[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/17 108/10/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39950 10.39550 0.00400 0.03848 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.11460 10.11080 0.00380 0.03758 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46960 10.46640 0.00320 0.03057 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19320 10.19010 0.00310 0.03042 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11470 10.11380 0.00090 0.00890 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.24850 10.24740 0.00110 0.01073 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.10540 10.10460 0.00080 0.00792 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.14420 10.14390 0.00030 0.00296 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.84540 9.84640 -0.00100 -0.01016 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.84520 9.84620 -0.00100 -0.01016 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83430 9.83650 -0.00220 -0.02237 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83270 9.83520 -0.00250 -0.02542 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.04240 10.04330 -0.00090 -0.00896 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.04240 10.04370 -0.00130 -0.01294 大華銀多元特別收益平衡基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.97740 39.91090 0.06650 0.16662 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.85080 10.85000 0.00080 0.00737 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.64810 10.64730 0.00080 0.00751 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.75200 10.75100 0.00100 0.00930 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.63960 10.63860 0.00100 0.00940 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.94050 39.89540 0.04510 0.11305 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.50000 22.35000 0.15000 0.67114 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.26000 22.86000 0.40000 1.74978 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.55760 41.46140 0.09620 0.23202 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.75200 38.84320 -0.09120 -0.23479 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.96570 9.95830 0.00740 0.07431 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.54550 10.53930 0.00620 0.05883 中國信託台灣活力基金 13.80000 13.69000 0.11000 0.80351 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.33230 10.33190 0.00040 0.00387 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.06780 10.05670 0.01110 0.11037 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.88690 8.91420 -0.02730 -0.30625 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.49660 10.49720 -0.00060 -0.00572 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.23760 9.27680 -0.03920 -0.42256 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.25860 11.23340 0.02520 0.22433 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.46680 9.46930 -0.00250 -0.02640 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.07090 11.06170 0.00920 0.08317 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.56420 9.58420 -0.02000 -0.20868 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 40.00240 39.98970 0.01270 0.03176 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.69130 44.67780 0.01350 0.03022 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.33520 41.32800 0.00720 0.01742 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.53810 46.45770 0.08040 0.17306 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.99110 46.92150 0.06960 0.14833 中國信託智能運動基金-台幣 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 中國信託智能運動基金-美元 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05080 11.05060 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.35740 10.34600 0.01140 0.11019 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.40640 9.43530 -0.02890 -0.30630 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70960 10.70880 0.00080 0.00747 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72660 9.76660 -0.04000 -0.40956 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.88570 39.86430 0.02140 0.05368 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.66960 40.67020 -0.00060 -0.00148 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.92480 43.76580 0.15900 0.36330 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.34760 44.16240 0.18520 0.41936 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.49670 44.42230 0.07440 0.16748 元大2001基金 69.44000 69.08000 0.36000 0.52113 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.94500 46.81960 0.12540 0.26784 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.01200 44.85470 0.15730 0.35069 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.01000 21.17000 -0.16000 -0.75579 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78260 11.78170 0.00090 0.00764 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47810 10.48940 -0.01130 -0.10773 元大上證50基金 33.31000 33.21000 0.10000 0.30111 元大大中華TMT基金-人民幣 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898 元大大中華TMT基金-新台幣 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150 元大大中華價值指數基金-美元 12.14600 12.10200 0.04400 0.36358 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.33300 16.25500 0.07800 0.47985 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.58200 11.60200 -0.02000 -0.17238 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.75200 10.78300 -0.03100 -0.28749 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.03000 -0.01000 -0.33003 元大中國平衡基金-新台幣 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.79770 44.91850 -0.12080 -0.26893 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.14000 11.12690 0.01310 0.11773 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10030 10.08840 0.01190 0.11796 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88830 9.88790 0.00040 0.00405 元大巴西指數基金 6.83800 6.73100 0.10700 1.58966 元大日經225基金 28.61000 28.62000 -0.01000 -0.03494 元大台商收成基金 23.83000 23.60000 0.23000 0.97458 元大台灣50單日反向1倍基金 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 元大台灣50單日正向2倍基金 45.53000 45.32000 0.21000 0.46337 元大台灣中型100基金 35.05000 34.84000 0.21000 0.60276 元大台灣加權股價指數基金 27.35700 27.29800 0.05900 0.21613 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50基金 88.35000 88.30000 0.05000 0.05663 元大台灣金融基金 18.90000 18.87000 0.03000 0.15898 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.50000 32.30000 0.20000 0.61920 元大台灣高股息基金 28.66000 28.50000 0.16000 0.56140 元大台灣電子科技基金 39.78000 39.69000 0.09000 0.22676 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 元大全球ETF穩健組合基金 14.94000 14.93000 0.01000 0.06698 元大全球人工智慧ETF基金 23.69000 23.90000 -0.21000 -0.87866 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.19000 14.07000 0.12000 0.85288 元大全球不動產證券化基金-美元 12.90300 12.82900 0.07400 0.57682 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.47000 0.01000 0.15456 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.07000 7.02000 0.05000 0.71225 元大全球股票入息基金-美元配息 8.31400 8.32400 -0.01000 -0.12013 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422 元大全球農業商機基金 17.52000 17.61000 -0.09000 -0.51107 元大印尼指數基金 9.14200 9.10400 0.03800 0.41740 元大印度指數基金 9.54500 9.46700 0.07800 0.82391 元大印度基金 12.47000 12.37000 0.10000 0.80841 元大多多基金 18.70000 18.59000 0.11000 0.59172 元大多福基金 56.28000 55.87000 0.41000 0.73385 元大亞太成長基金 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.37240 9.36120 0.01120 0.11964 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.44640 7.43750 0.00890 0.11966 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.06900 8.98500 0.08400 0.93489 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.33900 10.25400 0.08500 0.82894 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20620 10.23950 -0.03330 -0.32521 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.50400 10.50600 -0.00200 -0.01904 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18480 10.22170 -0.03690 -0.36100 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.45590 10.44560 0.01030 0.09861 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.13960 10.16460 -0.02500 -0.24595 元大卓越基金 44.38000 43.97000 0.41000 0.93245 元大店頭基金 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53560 10.53500 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.76860 9.78110 -0.01250 -0.12780 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.36130 32.30660 0.05470 0.16932 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.10740 44.05790 0.04950 0.11235 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.78340 15.78420 -0.00080 -0.00507 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.91780 24.90660 0.01120 0.04497 元大美國政府7至10年期債券基金 42.41750 42.30110 0.11640 0.27517 元大高科技基金 21.86000 21.75000 0.11000 0.50575 元大得利貨幣市場基金 16.35210 16.35180 0.00030 0.00183 元大得寶貨幣市場基金 12.05130 12.05110 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.39000 11.26000 0.13000 1.15453 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.39000 11.26000 0.13000 1.15453 元大富櫃50基金 13.77000 13.61000 0.16000 1.17561 元大華夏中小基金 7.50000 7.55000 -0.05000 -0.66225 元大新中國基金-人民幣 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657 元大新中國基金-美元 9.56400 9.64200 -0.07800 -0.80896 元大新中國基金-新台幣 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 元大新主流基金 27.14000 26.99000 0.15000 0.55576 元大新東協平衡基金-美元 9.36900 9.34700 0.02200 0.23537 元大新東協平衡基金-新台幣 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.20490 11.17510 0.02980 0.26666 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.00720 10.00370 0.00350 0.03499 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.42810 11.41070 0.01740 0.15249 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.28170 9.26760 0.01410 0.15214 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69800 10.69960 -0.00160 -0.01495 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84030 9.87090 -0.03060 -0.31000 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.82490 10.81390 0.01100 0.10172 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.96640 9.98530 -0.01890 -0.18928 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.18050 10.18050 0.00000 0.00000 元大新興亞洲基金 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.81000 9.79860 0.01140 0.11634 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97790 8.96740 0.01050 0.11709 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.04270 10.01930 0.02340 0.23355 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.20800 9.18650 0.02150 0.23404 元大萬泰貨幣市場基金 15.18710 15.18690 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.31000 39.03000 0.28000 0.71740 元大實質多重資產基金-人民幣 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 元大實質多重資產基金-美元 8.29800 8.27400 0.02400 0.29007 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 元大滬深300單日反向1倍基金 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014 元大滬深300單日正向2倍基金 19.04000 18.93000 0.11000 0.58109 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.56000 21.53000 0.03000 0.13934 元大摩臺基金 41.29000 41.23000 0.06000 0.14553 元大標普500基金 27.88000 27.91000 -0.03000 -0.10749 元大標普500單日反向1倍基金 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 元大標普500單日正向2倍基金 36.72000 36.86000 -0.14000 -0.37982 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.95000 20.88000 0.07000 0.33525 元大標智滬深300基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565 元大歐洲50基金 26.26000 26.25000 0.01000 0.03810 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.96730 8.90300 0.06430 0.72223 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31240 10.31220 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.71000 16.54000 0.17000 1.02781 日盛上選基金(A類型) 38.84000 38.38000 0.46000 1.19854 日盛上選基金(I類型) 38.84000 38.38000 0.46000 1.19854 日盛小而美基金 20.41000 20.15000 0.26000 1.29032 日盛中國內需動力基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.51180 12.48740 0.02440 0.19540 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87420 9.85500 0.01920 0.19482 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63370 12.62250 0.01120 0.08873 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.96570 9.95690 0.00880 0.08838 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.32240 11.30520 0.01720 0.15214 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.91450 8.90090 0.01360 0.15279 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 日盛日盛基金 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66400 10.66380 0.00020 0.00188 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42440 9.42420 0.00020 0.00212 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33430 10.32830 0.00600 0.05809 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13360 9.12830 0.00530 0.05806 日盛全球智能車基金(美元) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55830 2.55300 0.00530 0.20760 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65220 1.65730 -0.00510 -0.30773 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39120 0.39090 0.00030 0.07675 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25310 0.25420 -0.00110 -0.43273 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.78190 12.76470 0.01720 0.13475 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.14990 8.18050 -0.03060 -0.37406 日盛亞洲機會基金 7.23000 7.23000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 19.23000 19.09000 0.14000 0.73337 日盛高科技基金 20.28000 20.08000 0.20000 0.99602 日盛貨幣市場基金 14.86010 14.85990 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 46.10000 45.67000 0.43000 0.94154 日盛精選五虎基金 39.28000 38.88000 0.40000 1.02881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56870 13.56840 0.00030 0.00221 台新2000高科技基金 35.69000 35.29000 0.40000 1.13347 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 台新MSCI中國基金 19.81000 19.72000 0.09000 0.45639 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.01000 20.17000 -0.16000 -0.79326 台新大眾貨幣市場基金 14.24560 14.24540 0.00020 0.00140 台新中國通基金 52.21000 51.48000 0.73000 1.41803 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58880 0.59080 -0.00200 -0.33852 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.05200 18.09200 -0.04000 -0.22109 台新中國精選中小基金-美元 0.33780 0.33890 -0.00110 -0.32458 台新中國精選中小基金-新台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 台新主流基金 26.34000 26.28000 0.06000 0.22831 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.66000 24.58000 0.08000 0.32547 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.80800 0.80600 0.00200 0.24814 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56300 0.56430 -0.00130 -0.23037 台新台灣中小基金 39.91000 39.82000 0.09000 0.22602 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.28040 11.22850 0.05190 0.46222 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.14730 10.11540 0.03190 0.31536 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.85440 11.78070 0.07370 0.62560 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.99990 10.04230 -0.04240 -0.42221 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.30640 11.31630 -0.00990 -0.08748 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.53730 8.56720 -0.02990 -0.34901 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28310 0.28440 -0.00130 -0.45710 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72640 12.70730 0.01910 0.15031 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41690 0.41670 0.00020 0.04800 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.57000 38.65000 -0.08000 -0.20699 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.11000 41.95000 0.16000 0.38141 台新真吉利貨幣市場基金 11.14330 11.14320 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 34.03370 33.97620 0.05750 0.16924 台新智慧生活基金-美元 10.53310 10.60720 -0.07410 -0.69858 台新智慧生活基金-新台幣 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.02150 8.07410 -0.05260 -0.65147 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.16860 8.21240 -0.04380 -0.53334 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.24760 9.26160 -0.01400 -0.15116 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42770 9.43090 -0.00320 -0.03393 台新新興市場債券基金(A類型) 11.53170 11.52910 0.00260 0.02255 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36950 0.36980 -0.00030 -0.08112 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06560 8.10080 -0.03520 -0.43452 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27290 0.27450 -0.00160 -0.58288 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.32000 0.03000 0.56391 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.60000 22.60000 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.58240 10.61480 -0.03240 -0.30523 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.03920 10.09330 -0.05410 -0.53600 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.05340 10.10160 -0.04820 -0.47715 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.73700 10.72020 0.01680 0.15671 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.17650 10.18440 -0.00790 -0.07757 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.19280 10.19480 -0.00200 -0.01962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.96700 42.88100 0.08600 0.20056 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.22150 42.13850 0.08300 0.19697 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.66330 39.63880 0.02450 0.06181 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.92350 38.91400 0.00950 0.02441 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.39200 38.49840 -0.10640 -0.27638 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.42990 11.42910 0.00080 0.00700 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.80710 9.83500 -0.02790 -0.28368 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33120 