    9.82890   0.00200    0.02035
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.08930    9.09940  -0.01010   -0.11100
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.51760    8.51890  -0.00130   -0.01526
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.91860   10.92020  -0.00160   -0.01465
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.62060    9.61860   0.00200    0.02079
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.25070    9.26100  -0.01030   -0.11122
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.51540    9.51690  -0.00150   -0.01576
群益長安基金                                                       31.95000   31.61000   0.34000    1.07561
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.49920   10.51860  -0.01940   -0.18444
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.88290   15.91220  -0.02930   -0.18414
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.27000   15.28000  -0.01000   -0.06545
群益真善美基金                                                     15.96490   15.92020   0.04470    0.28078
群益馬拉松基金                                                    127.72000  127.79000  -0.07000   -0.05478
群益深証中小板基金                                                 12.11000   12.06000   0.05000    0.41459
群益創新科技基金                                                   37.11000   36.85000   0.26000    0.70556
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.80710   10.88230  -0.07520   -0.69103
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.62670    9.72960  -0.10290   -1.05760
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.76900   11.85080  -0.08180   -0.69025
群益華夏盛世基金-美元                                              10.61450   10.72810  -0.11360   -1.05890
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.43000   17.60000  -0.17000   -0.96591
群益奧斯卡基金                                                     33.04000   32.80000   0.24000    0.73171
群益新興金鑽基金-美元                                              11.58790   11.56640   0.02150    0.18588
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
群益葛萊美基金                                                     26.03000   25.97000   0.06000    0.23104
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.74000   22.75000  -0.01000   -0.04396
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.27000    7.29000  -0.02000   -0.27435
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.80000   15.73000   0.07000    0.44501
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.59810   11.55480   0.04330    0.37474
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.06650   11.06610   0.00040    0.00361
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.03570   11.02250   0.01320    0.11976
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.06860   11.02730   0.04130    0.37453
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.56100   10.56060   0.00040    0.00379
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.53170   10.51900   0.01270    0.12073
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.59800   11.55470   0.04330    0.37474
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.06690   11.06650   0.00040    0.00361
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.74300    9.73130   0.01170    0.12023
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.06860   11.02730   0.04130    0.37453
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.56050   10.56020   0.00030    0.00284
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.76740    9.75560   0.01180    0.12096
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.14780   13.11740   0.03040    0.23175
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83300   11.84480  -0.01180   -0.09962
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.71890   11.72330  -0.00440   -0.03753
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.62860    8.60860   0.02000    0.23233
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90630    8.91520  -0.00890   -0.09983
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38050    8.38370  -0.00320   -0.03817
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.30040   10.31070  -0.01030   -0.09990
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85250    9.86240  -0.00990   -0.10038
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.95800   10.03400  -0.07600   -0.75742
德信大發基金                                                       32.25000   32.15000   0.10000    0.31104
德信中國精選成長基金                                               11.97000   12.03000  -0.06000   -0.49875
德信台灣主流中小基金                                               21.28000   20.96000   0.32000    1.52672
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00010   11.99990   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   35.02000   34.64000   0.38000    1.09700
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.11000   11.10320   0.00680    0.06124
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.96160   10.95740   0.00420    0.03833
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73040   11.73020   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.42000   19.32000   0.10000    0.51760
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.18000   17.20000  -0.02000   -0.11628
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.92500   10.90530   0.01970    0.18065
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.96010   16.92600   0.03410    0.20147
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.10940    8.10390   0.00550    0.06787
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11060   11.11610  -0.00550   -0.04948
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26080   12.26790  -0.00710   -0.05787
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.96310   13.95360   0.00950    0.06808
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摩根大歐洲基金                                                     16.94000   16.96000  -0.02000   -0.11792
摩根中小基金                                                       23.70000   23.53000   0.17000    0.72248
摩根中國A股基金                                                    15.71000   15.79000  -0.08000   -0.50665
摩根中國A股基金(美元)                                              12.39000   12.46000  -0.07000   -0.56180
摩根中國亮點基金                                                   13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.27010   11.29380  -0.02370   -0.20985
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.87340   12.88770  -0.01430   -0.11096
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.65670    9.68470  -0.02800   -0.28912
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.26580   13.29390  -0.02810   -0.21138
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.79480   15.81240  -0.01760   -0.11131
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.61000   20.51000   0.10000    0.48757
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.61000   20.51000   0.10000    0.48757
摩根台灣增長基金                                                   52.39000   52.14000   0.25000    0.47948
摩根平衡基金                                                       28.34000   28.33000   0.01000    0.03530
摩根全球α基金                                                     18.37000   18.36000   0.01000    0.05447
摩根全球平衡基金                                                   16.19960   16.17760   0.02200    0.13599
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44970    9.43820   0.01150    0.12185
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.69550   10.67850   0.01700    0.15920
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05650   10.04590   0.01060    0.10552
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.75920   11.74510   0.01410    0.12005
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.56770   10.55640   0.01130    0.10704
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.35460   10.32600   0.02860    0.27697
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.92960   13.89110   0.03850    0.27716
摩根亞洲基金                                                       59.85000   59.42000   0.43000    0.72366
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.36550    8.36100   0.00450    0.05382