9.31720 0.01400 0.15026 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.06790 11.05130 0.01660 0.15021 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.57750 7.58840 -0.01090 -0.14364 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05550 9.06850 -0.01300 -0.14335 永豐中小基金 56.10000 56.18000 -0.08000 -0.14240 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84670 1.83740 0.00930 0.50615 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.61260 2.59940 0.01320 0.50781 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.09310 8.07560 0.01750 0.21670 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09460 11.07070 0.02390 0.21589 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.13000 5.14000 -0.01000 -0.19455 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.19000 22.31000 -0.12000 -0.53788 永豐主流品牌基金 19.17000 19.27000 -0.10000 -0.51894 永豐永豐基金 35.53000 35.15000 0.38000 1.08108 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.96590 8.98480 -0.01890 -0.21036 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55920 9.57930 -0.02010 -0.20983 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.77250 8.78230 -0.00980 -0.11159 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.35610 9.36650 -0.01040 -0.11103 永豐亞洲民生消費基金 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 永豐南非幣2021保本基金 14.36050 14.35570 0.00480 0.03344 永豐美國大型500股票ETF基金 19.80000 19.86000 -0.06000 -0.30211 永豐貨幣市場基金 13.96000 13.95980 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17960 2.16980 0.00980 0.45165 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72470 2.71240 0.01230 0.45347 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.69460 7.68200 0.01260 0.16402 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91480 10.89700 0.01780 0.16335 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.04120 7.03310 0.00810 0.11517 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42030 11.40710 0.01320 0.11572 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.53000 18.62000 -0.09000 -0.48335 永豐臺灣加權ETF基金 57.45000 57.34000 0.11000 0.19184 永豐領航科技基金 41.73000 41.40000 0.33000 0.79710 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 44.96000 44.41000 0.55000 1.23846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.96900 11.96820 0.00080 0.00668 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82400 9.82170 0.00230 0.02342 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.48000 10.47750 0.00250 0.02386 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.89930 9.89680 0.00250 0.02526 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.39110 10.38850 0.00260 0.02503 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.87730 9.87590 0.00140 0.01418 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.66320 10.66160 0.00160 0.01501 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.90540 9.90410 0.00130 0.01313 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.46910 10.46780 0.00130 0.01242 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.50000 19.56000 -0.06000 -0.30675 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.58000 19.65000 -0.07000 -0.35623 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04340 10.04720 -0.00380 -0.03782 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04340 10.04720 -0.00380 -0.03782 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.93640 9.94440 -0.00800 -0.08045 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.93640 9.94440 -0.00800 -0.08045 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21440 10.21290 0.00150 0.01469 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21430 10.21280 0.00150 0.01469 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.02850 10.03520 -0.00670 -0.06676 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.02850 10.03520 -0.00670 -0.06676 兆豐國際生命科學基金 14.38000 14.49000 -0.11000 -0.75914 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42650 10.41730 0.00920 0.08831 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.76320 10.76200 0.00120 0.01115 兆豐國際全球基金 31.01000 30.99000 0.02000 0.06454 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54560 10.54500 0.00060 0.00569 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13930 10.15110 -0.01180 -0.11624 兆豐國際國民基金 24.33000 24.23000 0.10000 0.41271 兆豐國際第一基金 14.70000 14.53000 0.17000 1.16999 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70700 10.69250 0.01450 0.13561 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.12040 8.10940 0.01100 0.13565 兆豐國際萬全基金 22.23000 22.01000 0.22000 0.99955 兆豐國際電子基金 28.72000 28.33000 0.39000 1.37663 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.46000 23.39000 0.07000 0.29927 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380 兆豐國際豐台灣基金 38.21000 38.03000 0.18000 0.47331 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57610 12.57590 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.77460 9.78010 -0.00550 -0.05624 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.82530 9.83210 -0.00680 -0.06916 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.76490 9.76200 0.00290 0.02971 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.82460 9.83010 -0.00550 -0.05595 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.95610 9.96080 -0.00470 -0.04718 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.77480 9.78030 -0.00550 -0.05624 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.82740 9.83420 -0.00680 -0.06915 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.77270 9.76980 0.00290 0.02968 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.82900 9.83450 -0.00550 -0.05593 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.96400 9.96870 -0.00470 -0.04715 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.99040 10.98440 0.00600 0.05462 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.68290 10.68700 -0.00410 -0.03836 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.96660 10.96050 0.00610 0.05565 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55870 10.55300 0.00570 0.05401 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.74890 10.75300 -0.00410 -0.03813 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69330 10.68730 0.00600 0.05614 合庫台灣基金 12.97000 12.80000 0.17000 1.32813 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71990 11.70830 0.01160 0.09908 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.86310 12.85800 0.00510 0.03966 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.43580 11.43180 0.00400 0.03499 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.20550 12.20100 0.00450 0.03688 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03770 8.02970 0.00800 0.09963 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.38900 9.38490 0.00410 0.04369 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11480 9.11160 0.00320 0.03512 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75080 8.74820 0.00260 0.02972 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.23640 9.23310 0.00330 0.03574 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18770 10.18760 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93710 9.93310 0.00400 0.04027 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.34410 10.34050 0.00360 0.03481 合庫新興多重收益基金A類型 10.47700 10.46610 0.01090 0.10415 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.13160 12.12810 0.00350 0.02886 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.51240 15.50180 0.01060 0.06838 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61100 8.60750 0.00350 0.04066 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45840 9.45510 0.00330 0.03490 合庫新興多重收益基金B類型 7.77070 7.76270 0.00800 0.10306 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58590 8.58310 0.00280 0.03262 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.51580 10.50960 0.00620 0.05899 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 安本標準兩岸價值基金 美元 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19590 10.18500 0.01090 0.10702 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17100 10.16150 0.00950 0.09349 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.65570 9.63100 0.02470 0.25646 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.14900 10.14100 0.00800 0.07889 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.28770 10.27670 0.01100 0.10704 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25660 10.24690 0.00970 0.09466 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.72150 9.69660 0.02490 0.25679 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.21740 10.20930 0.00810 0.07934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27550 11.27460 0.00090 0.00798 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81450 9.84800 -0.03350 -0.34017 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66210 9.68380 -0.02170 -0.22409 安聯中國東協基金 14.86000 14.77000 0.09000 0.60934 安聯中國策略基金-美元 12.93000 12.99000 -0.06000 -0.46189 安聯中國策略基金-新臺幣 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736 安聯中華新思路基金-人民幣 16.82000 16.86000 -0.04000 -0.23725 安聯中華新思路基金-美元 15.15000 15.25000 -0.10000 -0.65574 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.17000 14.24000 -0.07000 -0.49157 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.27000 36.04000 0.23000 0.63818 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 安聯台灣科技基金 58.59000 57.91000 0.68000 1.17424 安聯台灣貨幣市場基金 12.56630 12.56610 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 41.46000 41.18000 0.28000 0.67994 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85870 10.85420 0.00450 0.04146 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.88080 15.87020 0.01060 0.06679 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81950 9.81290 0.00660 0.06726 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.93340 9.92660 0.00680 0.06850 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安聯四季成長組合基金-美元 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.30540 13.29230 0.01310 0.09855 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86630 10.85970 0.00660 0.06078 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88710 12.87780 0.00930 0.07222 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51860 9.50980 0.00880 0.09254 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45590 9.45010 0.00580 0.06138 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95430 8.94780 0.00650 0.07264 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.16930 10.16000 0.00930 0.09154 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.89430 9.88820 0.00610 0.06169 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14140 10.13400 0.00740 0.07302 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.55410 12.53340 0.02070 0.16516 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35620 11.34060 0.01560 0.13756 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94290 10.92680 0.01610 0.14734 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.50880 8.49510 0.01370 0.16127 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37900 8.36740 0.01160 0.13863 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.04770 8.03580 0.01190 0.14809 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.13240 10.11630 0.01610 0.15915 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.00120 9.98640 0.01480 0.14820 安聯全球人口趨勢基金 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.65000 31.71000 -0.06000 -0.18921 安聯全球油礦金趨勢基金 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54560 12.54200 0.00360 0.02870 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54630 10.54590 0.00040 0.00379 安聯全球新興市場基金 16.78000 16.64000 0.14000 0.84135 安聯全球農金趨勢基金 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 安聯亞洲動態策略基金 22.27000 22.13000 0.14000 0.63263 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.19130 10.18210 0.00920 0.09035 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.21470 10.20740 0.00730 0.07152 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.10490 10.09670 0.00820 0.08121 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06960 10.06280 0.00680 0.06758 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.12120 10.11180 0.00940 0.09296 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07140 10.06470 0.00670 0.06657 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03190 10.02510 0.00680 0.06783 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12830 10.12130 0.00700 0.06916 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03190 10.02500 0.00690 0.06883 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.66900 10.66840 0.00060 0.00562 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14920 10.14870 0.00050 0.00493 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.65460 92.47390 0.18070 0.19541 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.54910 13.53460 0.01450 0.10713 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.32330 69.18460 0.13870 0.20048 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00490 9.99430 0.01060 0.10606 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79770 2.79540 0.00230 0.08228 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89790 10.90310 -0.00520 -0.04769 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34490 2.34010 0.00480 0.20512 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72380 8.72710 -0.00330 -0.03781 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.27960 10.26930 0.01030 0.10030 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.35870 10.35990 -0.00120 -0.01158 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.89180 10.88820 0.00360 0.03306 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30290 10.30400 -0.00110 -0.01068 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.31890 10.31990 -0.00100 -0.00969 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.08050 10.07040 0.01010 0.10029 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09900 10.10060 -0.00160 -0.01584 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.46110 10.45900 0.00210 0.02008 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10030 10.10140 -0.00110 -0.01089 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13350 10.13470 -0.00120 -0.01184 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.15510 10.16080 -0.00570 -0.05610 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37980 10.38040 -0.00060 -0.00578 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.12910 10.13500 -0.00590 -0.05821 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02010 10.02530 -0.00520 -0.05187 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04540 10.05140 -0.00600 -0.05969 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10610 10.10840 -0.00230 -0.02275 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02810 10.03390 -0.00580 -0.05780 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97020 9.97540 -0.00520 -0.05213 宏利台灣動力基金A類型 33.39000 33.08000 0.31000 0.93712 宏利台灣動力基金I類型 33.39000 33.08000 0.31000 0.93712 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.97750 9.97900 -0.00150 -0.01503 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.96500 9.96690 -0.00190 -0.01906 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.05350 10.05410 -0.00060 -0.00597 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.97390 9.97580 -0.00190 -0.01905 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04820 10.05840 -0.01020 -0.10141 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82510 9.82410 0.00100 0.01018 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51510 7.52270 -0.00760 -0.10103 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.42120 7.42340 -0.00220 -0.02964 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 宏利全球債券組合基金 13.75400 13.74570 0.00830 0.06038 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02220 3.02220 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.43120 12.42890 0.00230 0.01851 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88500 8.88270 0.00230 0.02589 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.63020 2.62270 0.00750 0.28596 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.36680 11.35530 0.01150 0.10127 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31720 3.30460 0.01260 0.38129 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54150 0.53960 0.00190 0.35211 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.15000 15.09000 0.06000 0.39761 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47810 12.46450 0.01360 0.10911 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.03450 11.02520 0.00930 0.08435 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49480 10.48240 0.01240 0.11829 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71830 8.71160 0.00670 0.07691 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.34460 8.33750 0.00710 0.08516 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.15720 8.14760 0.00960 0.11783 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.34430 8.33730 0.00700 0.08396 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01350 3.01630 -0.00280 -0.09283 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43250 0.43270 -0.00020 -0.04622 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92840 12.93150 -0.00310 -0.02397 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98350 0.98410 -0.00060 -0.06097 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31980 7.32170 -0.00190 -0.02595 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05110 2.05270 -0.00160 -0.07795 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29540 0.29550 -0.00010 -0.03384 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.89350 8.89570 -0.00220 -0.02473 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32420 0.32440 -0.00020 -0.06165 宏利萬利貨幣市場基金 13.70230 13.70220 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.48000 0.01000 0.40323 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.61000 27.46000 0.15000 0.54625 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.61000 27.46000 0.15000 0.54625 宏利澳幣保本基金 12.73580 12.73550 0.00030 0.00236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.49880 10.47000 0.02880 0.27507 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.40750 9.40200 0.00550 0.05850 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.81790 8.80250 0.01540 0.17495 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.29190 11.27220 0.01970 0.17477 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 貝萊德新台幣基金 12.98400 12.98380 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 29.00000 28.89000 0.11000 0.38075 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46140 11.46260 -0.00120 -0.01047 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84120 9.84740 -0.00620 -0.06296 保德信大中華基金-人民幣 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 保德信大中華基金-美元 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 保德信大中華基金-新台幣 30.91000 30.85000 0.06000 0.19449 保德信中小型股基金 56.87000 56.24000 0.63000 1.12020 保德信中國中小基金-人民幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 保德信中國中小基金-美元 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 保德信中國中小基金-新臺幣 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01830 10.02800 -0.00970 -0.09673 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.06480 10.07110 -0.00630 -0.06256 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14030 10.15010 -0.00980 -0.09655 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.30010 11.31110 -0.01100 -0.09725 保德信中國品牌基金-人民幣 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 保德信中國品牌基金-美元 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.05000 27.98000 0.07000 0.25018 保德信全球消費商機基金 19.39000 19.33000 0.06000 0.31040 保德信全球基礎建設基金 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347 保德信全球資源基金 6.91000 6.92000 -0.01000 -0.14451 保德信全球醫療生化基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.30000 31.25000 0.05000 0.16000 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.24860 10.23040 0.01820 0.17790 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.78960 10.77040 0.01920 0.17827 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.18550 10.15560 0.02990 0.29442 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.72000 10.68850 0.03150 0.29471 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70920 9.70190 0.00730 0.07524 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.94060 10.93200 0.00860 0.07867 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.18100 9.16310 0.01790 0.19535 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.33120 10.31100 0.02020 0.19591 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.11960 8.11150 0.00810 0.09986 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.27110 11.25990 0.01120 0.09947 保德信亞太基金 20.07000 19.96000 0.11000 0.55110 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.66000 8.64950 0.01050 0.12139 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.10080 12.08620 0.01460 0.12080 保德信店頭市場基金 40.68000 39.96000 0.72000 1.80180 保德信拉丁美洲基金 6.95000 6.90000 0.05000 0.72464 保德信金平衡基金 32.31000 32.21000 0.10000 0.31046 保德信金滿意基金 45.83000 45.44000 0.39000 0.85827 保德信科技島基金 30.64000 30.31000 0.33000 1.08875 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 10.01560 10.00590 0.00970 0.09694 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.97240 9.98260 -0.01020 -0.10218 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.97240 9.98260 -0.01020 -0.10218 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 10.00560 10.00410 0.00150 0.01499 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 10.00560 10.00410 0.00150 0.01499 保德信高成長基金 108.18000 106.76000 1.42000 1.33009 保德信貨幣市場基金 15.86350 15.86330 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72380 10.72370 0.00010 0.00093 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.86070 10.84790 0.01280 0.11800 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.09360 11.08580 0.00780 0.07036 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.51990 10.50020 0.01970 0.18762 保德信新世紀基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.12950 8.12000 0.00950 0.11700 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38340 10.37290 0.01050 0.10123 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.67690 11.66330 0.01360 0.11661 保德信新興趨勢組合基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 保德信瑞騰基金 15.66430 15.66470 -0.00040 -0.00255 保德信歐洲組合基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.55380 9.55380 0.00000 0.00000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.18890 10.18890 0.00000 0.00000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.44050 9.43500 0.00550 0.05829 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79190 9.78530 0.00660 0.06745 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68100 9.67110 0.00990 0.10237 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23650 10.22610 0.01040 0.10170 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54820 9.54670 0.00150 0.01571 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99730 9.99570 0.00160 0.01601 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19830 10.18990 0.00840 0.08243 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89250 9.88350 0.00900 0.09106 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41450 10.40500 0.00950 0.09130 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.84230 9.84190 0.00040 0.00406 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.26660 10.26660 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85940 9.85190 0.00750 0.07613 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52980 10.51830 0.01150 0.10933 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74270 9.74040 0.00230 0.02361 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23120 10.22870 0.00250 0.02444 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.03160 10.01400 0.01760 0.17575 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.03520 10.01760 0.01760 0.17569 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.33950 10.32320 0.01630 0.15790 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.98630 9.97830 0.00800 0.08017 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.98710 9.97900 0.00810 0.08117 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.31070 10.28630 0.02440 0.23721 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34030 10.32930 0.01100 0.10649 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02670 10.02480 0.00190 0.01895 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00210 9.99540 0.00670 0.06703 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50610 10.49850 0.00760 0.07239 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.11320 10.10120 0.01200 0.11880 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.95910 10.94190 0.01720 0.15719 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01450 10.01690 -0.00240 -0.02396 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41810 10.42060 -0.00250 -0.02399 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54660 10.53400 0.01260 0.11961 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.55260 10.55030 0.00230 0.02180 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47020 10.45570 0.01450 0.13868 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.08140 10.06230 0.01910 0.18982 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.08470 10.06550 0.01920 0.19075 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.07310 10.03810 0.03500 0.34867 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.07440 10.04090 0.03350 0.33364 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.06840 10.06120 0.00720 0.07156 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.06960 10.06250 0.00710 0.07056 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.09660 10.06250 0.03410 0.33888 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.09710 10.06300 0.03410 0.33887 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.12840 10.11330 0.01510 0.14931 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.24990 10.23490 0.01500 0.14656 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.19660 10.17940 0.01720 0.16897 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.56660 10.54390 0.02270 0.21529 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.93050 9.92540 0.00510 0.05138 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.12660 10.12140 0.00520 0.05138 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97040 1.96780 0.00260 0.13213 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85720 2.85360 0.00360 0.12616 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28870 0.28890 -0.00020 -0.06923 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45750 0.45780 -0.00030 -0.06553 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.13850 8.13850 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02410 12.02350 0.00060 0.00499 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74450 9.73160 0.01290 0.13256 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.54050 12.52330 0.01720 0.13734 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62870 8.63010 -0.00140 -0.01622 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14540 11.14720 -0.00180 -0.01615 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.63240 10.63420 -0.00180 -0.01693 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35830 10.35420 0.00410 0.03960 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.47000 20.40000 0.07000 0.34314 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4754.98000 4738.51000 16.47000 0.34758 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13030 10.13440 -0.00410 -0.04046 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.10860 11.11320 -0.00460 -0.04139 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97610 9.97440 0.00170 0.01704 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.45490 9.46240 -0.00750 -0.07926 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13420 10.14220 -0.00800 -0.07888 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.41180 9.41320 -0.00140 -0.01487 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.83670 9.84000 -0.00330 -0.03354 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.41070 10.39800 0.01270 0.12214 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.83960 5.84290 -0.00330 -0.05648 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.88980 10.89600 -0.00620 -0.05690 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.02190 10.02400 -0.00210 -0.02095 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 9.97460 9.97270 0.00190 0.01905 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01250 10.01670 -0.00420 -0.04193 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.02190 10.02400 -0.00210 -0.02095 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 9.97460 9.97270 0.00190 0.01905 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01250 10.01670 -0.00420 -0.04193 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.45050 10.46620 -0.01570 -0.15001 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.55500 11.58150 -0.02650 -0.22881 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.77220 10.79760 -0.02540 -0.23524 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92950 8.94290 -0.01340 -0.14984 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.33040 9.35180 -0.02140 -0.22883 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.21650 9.23820 -0.02170 -0.23489 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.25830 10.27370 -0.01540 -0.14990 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.82580 10.85050 -0.02470 -0.22764 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.80900 10.83450 -0.02550 -0.23536 柏瑞巨人基金-A類型 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71380 13.71370 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.29000 16.27000 0.02000 0.12293 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.26440 14.25050 0.01390 0.09754 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78560 12.77940 0.00620 0.04852 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.33330 13.33010 0.00320 0.02401 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.37590 8.36780 0.00810 0.09680 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67640 6.66990 0.00650 0.09745 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63160 8.62740 0.00420 0.04868 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48310 8.46880 0.01430 0.16886 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69150 10.68890 0.00260 0.02432 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38150 8.37640 0.00510 0.06089 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.97550 12.96920 0.00630 0.04858 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.35570 12.34370 0.01200 0.09722 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.47370 13.45110 0.02260 0.16802 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.13760 12.13470 0.00290 0.02390 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.83810 8.82950 0.00860 0.09740 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63900 9.63430 0.00470 0.04878 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69300 9.67680 0.01620 0.16741 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50440 9.50220 0.00220 0.02315 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38850 9.38280 0.00570 0.06075 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.70910 10.69880 0.01030 0.09627 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.80690 10.79620 0.01070 0.09911 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.56290 10.55920 0.00370 0.03504 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.69700 10.68780 0.00920 0.08608 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.72960 9.72020 0.00940 0.09671 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55030 9.54090 0.00940 0.09852 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.71120 10.68290 0.02830 0.26491 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.57660 9.57330 0.00330 0.03447 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70750 9.69910 0.00840 0.08661 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.68930 10.67900 0.01030 0.09645 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.80770 10.79700 0.01070 0.09910 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.56340 10.55970 0.00370 0.03504 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.69820 10.68900 0.00920 0.08607 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.72950 9.72020 0.00930 0.09568 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55060 9.54120 0.00940 0.09852 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.89820 10.86940 0.02880 0.26496 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.57690 9.57350 0.00340 0.03551 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70810 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柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026 柏瑞拉丁美洲基金 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.14970 12.13070 0.01900 0.15663 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.44280 10.43400 0.00880 0.08434 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.69300 7.68090 0.01210 0.15753 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.24690 10.23840 0.00850 0.08302 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.26690 12.26100 0.00590 0.04812 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.14360 12.14360 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.08790 11.09040 -0.00250 -0.02254 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.45040 8.44630 0.00410 0.04854 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61230 9.61220 0.00010 0.00104 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.63910 9.64130 -0.00220 -0.02282 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.68180 11.68180 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.77190 10.76670 0.00520 0.04830 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.06930 11.07180 -0.00250 -0.02258 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95420 9.95420 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.13050 9.12600 0.00450 0.04931 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.16110 9.15160 0.00950 0.10381 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.66580 9.66800 -0.00220 -0.02276 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.57900 12.58630 -0.00730 -0.05800 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.24000 12.25140 -0.01140 -0.09305 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.51910 11.53430 -0.01520 -0.13178 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.94950 6.95360 -0.00410 -0.05896 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74290 8.75100 -0.00810 -0.09256 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.39450 9.40690 -0.01240 -0.13182 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.81340 10.81970 -0.00630 -0.05823 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53710 