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.97550    9.96590   0.00960    0.09633
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80100    8.79860   0.00240    0.02728
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90750   12.90250   0.00500    0.03875
摩根東方內需機會基金                                               18.91000   18.78000   0.13000    0.69223
摩根東方科技基金                                                   33.54000   33.24000   0.30000    0.90253
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.57000   11.51000   0.06000    0.52129
摩根金龍收成基金                                                   22.98000   22.90000   0.08000    0.34934
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14700   15.14680   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.27000   14.16000   0.11000    0.77684
摩根新金磚五國基金                                                 12.40000   12.32000   0.08000    0.64935
摩根新絲路基金                                                      9.27000    9.21000   0.06000    0.65147
摩根新興35基金                                                     13.64000   13.59000   0.05000    0.36792
摩根新興日本基金                                                   23.87000   23.74000   0.13000    0.54760
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.04490    7.04460   0.00030    0.00426
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44810    9.44580   0.00230    0.02435
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.22960    9.23070  -0.00110   -0.01192
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.07090   11.07050   0.00040    0.00361
摩根新興科技基金                                                   57.08000   56.70000   0.38000    0.67019
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.65300    8.63630   0.01670    0.19337
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.46310    9.44370   0.01940    0.20543
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.91010    8.90130   0.00880    0.09886
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.41690   10.39680   0.02010    0.19333
摩根龍揚基金                                                       34.32000   34.20000   0.12000    0.35088
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27280    9.28220  -0.00940   -0.10127
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53500   11.54680  -0.01180   -0.10219
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.97000   10.07000  -0.10000   -0.99305
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.96000   10.06000  -0.10000   -0.99404
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.36000   21.34000   0.02000    0.09372
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62540   12.62530   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.96080   10.93810   0.02270    0.20753
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.62690   10.63650  -0.00960   -0.09026
聯邦中國龍基金                                                     28.22000   27.97000   0.25000    0.89381
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.58110   12.58370  -0.00260   -0.02066
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.78210   11.77450   0.00760    0.06455
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.59730   10.58360   0.01370    0.12945
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.24830   10.25020  -0.00190   -0.01854
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64880    9.64260   0.00620    0.06430
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.67260    8.66140   0.01120    0.12931
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.93010    9.94430  -0.01420   -0.14280
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.04470   10.04720  -0.00250   -0.02488
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.37850    9.39190  -0.01340   -0.14268
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.48300    9.48530  -0.00230   -0.02425
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.82050   11.90190  -0.08140   -0.68392
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.70460   11.75560  -0.05100   -0.43384
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.77580   10.81180  -0.03600   -0.33297
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.85130   10.92600  -0.07470   -0.68369
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.73480   10.78160  -0.04680   -0.43407
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.88140    9.91440  -0.03300   -0.33285
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.13410   24.96180   0.17230    0.69025
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.82570    9.83250  -0.00680   -0.06916
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.10770   10.10280   0.00490    0.04850
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.76560    9.77230  -0.00670   -0.06856
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.03200   10.02720   0.00480    0.04787
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23950   13.23930   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.14000   14.01000   0.13000    0.92791
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.57910   16.57650   0.00260    0.01568
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.13130   13.11190   0.01940    0.14796
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.66450   12.66040   0.00410    0.03238
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.02730   12.02210   0.00520    0.04325
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.52290   12.53530  -0.01240   -0.09892
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.63130   11.63010   0.00120    0.01032
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57950   10.59030  -0.01080   -0.10198
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.68230    8.68140   0.00090    0.01037
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.93000   38.74000   0.19000    0.49045
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.40000   19.50000  -0.10000   -0.51282
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.90000   19.05000  -0.15000   -0.78740
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.45000   12.53000  -0.08000   -0.63847
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.52000   16.51000   0.01000    0.06057
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.79000   12.79000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.48000    7.48000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.50000   15.50000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.37000   14.36000   0.01000    0.06964
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.38000   14.37000   0.01000    0.06959
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.01000   15.00000   0.01000    0.06667
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.22000   21.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.23000   19.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.86000   14.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.87000   15.86000   0.01000    0.06305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.80000   14.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.77000   14.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.58000   12.58000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.88000   14.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.15000   13.15000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.75000   19.74000   0.01000    0.05066
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.43000   18.42000   0.01000    0.05429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.10000   14.09000   0.01000    0.07097
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.07000   14.06000   0.01000    0.07112
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.17000   14.16000   0.01000    0.07062
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
聯博貨幣市場基金                                                   15.04990   15.04970   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.07400   11.08230  -0.00830   -0.07489
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.83780   13.85590  -0.01810   -0.13063
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.38850    7.39410  -0.00560   -0.07574