11.55240 -0.01530 -0.13244 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.47100 9.47980 -0.00880 -0.09283 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.86900 8.87420 -0.00520 -0.05860 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.59550 9.60810 -0.01260 -0.13114 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.14100 12.13690 0.00410 0.03378 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.07920 13.07830 0.00090 0.00688 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.87900 11.88190 -0.00290 -0.02441 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.34110 9.33800 0.00310 0.03320 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08810 10.08750 0.00060 0.00595 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05850 10.06090 -0.00240 -0.02385 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.32810 12.32730 0.00080 0.00649 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.83200 10.82840 0.00360 0.03325 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.31840 11.32120 -0.00280 -0.02473 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.96920 9.96590 0.00330 0.03311 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50790 9.50470 0.00320 0.03367 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.33300 10.33240 0.00060 0.00581 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79580 9.79820 -0.00240 -0.02449 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.85000 18.86000 -0.01000 -0.05302 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.54000 17.55000 -0.01000 -0.05698 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35660 13.34160 0.01500 0.11243 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.26190 10.27930 -0.01740 -0.16927 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.40200 11.41480 -0.01280 -0.11214 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.45350 12.41250 0.04100 0.33031 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.86610 10.88890 -0.02280 -0.20939 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.80600 8.82090 -0.01490 -0.16892 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.44200 9.45260 -0.01060 -0.11214 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.32010 9.28940 0.03070 0.33048 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.37430 9.39400 -0.01970 -0.20971 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.93880 8.95400 -0.01520 -0.16976 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.24320 9.25360 -0.01040 -0.11239 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.19680 11.16000 0.03680 0.32975 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.31710 9.33660 -0.01950 -0.20886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.80280 44.75900 0.04380 0.09786 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.94510 9.93470 0.01040 0.10468 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.84950 9.84490 0.00460 0.04672 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.90000 35.68000 0.22000 0.61659 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.86930 11.86860 0.00070 0.00590 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66710 1.67080 -0.00370 -0.22145 國泰大中華基金 22.54000 22.32000 0.22000 0.98566 國泰小龍基金-新台幣 16.71000 16.58000 0.13000 0.78408 國泰中小成長基金-新台幣 49.00000 48.65000 0.35000 0.71942 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.69720 4.68750 0.00970 0.20693 國泰中國內需增長基金-美元A 0.72270 0.72290 -0.00020 -0.02767 國泰中國內需增長基金-美元I 0.77470 0.77490 -0.00020 -0.02581 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.33000 20.31000 0.02000 0.09847 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.29560 43.50070 -0.20510 -0.47149 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.47020 2.46680 0.00340 0.13783 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34550 0.34580 -0.00030 -0.08676 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.64700 10.64450 0.00250 0.02349 國泰中國新興債券基金-美元 0.33770 0.33810 -0.00040 -0.11831 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.20270 10.20300 -0.00030 -0.00294 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.50990 4.50310 0.00680 0.15101 國泰中國新興戰略基金-美元 0.62970 0.63020 -0.00050 -0.07934 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.50000 19.50000 0.00000 0.00000 國泰中港台基金-人民幣 3.51270 3.50610 0.00660 0.18824 國泰中港台基金-美元 0.49660 0.49680 -0.00020 -0.04026 國泰中港台基金-新台幣 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.12010 10.11070 0.00940 0.09297 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21530 10.21160 0.00370 0.03623 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.15360 10.13810 0.01550 0.15289 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.96000 27.99000 -0.03000 -0.10718 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.60000 35.73000 -0.13000 -0.36384 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35810 0.35780 0.00030 0.08385 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33360 0.33330 0.00030 0.09001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33450 0.33420 0.00030 0.08977 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01070 10.98930 0.02140 0.19473 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.26910 10.24910 0.02000 0.19514 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.30210 10.28210 0.02000 0.19451 國泰台灣貨幣市場基金 12.47480 12.47460 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42630 0.42610 0.00020 0.04694 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37450 0.37440 0.00010 0.02671 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45570 0.45550 0.00020 0.04391 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.57010 0.57060 -0.00050 -0.08763 國泰全球高股息基金-人民幣 2.62230 2.61520 0.00710 0.27149 國泰全球高股息基金-美元 0.36960 0.36950 0.00010 0.02706 國泰全球高股息基金-新台幣 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54960 0.55000 -0.00040 -0.07273 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50280 0.50100 0.00180 0.35928 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.53000 14.46000 0.07000 0.48409 國泰全球資源基金-美元 0.16260 0.16260 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-新台幣 5.07000 5.07000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61310 0.61440 -0.00130 -0.21159 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.84000 18.86000 -0.02000 -0.10604 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.19000 18.21000 -0.02000 -0.10983 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90690 0.91010 -0.00320 -0.35161 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.78000 20.82000 -0.04000 -0.19212 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.93000 22.88000 0.05000 0.21853 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60940 2.59630 0.01310 0.50456 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36880 0.36780 0.00100 0.27189 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31280 0.31200 0.00080 0.25641 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.30040 11.25840 0.04200 0.37305 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.58640 9.55080 0.03560 0.37274 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54470 0.54380 0.00090 0.16550 國泰亞洲成長基金-美元 0.39540 0.39350 0.00190 0.48285 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 國泰科技生化基金 39.96000 39.39000 0.57000 1.44707 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.73000 29.76000 -0.03000 -0.10081 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 國泰美國費城半導體基金 15.54000 15.77000 -0.23000 -1.45847 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.07010 46.06870 0.00140 0.00304 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.14630 16.15000 -0.00370 -0.02291 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.31650 25.30960 0.00690 0.02726 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.58890 45.52800 0.06090 0.13376 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.31930 46.30750 0.01180 0.02548 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.94320 42.94280 0.00040 0.00093 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32200 0.32230 -0.00030 -0.09308 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.96320 9.96920 -0.00600 -0.06019 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.02820 10.03410 -0.00590 -0.05880 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32330 0.32360 -0.00030 -0.09271 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.99630 10.00200 -0.00570 -0.05699 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.07850 10.08420 -0.00570 -0.05652 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32370 0.32410 -0.00040 -0.12342 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.00830 10.01590 -0.00760 -0.07588 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.10060 10.10820 -0.00760 -0.07519 國泰紐幣2021保本基金 12.97230 12.97550 -0.00320 -0.02466 國泰紐幣八年期保本基金 13.34850 13.35480 -0.00630 -0.04717 國泰紐幣保本基金 12.85580 12.83100 0.02480 0.19328 國泰國泰基金-新台幣A 26.16000 25.91000 0.25000 0.96488 國泰富時中國A50基金 22.03000 21.99000 0.04000 0.18190 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.20950 48.13740 0.07210 0.14978 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35020 0.35020 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52830 0.52900 -0.00070 -0.13233 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.83090 40.91510 -0.08420 -0.20579 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.74000 20.78000 -0.04000 -0.19249 國泰新興市場基金-美元 0.38660 0.38550 0.00110 0.28534 國泰新興市場基金-新台幣 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47830 2.47320 0.00510 0.20621 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50360 1.50060 0.00300 0.19992 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36000 0.36010 -0.00010 -0.02777 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22060 0.22070 -0.00010 -0.04531 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80230 10.79840 0.00390 0.03612 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.43010 6.42780 0.00230 0.03578 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.85000 15.93000 -0.08000 -0.50220 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.71810 45.65520 0.06290 0.13777 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.59890 45.53900 0.05990 0.13154 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.82110 42.73050 0.09060 0.21203 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 41.35000 41.15000 0.20000 0.48603 國泰標普北美科技ETF基金 23.64000 23.76000 -0.12000 -0.50505 國泰歐洲精選基金-美元 0.34560 0.34550 0.00010 0.02894 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.45640 38.54900 -0.09260 -0.24021 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.44000 21.54000 -0.10000 -0.46425 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.69000 19.63000 0.06000 0.30565 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.33000 19.32000 0.01000 0.05176 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41780 0.41810 -0.00030 -0.07175 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.49990 12.50180 -0.00190 -0.01520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.66330 10.66170 0.00160 0.01501 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.55760 10.55550 0.00210 0.01989 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.56200 10.54740 0.01460 0.13842 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23380 10.23220 0.00160 0.01564 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15630 10.15420 0.00210 0.02068 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.11370 10.09980 0.01390 0.13763 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.03540 10.02920 0.00620 0.06182 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.95060 9.94430 0.00630 0.06335 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99720 9.99150 0.00570 0.05705 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.71630 9.69940 0.01690 0.17424 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.89910 9.89300 0.00610 0.06166 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.82060 9.81430 0.00630 0.06419 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.85720 9.85160 0.00560 0.05684 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.57790 9.56120 0.01670 0.17466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49330 11.49310 0.00020 0.00174 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72650 9.75010 -0.02360 -0.24205 第一金大中華基金 27.66000 27.50000 0.16000 0.58182 第一金小型精選基金 34.55000 34.34000 0.21000 0.61153 第一金中國世紀基金-人民幣 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587 第一金中國世紀基金-美元 8.88830 8.92310 -0.03480 -0.39000 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86140 9.85310 0.00830 0.08424 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13280 8.12930 0.00350 0.04305 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.53530 11.52560 0.00970 0.08416 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70030 9.69620 0.00410 0.04228 第一金中概平衡基金 29.13000 29.11000 0.02000 0.06870 第一金台灣貨幣市場基金 15.34570 15.34550 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.91000 178.90800 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.47100 15.50060 -0.02960 -0.19096 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.47000 15.49900 -0.02900 -0.18711 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.31020 10.48560 -0.17540 -1.67277 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.30850 10.48390 -0.17540 -1.67304 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.25000 10.41000 -0.16000 -1.53698 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.25000 10.41000 -0.16000 -1.53698 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.02890 10.03290 -0.00400 -0.03987 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.02900 10.03290 -0.00390 -0.03887 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.63210 13.59900 0.03310 0.24340 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.65020 13.61710 0.03310 0.24308 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.81000 12.77000 0.04000 0.31323 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.85640 9.85570 0.00070 0.00710 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84880 9.84820 0.00060 0.00609 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40310 9.39720 0.00590 0.06278 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42750 9.42160 0.00590 0.06262 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.84150 10.84070 0.00080 0.00738 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.38540 10.37900 0.00640 0.06166 第一金全球大趨勢基金 24.93000 24.94000 -0.01000 -0.04010 第一金全球不動產證券化基金A 9.41890 9.36960 0.04930 0.52617 第一金全球不動產證券化基金B 6.45190 6.41810 0.03380 0.52664 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.33370 10.29560 0.03810 0.37006 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.33400 10.29560 0.03840 0.37297 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.37360 11.33180 0.04180 0.36887 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.37550 11.33210 0.04340 0.38298 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61980 8.59350 0.02630 0.30605 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.67570 10.64320 0.03250 0.30536 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21580 9.19840 0.01740 0.18916 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21430 9.19680 0.01750 0.19028 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.64340 7.63410 0.00930 0.12182 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.63860 7.62940 0.00920 0.12059 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34310 8.32860 0.01450 0.17410 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34370 8.32920 0.01450 0.17409 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.75160 11.72930 0.02230 0.19012 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.75230 11.73000 0.02230 0.19011 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.28790 10.27540 0.01250 0.12165 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.28870 10.27620 0.01250 0.12164 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97250 14.94650 0.02600 0.17395 第一金亞洲科技基金 19.23000 19.08000 0.15000 0.78616 第一金亞洲新興市場基金 12.85000 12.73000 0.12000 0.94266 第一金店頭市場基金 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.15900 10.13680 0.02220 0.21900 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.15900 10.13680 0.02220 0.21900 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.03550 10.00180 0.03370 0.33694 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.03540 10.00180 0.03360 0.33594 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.22230 10.20010 0.02220 0.21764 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.24000 10.21750 0.02250 0.22021 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.22210 10.19980 0.02230 0.21863 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.09770 10.06380 0.03390 0.33685 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.11520 10.08110 0.03410 0.33826 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.09760 10.06370 0.03390 0.33685 第一金創新趨勢基金 23.17000 23.05000 0.12000 0.52061 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.01930 43.86490 0.15440 0.35199 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.19740 44.07680 0.12060 0.27361 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.40500 44.35040 0.05460 0.12311 第一金電子基金 36.51000 36.34000 0.17000 0.46780 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.06000 19.97000 0.09000 0.45068 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.49000 20.43000 0.06000 0.29369 統一大中華中小基金(人民幣) 9.03000 9.12000 -0.09000 -0.98684 統一大中華中小基金(美元) 7.98000 8.09000 -0.11000 -1.35970 統一大中華中小基金(新台幣) 11.75000 11.90000 -0.15000 -1.26050 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 統一大東協高股息基金(美元) 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 統一大滿貫基金-A類型 38.23000 38.11000 0.12000 0.31488 統一大滿貫基金-I類型 38.23000 38.11000 0.12000 0.31488 統一大龍印基金 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 統一大龍騰中國基金(美元) 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 統一中小基金 27.04000 26.86000 0.18000 0.67014 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.03710 9.98890 0.04820 0.48254 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02880 9.02390 0.00490 0.05430 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.68900 8.67610 0.01290 0.14868 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.76070 12.69950 0.06120 0.48191 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43660 11.43030 0.00630 0.05512 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.96230 10.94610 0.01620 0.14800 統一台灣動力基金 21.23000 20.99000 0.24000 1.14340 統一全天候基金-A類型 124.27000 122.83000 1.44000 1.17235 統一全天候基金-I類型 125.14000 123.69000 1.45000 1.17229 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.47550 8.45870 0.01680 0.19861 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.91530 7.93340 -0.01810 -0.22815 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.86330 7.87210 -0.00880 -0.11179 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24100 9.22270 0.01830 0.19842 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.63800 8.65780 -0.01980 -0.22870 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.57400 8.58360 -0.00960 -0.11184 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.36640 12.35670 0.00970 0.07850 統一全球新科技基金(人民幣) 16.27000 16.44000 -0.17000 -1.03406 統一全球新科技基金(美元) 14.82000 15.03000 -0.21000 -1.39721 統一全球新科技基金(新台幣) 14.15000 14.33000 -0.18000 -1.25611 統一亞太基金 25.94000 25.98000 -0.04000 -0.15396 統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.39000 -0.03000 -0.24213 統一奔騰基金 65.52000 64.93000 0.59000 0.90867 統一強棒貨幣市場基金 16.75920 16.75900 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 12.47000 12.60000 -0.13000 -1.03175 統一強漢基金(美元) 10.87000 11.03000 -0.16000 -1.45059 統一強漢基金(新台幣) 28.47000 28.84000 -0.37000 -1.28294 統一統信基金 33.32000 33.05000 0.27000 0.81694 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.96710 37.85170 0.11540 0.30487 統一黑馬基金 65.53000 64.89000 0.64000 0.98628 統一新亞洲科技能源基金 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.07050 8.05910 0.01140 0.14146 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.87300 10.85750 0.01550 0.14276 統一經建基金 52.42000 51.81000 0.61000 1.17738 統一龍馬基金 75.24000 74.50000 0.74000 0.99329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.01000 22.82000 0.19000 0.83260 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.15000 52.78000 0.37000 0.70102 野村中國機會基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.44520 10.44020 0.00500 0.04789 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38740 10.38560 0.00180 0.01733 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.27900 10.26500 0.01400 0.13639 野村巴西基金 6.63000 6.54000 0.09000 1.37615 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 野村台灣高股息基金 26.51000 26.32000 0.19000 0.72188 野村台灣運籌基金 41.85000 41.39000 0.46000 1.11138 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.89880 9.89050 0.00830 0.08392 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75470 9.75160 0.00310 0.03179 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80330 9.79680 0.00650 0.06635 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.60470 10.59590 0.00880 0.08305 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.34880 10.34540 0.00340 0.03286 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05410 10.04750 0.00660 0.06569 野村平衡基金 21.65000 21.54000 0.11000 0.51068 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94180 9.93760 0.00420 0.04226 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16500 10.15230 0.01270 0.12509 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95230 9.95130 0.00100 0.01005 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98900 9.98470 0.00430 0.04307 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26510 10.25230 0.01280 0.12485 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99720 9.99610 0.00110 0.01100 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92270 9.91780 0.00490 0.04941 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.04840 10.04480 0.00360 0.03584 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06100 10.06100 0.00000 0.00000 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.92160 9.91550 0.00610 0.06152 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.03000 14.98000 0.05000 0.33378 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517 野村全球生技醫療基金 16.35000 16.36000 -0.01000 -0.06112 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.26830 10.25650 0.01180 0.11505 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.22430 10.21660 0.00770 0.07537 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10080 10.08850 0.01230 0.12192 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.51080 10.49800 0.01280 0.12193 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.42800 10.42000 0.00800 0.07678 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31000 10.29740 0.01260 0.12236 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.25080 10.23830 0.01250 0.12209 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.99610 10.98310 0.01300 0.11836 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.86000 10.85170 0.00830 0.07649 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.73870 10.72560 0.01310 0.12214 野村全球品牌基金 28.50000 28.52000 -0.02000 -0.07013 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.30000 19.27000 0.03000 0.15568 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.08050 11.07580 0.00470 0.04243 野村全球短期收益基金-美元計價 11.07730 11.07680 0.00050 0.00451 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79210 10.78790 0.00420 0.03893 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.51280 8.51180 0.00100 0.01175 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.33370 8.33180 0.00190 0.02280 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.85730 7.85120 0.00610 0.07770 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09650 11.09530 0.00120 0.01082 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57880 10.57640 0.00240 0.02269 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08120 10.07350 0.00770 0.07644 野村成長基金 35.66000 35.34000 0.32000 0.90549 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.33300 8.31420 0.01880 0.22612 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.33970 8.32210 0.01760 0.21149 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.47980 8.45470 0.02510 0.29688 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.78230 9.76000 0.02230 0.22848 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.63130 9.61110 0.02020 0.21017 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77180 9.74290 0.02890 0.29663 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.54000 13.46000 0.08000 0.59435 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.02740 10.02910 -0.00170 -0.01695 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.95670 9.95740 -0.00070 -0.00703 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.77350 9.76740 0.00610 0.06245 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47740 9.47750 -0.00010 -0.00106 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48280 9.48320 -0.00040 -0.00422 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.51320 9.50700 0.00620 0.06522 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.95100 9.94470 0.00630 0.06335 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.69430 10.69960 -0.00530 -0.04953 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59420 10.59470 -0.00050 -0.00472 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.62680 10.62000 0.00680 0.06403 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.81340 9.80660 0.00680 0.06934 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.81470 9.81030 0.00440 0.04485 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.65630 9.64570 0.01060 0.10989 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.22220 8.21320 0.00900 0.10958 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90590 8.89930 0.00660 0.07416 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.76780 8.76390 0.00390 0.04450 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.88070 9.86980 0.01090 0.11044 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.53010 13.51520 0.01490 0.11025 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.83130 12.82190 0.00940 0.07331 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.37250 10.36790 0.00460 0.04437 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44850 10.44370 0.00480 0.04596 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38220 10.38030 0.00190 0.01830 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42470 10.41990 0.00480 0.04607 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.83640 10.83160 0.00480 0.04431 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75830 10.75640 0.00190 0.01766 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66760 10.66260 0.00500 0.04689 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.84680 10.84070 0.00610 0.05627 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.75760 10.75510 0.00250 0.02324 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.78100 10.76500 0.01600 0.14863 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23320 10.22120 0.01200 0.11740 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79720 9.78870 0.00850 0.08683 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.41230 9.40610 0.00620 0.06591 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83660 8.82640 0.01020 0.11556 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43890 11.42570 0.01320 0.11553 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41150 10.39700 0.01450 0.13946 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.63130 11.61800 0.01330 0.11448 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.03660 11.02570 0.01090 0.09886 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73930 10.72430 0.01500 0.13987 野村泰國基金 42.82000 42.57000 0.25000 0.58727 野村高科技基金 12.13000 12.04000 0.09000 0.74751 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52170 10.49470 0.02700 0.25727 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19890 10.17880 0.02010 0.19747 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.88720 10.84630 0.04090 0.37709 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.54860 9.53200 0.01660 0.17415 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.44400 9.42000 0.02400 0.25478 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.84840 9.82330 0.02510 0.25551 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.30250 12.27780 0.02470 0.20118 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.61110 14.54560 0.06550 0.45031 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11330 11.09400 0.01930 0.17397 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.99930 10.97130 0.02800 0.25521 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.64680 11.61710 0.02970 0.25566 野村貨幣市場基金 16.36170 16.36140 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.48000 14.41000 0.07000 0.48577 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.40380 10.40070 0.00310 0.02981 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97470 10.00160 -0.02690 -0.26896 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.98260 9.99750 -0.01490 -0.14904 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.28120 10.27580 0.00540 0.05255 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21970 10.21700 0.00270 0.02643 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.22090 10.21580 0.00510 0.04992 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.79380 10.78810 0.00570 0.05284 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.68780 10.68450 0.00330 0.03089 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.72180 10.71630 0.00550 0.05132 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.99470 9.97590 0.01880 0.18845 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.95800 9.94280 0.01520 0.15287 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.78860 9.76800 0.02060 0.21089 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.74550 10.72530 0.02020 0.18834 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.65660 10.64040 0.01620 0.15225 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.48130 10.45920 0.02210 0.21130 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.52240 10.51770 0.00470 0.04469 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82750 7.82400 0.00350 0.04473 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.22990 12.22450 0.00540 0.04417 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.46990 10.46480 0.00510 0.04873 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77770 10.76300 0.01470 0.13658 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39650 10.39490 0.00160 0.01539 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.35630 10.34260 0.01370 0.13246 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45670 10.45100 0.00570 0.05454 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47040 10.46520 0.00520 0.04969 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.77890 10.76430 0.01460 0.13563 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39650 10.39490 0.00160 0.01539 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35930 10.34560 0.01370 0.13242 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45570 10.44990 0.00580 0.05550 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.48080 10.47760 0.00320 0.03054 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.79560 10.78270 0.01290 0.11964 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40590 10.40640 -0.00050 -0.00480 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.36930 10.35770 0.01160 0.11199 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.47110 10.46720 0.00390 0.03726 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.48080 10.47760 0.00320 0.03054 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.79720 10.78430 0.01290 0.11962 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41330 10.41360 -0.00030 -0.00288 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.37890 10.36720 0.01170 0.11286 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.47240 10.46860 0.00380 0.03630 野村精選貨幣市場基金 12.12560 12.12550 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 野村積極成長基金 15.12000 14.98000 0.14000 0.93458 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.73000 11.64000 0.09000 0.77320 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 42.51000 42.19000 0.32000 0.75847 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67740 10.66110 0.01630 0.15289 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50310 8.49340 0.00970 0.11421 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81590 7.80710 0.00880 0.11272 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60570 7.59430 0.01140 0.15011 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.36370 12.34990 0.01380 0.11174 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.03190 11.01950 0.01240 0.11253 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77850 10.76240 0.01610 0.14959 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 野村環球基金-人民幣計價 17.95000 17.98000 -0.03000 -0.16685 野村環球基金-美元計價 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.29000 19.31000 -0.02000 -0.10357 野村鴻利基金 26.01000 25.87000 0.14000 0.54117 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91710 16.91690 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 22.59000 22.35000 0.24000 1.07383 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.56000 13.43000 0.13000 0.96798 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69750 10.69350 0.00400 0.03741 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.00300 13.99780 0.00520 0.03715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.03440 11.02280 0.01160 0.10524 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.61990 10.63250 -0.01260 -0.11850 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89190 10.87280 0.01910 0.17567 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.44770 10.45230 -0.00460 -0.04401 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 10.01350 9.99920 0.01430 0.14301 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 10.01350 9.99920 0.01430 0.14301 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.99040 9.99920 -0.00880 -0.08801 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.99040 9.99920 -0.00880 -0.08801 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.99980 9.99920 0.00060 0.00600 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 10.00000 9.99920 0.00080 0.00800 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.42180 10.40560 0.01620 0.15569 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.18570 10.19310 -0.00740 -0.07260 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.90200 9.89800 0.00400 0.04041 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.40020 10.39800 0.00220 0.02116 