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.21000   14.20000   0.01000    0.07042
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.36000   14.35000   0.01000    0.06969
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.38300   10.36470   0.01830    0.17656
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.83790   10.80910   0.02880    0.26644
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24200   10.24610  -0.00410   -0.04002
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.16750   10.16420   0.00330    0.03247
瀚亞中小型股基金                                                   23.44000   23.08000   0.36000    1.55979
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
瀚亞巴西基金                                                        5.61000    5.59000   0.02000    0.35778
瀚亞外銷基金                                                       43.51000   43.11000   0.40000    0.92786
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.05130   10.02720   0.02410    0.24035
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.00120    9.96470   0.03650    0.36629
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.98950    9.98770   0.00180    0.01802
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.87350    9.86620   0.00730    0.07399
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.04470   10.01830   0.02640    0.26352
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.02650    9.98890   0.03760    0.37642
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98050    9.97780   0.00270    0.02706
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.86290    9.85470   0.00820    0.08321
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.61790   11.57440   0.04350    0.37583
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.01340   11.00040   0.01300    0.11818
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.81020   12.78760   0.02260    0.17673
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.04360   11.00400   0.03960    0.35987
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.31140    7.28350   0.02790    0.38306
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95850    7.94940   0.00910    0.11447
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.09670    8.08250   0.01420    0.17569
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10270    7.07840   0.02430    0.34330
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.60730    8.59210   0.01520    0.17691
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.92480    9.90710   0.01770    0.17866
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.99140    8.95690   0.03450    0.38518
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30530    9.29410   0.01120    0.12051
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.97160    8.95570   0.01590    0.17754
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.61000   12.56000   0.05000    0.39809
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.13000   11.08000   0.05000    0.45126
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.21960   10.21410   0.00550    0.05385
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.69890    9.66440   0.03450    0.35698
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.28720    9.29080  -0.00360   -0.03875
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.26010    9.25510   0.00500    0.05402
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.83000   14.77000   0.06000    0.40623
瀚亞印度基金-美元                                                  13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.84000   29.79000   0.05000    0.16784
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.52000   13.39000   0.13000    0.97087
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.79000   10.69000   0.10000    0.93545
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.01000   11.94000   0.07000    0.58626
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.60000   14.56000   0.04000    0.27473
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.77000    6.76000   0.01000    0.14793
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.77720   12.72360   0.05360    0.42126
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.82570   14.64940   0.17630    1.20346
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.33990   11.33380   0.00610    0.05382
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.01070   10.99660   0.01410    0.12822
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         13.06690   13.02220   0.04470    0.34326
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.09730    9.06140   0.03590    0.39619
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.93850    9.82050   0.11800    1.20157
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.91200    8.90720   0.00480    0.05389
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.64360    8.63250   0.01110    0.12858
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.44230    9.40960   0.03270    0.34752
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.78710   14.74810   0.03900    0.26444
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.80860   10.75020   0.05840    0.54325
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.26100   10.24600   0.01500    0.14640
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.43480   12.40190   0.03290    0.26528
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.52000   10.44000   0.08000    0.76628
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.28000   18.33000  -0.05000   -0.27278
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64170   13.64150   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.29000   29.61000  -0.32000   -1.08072
瀚亞高科技基金                                                     66.99000   66.10000   0.89000    1.34644
瀚亞理財通基金                                                     27.47000   27.35000   0.12000    0.43876
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.84000    8.80000   0.04000    0.45455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.43000    8.41000   0.02000    0.23781
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.80000    8.76000   0.04000    0.45662
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.49000    8.48000   0.01000    0.11792
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
瀚亞菁華基金                                                       24.02000   23.75000   0.27000    1.13684
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.32070   14.35570  -0.03500   -0.24381
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28470    9.30750  -0.02280   -0.24496
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.24770   11.19380   0.05390    0.48152
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.00510   11.85880   0.14630    1.23368
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.07270   10.05240   0.02030    0.20194
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.85650   10.81010   0.04640    0.42923
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.26180    8.22230   0.03950    0.48040
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.27800    8.17140   0.10660    1.30455
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.65500    8.64790   0.00710    0.08210
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.03920    8.02300   0.01620    0.20192
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.13240    8.10020   0.03220    0.39752
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.08120   14.07580   0.00540    0.03836
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.82110   10.77950   0.04160    0.38592
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.92110    9.92210  -0.00100   -0.01008
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42440   11.42000   0.00440    0.03853
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.25310   10.21360   0.03950    0.38674
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.92690    9.92310   0.00380    0.03829
瀚亞歐洲基金                                                       10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
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