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.63050 10.63040 0.00010 0.00094 凱基台商天下基金 14.85000 14.92000 -0.07000 -0.46917 凱基台灣精五門基金 23.34000 23.27000 0.07000 0.30082 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.28680 46.15740 0.12940 0.28035 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.85460 47.79510 0.05950 0.12449 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.88410 40.81550 0.06860 0.16807 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.97770 45.83730 0.14040 0.30630 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.59370 46.45560 0.13810 0.29727 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.68170 46.63560 0.04610 0.09885 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.04370 10.03320 0.01050 0.10465 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.04340 10.03280 0.01060 0.10565 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.04270 10.03220 0.01050 0.10466 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.04200 10.03160 0.01040 0.10367 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.03010 10.01550 0.01460 0.14577 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.01650 10.00110 0.01540 0.15398 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.08310 10.09590 -0.01280 -0.12678 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.08310 10.09590 -0.01280 -0.12678 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.08310 10.09590 -0.01280 -0.12678 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.08310 10.09590 -0.01280 -0.12678 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.97030 9.97160 -0.00130 -0.01304 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.97030 9.97160 -0.00130 -0.01304 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.97080 9.97220 -0.00140 -0.01404 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.97090 9.97220 -0.00130 -0.01304 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.04000 13.90000 0.14000 1.00719 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.27980 12.18570 0.09410 0.77222 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.06000 11.96000 0.10000 0.83612 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61120 11.61100 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.81000 30.67000 0.14000 0.45647 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.30000 22.44000 -0.14000 -0.62389 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.67450 21.83250 -0.15800 -0.72369 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.40000 17.28000 0.12000 0.69444 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.67510 16.57300 0.10210 0.61606 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.46000 7.43000 0.03000 0.40377 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.14500 42.04950 0.09550 0.22711 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.56610 42.48370 0.08240 0.19396 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.55200 42.41000 0.14200 0.33483 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.16540 11.16830 -0.00290 -0.02597 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.21590 12.24310 -0.02720 -0.22217 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 凱基護城河基金-美元計價B 12.69400 12.72010 -0.02610 -0.20519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.71290 10.74720 -0.03430 -0.31915 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.13590 10.19050 -0.05460 -0.53579 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.12410 10.16670 -0.04260 -0.41902 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.71270 10.74700 -0.03430 -0.31916 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.13590 10.19050 -0.05460 -0.53579 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.12410 10.16660 -0.04250 -0.41804 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.49000 36.60000 -0.11000 -0.30055 富邦NASDAQ-100基金 31.29000 31.31000 -0.02000 -0.06388 富邦上証180基金 31.34000 31.33000 0.01000 0.03192 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20540 0.20670 -0.00130 -0.62893 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.31000 6.34000 -0.03000 -0.47319 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.84000 5.87000 -0.03000 -0.51107 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.55000 49.30000 0.25000 0.50710 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.81130 12.83170 -0.02040 -0.15898 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.72130 11.74530 -0.02400 -0.20434 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99280 11.01860 -0.02580 -0.23415 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.80840 10.82560 -0.01720 -0.15888 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.80470 9.82480 -0.02010 -0.20458 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.20560 9.22730 -0.02170 -0.23517 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.59420 19.56850 0.02570 0.13133 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72310 11.72230 0.00080 0.00682 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.34050 10.35000 -0.00950 -0.09179 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.98050 13.95350 0.02700 0.19350 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01870 2.01700 0.00170 0.08428 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39570 9.37760 0.01810 0.19301 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40580 1.40460 0.00120 0.08543 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.63630 12.62550 0.01080 0.08554 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82490 1.82410 0.00080 0.04386 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.48030 10.47130 0.00900 0.08595 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53510 1.53450 0.00060 0.03910 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.09460 11.09070 0.00390 0.03516 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.01800 11.01420 0.00380 0.03450 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.26000 20.42000 -0.16000 -0.78355 富邦日本東証基金 21.10000 21.18000 -0.08000 -0.37771 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.95000 47.86000 0.09000 0.18805 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.58000 47.22000 0.36000 0.76239 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 56.54000 56.46000 0.08000 0.14169 富邦台灣心基金 24.51000 24.23000 0.28000 1.15559 富邦台灣釆吉50基金 49.93000 49.90000 0.03000 0.06012 富邦台灣科技指數基金 63.44000 63.65000 -0.21000 -0.32993 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.38170 48.28060 0.10110 0.20940 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.48910 41.43760 0.05150 0.12428 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31720 0.31510 0.00210 0.66646 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70260 2.69650 0.00610 0.22622 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36250 0.36210 0.00040 0.11047 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.09210 11.07660 0.01550 0.13993 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29790 2.29270 0.00520 0.22681 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34010 0.33970 0.00040 0.11775 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36340 9.35030 0.01310 0.14010 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.11000 23.10000 0.01000 0.04329 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.00000 14.06000 -0.06000 -0.42674 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.02000 27.76000 0.26000 0.93660 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72820 15.72800 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.53000 17.56000 -0.03000 -0.17084 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.22060 41.12500 0.09560 0.23246 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.79980 44.66690 0.13290 0.29754 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.27400 40.18310 0.09090 0.22621 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.92790 39.82060 0.10730 0.26946 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.99830 9.99950 -0.00120 -0.01200 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.99900 9.99950 -0.00050 -0.00500 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 10.01410 9.99950 0.01460 0.14601 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.99830 9.99950 -0.00120 -0.01200 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.99900 9.99950 -0.00050 -0.00500 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 10.01410 9.99950 0.01460 0.14601 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.99960 40.00010 -0.00050 -0.00125 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.99980 40.00030 -0.00050 -0.00125 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.54490 39.50820 0.03670 0.09289 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.34820 46.22480 0.12340 0.26696 富邦長紅基金 67.93000 67.16000 0.77000 1.14652 富邦科技基金 26.92000 26.68000 0.24000 0.89955 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.01630 40.94230 0.07400 0.18074 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.35640 46.31270 0.04370 0.09436 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.23870 40.12190 0.11680 0.29111 富邦恒生國企ETF基金 20.29000 20.21000 0.08000 0.39584 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.40000 13.51000 -0.11000 -0.81421 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.11000 25.79000 0.32000 1.24079 富邦高成長基金 26.18000 25.88000 0.30000 1.15920 富邦基金A類型 15.19000 15.07000 0.12000 0.79628 富邦基金I類型 15.19000 15.07000 0.12000 0.79628 富邦深証100基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 富邦富時歐洲ETF基金 20.65000 20.61000 0.04000 0.19408 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41760 0.41670 0.00090 0.21598 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35170 12.33200 0.01970 0.15975 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.09690 9.08240 0.01450 0.15965 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29150 0.29080 0.00070 0.24072 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.26820 8.25500 0.01320 0.15990 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.17020 10.15170 0.01850 0.18224 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.69870 10.66680 0.03190 0.29906 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.29140 9.27450 0.01690 0.18222 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.76340 9.73420 0.02920 0.29997 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.64000 18.54000 0.10000 0.53937 富邦精準基金 49.01000 48.56000 0.45000 0.92669 富邦精銳中小基金 12.70000 12.58000 0.12000 0.95390 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.81000 19.77000 0.04000 0.20233 富邦臺灣公司治理100基金 22.74000 22.75000 -0.01000 -0.04396 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.67000 6.68000 -0.01000 -0.14970 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.99000 17.90000 0.09000 0.50279 富邦標普美國特別股ETF基金 19.91000 19.84000 0.07000 0.35282 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.18740 11.16930 0.01810 0.16205 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.47670 10.49940 -0.02270 -0.21620 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.51690 10.52460 -0.00770 -0.07316 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.53970 10.52270 0.01700 0.16156 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.82710 9.84840 -0.02130 -0.21628 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.85460 9.86180 -0.00720 -0.07301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.45000 32.30000 0.15000 0.46440 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.92940 9.92350 0.00590 0.05945 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.88810 9.88370 0.00440 0.04452 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65150 9.64700 0.00450 0.04665 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38540 10.37940 0.00600 0.05781 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.35240 10.34770 0.00470 0.04542 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10740 10.10260 0.00480 0.04751 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32040 8.31420 0.00620 0.07457 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02180 9.01560 0.00620 0.06877 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.51940 8.51300 0.00640 0.07518 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28330 10.27590 0.00740 0.07201 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.36030 10.35310 0.00720 0.06954 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82180 9.81440 0.00740 0.07540 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.97600 9.96830 0.00770 0.07724 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60660 8.60420 0.00240 0.02789 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91570 9.91360 0.00210 0.02118 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11760 9.11510 0.00250 0.02743 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.60800 11.60470 0.00330 0.02844 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.41890 11.41640 0.00250 0.02190 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63250 10.62940 0.00310 0.02916 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33350 9.33070 0.00280 0.03001 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.38000 15.33000 0.05000 0.32616 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78830 8.78840 -0.00010 -0.00114 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69670 9.69740 -0.00070 -0.00722 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12910 9.12960 -0.00050 -0.00548 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.78740 10.78780 -0.00040 -0.00371 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81750 10.81820 -0.00070 -0.00647 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25020 10.25030 -0.00010 -0.00098 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29090 9.29080 0.00010 0.00108 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.64000 10.72000 -0.08000 -0.74627 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.27650 10.26510 0.01140 0.11106 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48980 9.48420 0.00560 0.05905 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93180 8.92110 0.01070 0.11994 富蘭克林華美中華基金 12.21000 12.28000 -0.07000 -0.57003 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.43000 24.36000 0.07000 0.28736 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.09000 23.07000 0.02000 0.08669 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.03120 8.01840 0.01280 0.15963 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.25800 9.25170 0.00630 0.06810 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.32020 10.31320 0.00700 0.06787 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.71270 9.69720 0.01550 0.15984 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.77380 11.77170 0.00210 0.01784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70490 8.70330 0.00160 0.01838 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.77280 8.77130 0.00150 0.01710 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.85580 9.85410 0.00170 0.01725 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.75870 14.72810 0.03060 0.20777 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.48100 10.45920 0.02180 0.20843 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.30750 10.28610 0.02140 0.20805 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.74730 10.74470 0.00260 0.02420 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64270 7.64090 0.00180 0.02356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94110 8.93900 0.00210 0.02349 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93030 9.92800 0.00230 0.02317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24050 11.22780 0.01270 0.11311 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46420 7.45580 0.00840 0.11266 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.74950 8.73960 0.00990 0.11328 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.87970 9.86860 0.01110 0.11248 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.03120 11.02870 0.00250 0.02267 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67320 7.67150 0.00170 0.02216 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08690 8.07950 0.00740 0.09159 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24860 9.24590 0.00270 0.02920 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41670 10.41360 0.00310 0.02977 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.98580 12.97390 0.01190 0.09172 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.07000 8.04000 0.03000 0.37313 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.06250 13.05530 0.00720 0.05515 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美第一富基金 42.23000 41.96000 0.27000 0.64347 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36720 10.36700 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.59000 14.67000 -0.08000 -0.54533 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.14000 13.24000 -0.10000 -0.75529 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.19000 15.29000 -0.10000 -0.65402 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.43450 9.41840 0.01610 0.17094 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.43440 9.41840 0.01600 0.16988 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.42300 9.40250 0.02050 0.21803 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.42300 9.40250 0.02050 0.21803 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.60800 9.59380 0.01420 0.14801 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.38070 9.36690 0.01380 0.14733 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.38070 9.36690 0.01380 0.14733 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.58260 9.55890 0.02370 0.24794 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.35560 9.33250 0.02310 0.24752 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.35560 9.33250 0.02310 0.24752 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.23430 6.23810 -0.00380 -0.06092 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.59100 10.54800 0.04300 0.40766 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47540 9.47000 0.00540 0.05702 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.64050 11.63390 0.00660 0.05673 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61130 6.60460 0.00670 0.10144 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82430 8.82140 0.00290 0.03287 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.47850 10.47420 0.00430 0.04105 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.86340 10.85250 0.01090 0.10044 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.70000 68.55000 0.15000 0.21882 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.19000 71.02000 0.17000 0.23937 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.07150 61.98680 0.08470 0.13664 復華1至5年期高收益債券基金 20.45000 20.42000 0.03000 0.14691 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.54840 68.35670 0.19170 0.28044 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.71250 66.50450 0.20800 0.31276 復華人民幣貨幣市場基金 11.94130 11.94050 0.00080 0.00670 復華人生目標基金 42.32540 42.03320 0.29220 0.69516 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 復華大中華中小策略基金 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華中小精選基金 70.64000 69.97000 0.67000 0.95755 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.74670 50.83130 -0.08460 -0.16643 復華中國特選信用債券ETF基金 61.67780 61.63130 0.04650 0.07545 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華六年到期新興市場債券基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 復華台灣智能基金 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568 復華全方位基金 33.03000 32.87000 0.16000 0.48677 復華全球大趨勢基金-美元 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.46000 20.52000 -0.06000 -0.29240 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 復華全球平衡基金-新臺幣 19.54000 19.58000 -0.04000 -0.20429 復華全球物聯網科技基金-美元 14.52000 14.72000 -0.20000 -1.35870 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.89000 14.06000 -0.17000 -1.20910 復華全球原物料基金 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.01000 13.04000 -0.03000 -0.23006 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.15890 12.14880 0.01010 0.08314 復華全球債券基金 14.91470 14.90990 0.00480 0.03219 復華全球債券組合基金 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 復華全球戰略配置強基金-美元 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 復華有利貨幣市場基金 13.51190 13.51170 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 復華亞太成長基金 12.74000 12.84000 -0.10000 -0.77882 復華亞太神龍科技基金-美元 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 復華東協世紀基金 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 復華南非幣長期收益基金A 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094 復華南非幣短期收益基金A 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 復華美國20年期以上公債ETF基金 71.16550 71.09080 0.07470 0.10508 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.72000 21.73000 -0.01000 -0.04602 復華美國新星基金-美元 12.88000 13.00000 -0.12000 -0.92308 復華美國新星基金-新臺幣 12.96000 13.07000 -0.11000 -0.84162 復華恒生基金 20.46000 20.35000 0.11000 0.54054 復華恒生單日反向一倍基金 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897 復華恒生單日正向二倍基金 28.61000 28.11000 0.50000 1.77873 復華神盾基金 29.53170 29.32320 0.20850 0.71104 復華高成長基金 73.23000 72.45000 0.78000 1.07660 復華高益策略組合基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 復華貨幣市場基金 14.47660 14.47640 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.63000 17.60000 0.03000 0.17045 復華富時台灣高股息低波動基金 49.05000 48.84000 0.21000 0.42998 復華復華基金 22.95000 22.71000 0.24000 1.05680 復華華人世紀基金 18.30000 18.35000 -0.05000 -0.27248 復華傳家二號基金 36.75960 36.56120 0.19840 0.54265 復華傳家基金 24.59450 24.41980 0.17470 0.71540 復華奧林匹克全球組合基金 15.96000 15.94000 0.02000 0.12547 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華新興人民幣債券基金A 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 復華新興人民幣債券基金B 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華新興市場10年期以上債券基金 22.35000 22.33000 0.02000 0.08957 復華新興市場企業債券ETF基金 70.17000 70.05000 0.12000 0.17131 復華新興市場高收益債券基金A 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華新興市場高收益債券基金B 5.25000 5.25000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 復華新興市場短期收益基金 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 復華滬深300 A股基金 23.59000 23.57000 0.02000 0.08485 復華數位經濟基金 51.66000 51.00000 0.66000 1.29412 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06120 10.06370 -0.00250 -0.02484 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76480 9.76570 -0.00090 -0.00922 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.60730 10.60990 -0.00260 -0.02451 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15570 10.15660 -0.00090 -0.00886 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.20710 10.24090 -0.03380 -0.33005 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.17110 10.15530 0.01580 0.15558 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.28010 10.28110 -0.00100 -0.00973 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.77920 10.76770 0.01150 0.10680 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.17970 10.17730 0.00240 0.02358 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.69630 10.68120 0.01510 0.14137 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.54230 10.53980 0.00250 0.02372 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06780 11.05220 0.01560 0.14115 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.74970 10.76220 -0.01250 -0.11615 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.69790 10.69520 0.00270 0.02524 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.66750 10.65230 0.01520 0.14269 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.75920 10.76940 -0.01020 -0.09471 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.02930 12.08470 -0.05540 -0.45843 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.67540 10.67080 0.00460 0.04311 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.94330 10.95370 -0.01040 -0.09495 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.33410 12.39100 -0.05690 -0.45920 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.81970 10.81500 0.00470 0.04346 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84110 10.82370 0.01740 0.16076 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21250 10.23100 -0.01850 -0.18082 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19880 10.20290 -0.00410 -0.04018 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98270 9.97500 0.00770 0.07719 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.53710 10.54990 -0.01280 -0.12133 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.87480 10.92730 -0.05250 -0.48045 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.54230 10.53950 0.00280 0.02657 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.53610 10.54890 -0.01280 -0.12134 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.87490 10.92740 -0.05250 -0.48044 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.53920 10.53640 0.00280 0.02657 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43310 10.44240 -0.00930 -0.08906 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.41570 10.41120 0.00450 0.04322 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43130 10.44060 -0.00930 -0.08908 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.41690 10.41250 0.00440 0.04226 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.04120 11.05560 -0.01440 -0.13025 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.02090 11.01990 0.00100 0.00907 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.98010 10.96630 0.01380 0.12584 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.20250 10.21740 -0.01490 -0.14583 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.18800 10.18850 -0.00050 -0.00491 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.97310 9.96190 0.01120 0.11243 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24150 9.23500 0.00650 0.07038 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.04770 8.05420 -0.00650 -0.08070 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.99100 7.98800 0.00300 0.03756 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20580 12.19720 0.00860 0.07051 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.66370 10.67230 -0.00860 -0.08058 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70710 10.70310 0.00400 0.03737 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 9.99730 10.01490 -0.01760 -0.17574 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.96940 9.97240 -0.00300 -0.03008 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.88640 9.87790 0.00850 0.08605 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.01990 10.03610 -0.01620 -0.16142 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.96310 10.01530 -0.05220 -0.52120 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99240 9.99410 -0.00170 -0.01701 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.02020 10.03640 -0.01620 -0.16141 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.96300 10.01520 -0.05220 -0.52121 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99250 9.99430 -0.00180 -0.01801 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 9.99150 10.00860 -0.01710 -0.17085 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.88240 9.87340 0.00900 0.09115 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.96540 9.96800 -0.00260 -0.02608 景順主流基金 20.25000 20.06000 0.19000 0.94716 景順台灣科技基金 35.42000 35.07000 0.35000 0.99800 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 景順全球科技基金 24.13000 24.24000 -0.11000 -0.45380 景順全球康健基金 19.54000 19.54000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 16.00960 16.00950 0.00010 0.00062 景順潛力基金 34.55000 34.43000 0.12000 0.34853 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 15.04000 -0.03000 -0.19947 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.72370 8.72170 0.00200 0.02293 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.72120 7.71810 0.00310 0.04017 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.67070 11.66790 0.00280 0.02400 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31670 10.31260 0.00410 0.03976 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 華南永昌中國A股基金(美元) 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62740 9.63630 -0.00890 -0.09236 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.78610 9.78360 0.00250 0.02555 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.31470 10.32420 -0.00950 -0.09202 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.48770 10.48510 0.00260 0.02480 華南永昌永昌基金 20.35000 20.15000 0.20000 0.99256 華南永昌全球亨利組合基金 14.90280 14.89110 0.01170 0.07857 華南永昌全球神農水資源基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 華南永昌全球精品基金 16.97000 16.94000 0.03000 0.17710 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355 華南永昌物聯網精選基金 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30190 16.30170 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.73520 25.54330 0.19190 0.75127 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00510 12.00500 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.83970 10.83670 0.00300 0.02768 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.39530 10.40430 -0.00900 -0.08650 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95170 9.94900 0.00270 0.02714 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.47620 9.48440 -0.00820 -0.08646 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.68280 10.67820 0.00460 0.04308 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.17830 10.18550 -0.00720 -0.07069 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92580 9.92160 0.00420 0.04233 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.39330 9.39990 -0.00660 -0.07021 華頓中小型基金 24.50000 24.13000 0.37000 1.53336 華頓中國多重機會平衡基金 12.32780 12.44940 -0.12160 -0.97675 華頓台灣基金 25.42000 25.16000 0.26000 1.03339 華頓平安貨幣市場基金 11.58610 11.58600 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.57000 17.64000 -0.07000 -0.39683 華頓全球高收益債券基金A 13.82240 13.80870 0.01370 0.09921 華頓全球高收益債券基金B 7.92560 7.91780 0.00780 0.09851 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92880 2.93050 -0.00170 -0.05801 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.67940 12.69040 -0.01100 -0.08668 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41270 0.41360 -0.00090 -0.21760 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.33830 12.33760 0.00070 0.00567 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.25240 12.25180 0.00060 0.00490 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.97840 10.97680 0.00160 0.01458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.61890 10.62180 -0.00290 -0.02730 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.54400 10.54690 -0.00290 -0.02750 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.27450 9.27700 -0.00250 -0.02695 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87860 10.89430 -0.01570 -0.14411 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80390 10.81960 -0.01570 -0.14511 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.55170 9.56880 -0.01710 -0.17871 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70040 2.69670 0.00370 0.13720 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13830 2.13500 0.00330 0.15457 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.04040 12.04200 -0.00160 -0.01329 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.21550 9.21670 -0.00120 -0.01302 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37990 0.37990 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29720 0.29750 -0.00030 -0.10084 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.71000 3.71000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.07000 16.04000 0.03000 0.18703 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.04000 25.91000 0.13000 0.50174 匯豐全球趨勢組合基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 匯豐安富基金 26.99000 26.92000 0.07000 0.26003 匯豐成功基金 43.21000 43.08000 0.13000 0.30176 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.81100 2.80570 0.00530 0.18890 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44360 2.43840 0.00520 0.21325 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00610 11.99540 0.01070 0.08920 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99220 7.98130 0.01090 0.13657 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39690 0.39680 0.00010 0.02520 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33750 0.33730 0.00020 0.05929 匯豐金磚動力基金 14.66000 14.53000 0.13000 0.89470 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02330 15.02320 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.95000 4.94000 0.01000 0.20243 匯豐新鑽動力基金 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.39690 5.38370 0.01320 0.24518 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31440 9.30130 0.01310 0.14084 匯豐龍鳳基金-A類型 56.29000 55.99000 0.30000 0.53581 匯豐龍鳳基金-I類型 56.29000 55.99000 0.30000 0.53581 匯豐龍騰電子基金 40.98000 40.60000 0.38000 0.93596 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79290 12.79310 -0.00020 -0.00156 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.60000 19.41000 0.19000 0.97888 新光中國成長基金(人民幣) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 新光中國成長基金(美元) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 新光中國成長基金(新臺幣) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.64870 11.63390 0.01480 0.12721 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.34390 10.35490 -0.01100 -0.10623 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.61840 10.61410 0.00430 0.04051 新光台灣富貴基金 25.84000 25.72000 0.12000 0.46656 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.77000 21.78000 -0.01000 -0.04591 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.12680 39.17340 -0.04660 -0.11896 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.21590 45.00750 0.20840 0.46303 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 新光全球AI新創產業基金美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 新光全球債券基金(A累積)美元 11.14800 11.13130 0.01670 0.15003 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.84260 10.81050 0.03210 0.29693 新光全球債券基金(B配息)美元 10.45990 10.44480 0.01510 0.14457 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.15980 10.12980 0.03000 0.29616 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 新光吉星貨幣市場基金 15.52740 15.52720 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.40000 21.33000 0.07000 0.32818 新光亞洲精選基金-新台幣 21.58000 21.47000 0.11000 0.51234 新光店頭基金 23.80000 23.66000 0.14000 0.59172 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.48130 41.28410 0.19720 0.47767 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 新光特選內需收益ETF基金 21.18000 21.13000 0.05000 0.23663 新光創新科技基金 14.21000 14.16000 0.05000 0.35311 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.19230 10.19060 0.00170 0.01668 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.52910 10.51160 0.01750 0.16648 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11840 10.11150 0.00690 0.06824 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21470 9.21350 0.00120 0.01302 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49520 9.47940 0.01580 0.16668 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.07790 9.06860 0.00930 0.10255 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.38260 40.29240 0.09020 0.22386 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.76880 45.68490 0.08390 0.18365 新光澳幣八年期保本基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.93640 10.92500 0.01140 0.10435 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42790 9.41830 0.00960 0.10193 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.33560 9.32340 0.01220 0.13085 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.57190 10.55810 0.01380 0.13071 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71720 10.70890 0.00830 0.07751 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44800 9.44060 0.00740 0.07838 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.40780 9.39780 0.01000 0.10641 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.65880 10.64740 0.01140 0.10707 瑞銀全球創新趨勢基金 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95270 10.94130 0.01140 0.10419 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56450 9.55430 0.01020 0.10676 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.90370 14.88100 0.02270 0.15254 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.52220 8.50930 0.01290 0.15160 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66670 10.65740 0.00930 0.08726 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50100 9.49270 0.00830 0.08744 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56720 9.55700 0.01020 0.10673 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.74170 10.73050 0.01120 0.10438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.99920 39.99670 0.00250 0.00625 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.41630 39.50870 -0.09240 -0.23387 群益10年期以上金融債ETF基金 43.77010 43.63760 0.13250 0.30364 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.14780 44.13490 0.01290 0.02923 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.38250 44.27890 0.10360 0.23397 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.05660 45.93950 0.11710 0.25490 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.62900 44.51250 0.11650 0.26172 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.95450 47.86630 0.08820 0.18426 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.40340 49.47380 -0.07040 -0.14230 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.58510 47.52740 0.05770 0.12140 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.94480 39.99540 -0.05060 -0.12651 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76740 10.77840 -0.01100 -0.10206 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 46.04050 46.05200 -0.01150 -0.02497 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.18240 39.28710 -0.10470 -0.26650 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.54850 11.54790 0.00060 0.00520 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88140 9.90530 -0.02390 -0.24128 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.48560 14.49560 -0.01000 -0.06899 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.47850 10.52470 -0.04620 -0.43897 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 群益大印度基金N-新臺幣 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 群益大印度基金-人民幣 13.69530 13.60560 0.08970 0.65929 群益大印度基金-美元 12.46530 12.42970 0.03560 0.28641 群益大印度基金-新臺幣 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.52050 12.50280 0.01770 0.14157 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.68590 11.71270 -0.02680 -0.22881 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.04880 11.03310 0.01570 0.14230 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40760 9.42920 -0.02160 -0.22908 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.04890 10.03470 0.01420 0.14151 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.59170 8.61150 -0.01980 -0.22993 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.22560 9.21250 0.01310 0.14220 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.15250 8.17120 -0.01870 -0.22885 群益中小型股基金 49.10000 48.78000 0.32000 0.65601 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 11.03040 11.00390 0.02650 0.24082 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.91130 9.92420 -0.01290 -0.12999 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.26000 9.26120 -0.00120 -0.01296 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27340 9.25120 0.02220 0.23997 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.33130 8.34220 -0.01090 -0.13066 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78480 7.78580 -0.00100 -0.01284 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.74560 10.72930 0.01630 0.15192 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.82010 11.80210 0.01800 0.15252 群益中國高收益債券基金-美元 11.36770 11.35640 0.01130 0.09950 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.39000 10.36870 0.02130 0.20543 群益中國新機會基金N-人民幣 9.69520 9.70420 -0.00900 -0.09274 群益中國新機會基金N-美元 8.61630 8.65640 -0.04010 -0.46324 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 群益中國新機會基金-人民幣 8.59800 8.60600 -0.00800 -0.09296 群益中國新機會基金-美元 9.21240 9.25530 -0.04290 -0.46352 群益中國新機會基金-新臺幣 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 群益平衡王基金 20.83100 20.79140 0.03960 0.19046 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00440 10.00830 -0.00390 -0.03897 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.88530 9.87760 0.00770 0.07795 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00450 10.00830 -0.00380 -0.03797 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.88530 9.87760 0.00770 0.07795 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00450 10.00840 -0.00390 -0.03897 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.88530 9.87760 0.00770 0.07795 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.87640 9.86840 0.00800 0.08107 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.02160 10.02540 -0.00380 -0.03790 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.90230 9.89440 0.00790 0.07984 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.02160 10.02540 -0.00380 -0.03790 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.90230 9.89440 0.00790 0.07984 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.02160 10.02540 -0.00380 -0.03790 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.90230 9.89440 0.00790 0.07984 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.91610 9.90790 0.00820 0.08276 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.03120 10.03680 -0.00560 -0.05579 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.91180 9.90570 0.00610 0.06158 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.03120 10.03680 -0.00560 -0.05579 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.91180 9.90570 0.00610 0.06158 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.03120 10.03670 -0.00550 -0.05480 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.91180 9.90570 0.00610 0.06158 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.91560 9.90930 0.00630 0.06358 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.91830 12.84520 0.07310 0.56908 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.93330 11.90980 0.02350 0.19732 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.92860 10.86680 0.06180 0.56870 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.09430 10.07450 0.01980 0.19654 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.80090 10.73980 0.06110 0.56891 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.61280 10.58970 0.02310 0.21814 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.37510 10.35670 0.01840 0.17766 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.25300 9.23280 0.02020 0.21879 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.25520 9.23880 0.01640 0.17751 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.67450 10.65130 0.02320 0.21781 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.70080 10.68190 0.01890 0.17693 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.41640 9.39580 0.02060 0.21925 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90280 9.88530 0.01750 0.17703 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.03440 10.03860 -0.00420 -0.04184 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.02040 10.02800 -0.00760 -0.07579 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.98090 9.97680 0.00410 0.04110 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.03430 10.03850 -0.00420 -0.04184 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.02040 10.02800 -0.00760 -0.07579 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.98090 9.97680 0.00410 0.04110 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03430 10.03850 -0.00420 -0.04184 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.02020 10.02780 -0.00760 -0.07579 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.98090 9.97680 0.00410 0.04110 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03430 10.03850 -0.00420 -0.04184 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.02030 10.02790 -0.00760 -0.07579 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98090 9.97680 0.00410 0.04110 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.32400 11.31470 0.00930 0.08219 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.71630 7.71000 0.00630 0.08171 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86950 10.85840 0.01110 0.10223 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66000 10.65390 0.00610 0.05726 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63400 10.61550 0.01850 0.17427 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89820 9.88810 0.01010 0.10214 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83850 9.83290 0.00560 0.05695 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.81510 9.79800 0.01710 0.17453 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86950 10.85850 0.01100 0.10130 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.65990 10.65380 0.00610 0.05726 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63390 10.61540 0.01850 0.17428 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89830 9.88820 0.01010 0.10214 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83840 9.83270 0.00570 0.05797 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.81510 9.79800 0.01710 0.17453 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.55650 9.58350 -0.02700 -0.28173 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 群益全球關鍵生技基金-美元 15.63640 15.68060 -0.04420 -0.28188 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.36000 15.39000 -0.03000 -0.19493 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 群益印度中小基金N-人民幣 10.93570 10.90800 0.02770 0.25394 群益印度中小基金N-美元 8.88460 8.89500 -0.01040 -0.11692 群益印度中小基金N-新臺幣 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.80450 14.76710 0.03740 0.25327 群益印度中小基金-美元 12.70780 12.72270 -0.01490 -0.11711 群益印度中小基金-新臺幣 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 群益多重收益組合基金 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067 群益多重資產組合基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523 群益安家基金 27.75660 27.76530 -0.00870 -0.03133 群益安穩貨幣市場基金 16.17950 16.17930 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.63000 20.68000 -0.05000 -0.24178 群益亞太中小基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 群益亞太新趨勢平衡基金 16.53000 16.50000 0.03000 0.18182 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.69630 10.68810 0.00820 0.07672 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83960 7.83360 0.00600 0.07659 群益店頭市場基金 101.44000 101.29000 0.15000 0.14809 群益東方盛世基金 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 群益東協成長基金-人民幣 13.47490 13.34100 0.13390 1.00367 群益東協成長基金-美元 11.44710 11.37540 0.07170 0.63031 群益東協成長基金-新臺幣 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.18860 12.18610 0.00250 0.02052 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.26540 11.27790 -0.01250 -0.11084 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.55910 10.56070 -0.00160 -0.01515 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83090 9.82890 0.00200 0.02035 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.08930 9.09940 -0.01010 -0.11100 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.51760 8.51890 -0.00130 -0.01526 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.91860 10.92020 -0.00160 -0.01465 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62060 9.61860 0.00200 0.02079 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.25070 9.26100 -0.01030 -0.11122 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.51540 9.51690 -0.00150 -0.01576 群益長安基金 31.95000 31.61000 0.34000 1.07561 群益美國新創亮點基金N-美元 10.49920 10.51860 -0.01940 -0.18444 群益美國新創亮點基金-美元 15.88290 15.91220 -0.02930 -0.18414 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06545 群益真善美基金 15.96490 15.92020 0.04470 0.28078 群益馬拉松基金 127.72000 127.79000 -0.07000 -0.05478 群益深証中小板基金 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 群益創新科技基金 37.11000 36.85000 0.26000 0.70556 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.80710 10.88230 -0.07520 -0.69103 群益華夏盛世基金N-美元 9.62670 9.72960 -0.10290 -1.05760 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 群益華夏盛世基金-人民幣 11.76900 11.85080 -0.08180 -0.69025 群益華夏盛世基金-美元 10.61450 10.72810 -0.11360 -1.05890 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.43000 17.60000 -0.17000 -0.96591 群益奧斯卡基金 33.04000 32.80000 0.24000 0.73171 群益新興金鑽基金-美元 11.58790 11.56640 0.02150 0.18588 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 群益葛萊美基金 26.03000 25.97000 0.06000 0.23104 群益道瓊美國地產ETF基金 22.74000 22.75000 -0.01000 -0.04396 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.59810 11.55480 0.04330 0.37474 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.06650 11.06610 0.00040 0.00361 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.03570 11.02250 0.01320 0.11976 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.06860 11.02730 0.04130 0.37453 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.56100 10.56060 0.00040 0.00379 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.53170 10.51900 0.01270 0.12073 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.59800 11.55470 0.04330 0.37474 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.06690 11.06650 0.00040 0.00361 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.74300 9.73130 0.01170 0.12023 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.06860 11.02730 0.04130 0.37453 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.56050 10.56020 0.00030 0.00284 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.76740 9.75560 0.01180 0.12096 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.14780 13.11740 0.03040 0.23175 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83300 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9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 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路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.95800 10.03400 -0.07600 -0.75742 德信大發基金 32.25000 32.15000 0.10000 0.31104 德信中國精選成長基金 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875 德信台灣主流中小基金 21.28000 20.96000 0.32000 1.52672 德信萬保貨幣市場基金 12.00010 11.99990 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 35.02000 34.64000 0.38000 1.09700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.11000 11.10320 0.00680 0.06124 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.96160 10.95740 0.00420 0.03833 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73040 11.73020 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.42000 19.32000 0.10000 0.51760 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.18000 17.20000 -0.02000 -0.11628 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.92500 10.90530 0.01970 0.18065 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.96010 16.92600 0.03410 0.20147 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.10940 8.10390 0.00550 0.06787 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11060 11.11610 -0.00550 -0.04948 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26080 12.26790 -0.00710 -0.05787 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.96310 13.95360 0.00950 0.06808 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.94000 16.96000 -0.02000 -0.11792 摩根中小基金 23.70000 23.53000 0.17000 0.72248 摩根中國A股基金 15.71000 15.79000 -0.08000 -0.50665 摩根中國A股基金(美元) 12.39000 12.46000 -0.07000 -0.56180 摩根中國亮點基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.27010 11.29380 -0.02370 -0.20985 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.87340 12.88770 -0.01430 -0.11096 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.65670 9.68470 -0.02800 -0.28912 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.26580 13.29390 -0.02810 -0.21138 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.79480 15.81240 -0.01760 -0.11131 摩根台灣金磚基金-累積型 20.61000 20.51000 0.10000 0.48757 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.61000 20.51000 0.10000 0.48757 摩根台灣增長基金 52.39000 52.14000 0.25000 0.47948 摩根平衡基金 28.34000 28.33000 0.01000 0.03530 摩根全球α基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447 摩根全球平衡基金 16.19960 16.17760 0.02200 0.13599 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44970 9.43820 0.01150 0.12185 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69550 10.67850 0.01700 0.15920 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05650 10.04590 0.01060 0.10552 摩根多元入息成長基金-累積型 11.75920 11.74510 0.01410 0.12005 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.56770 10.55640 0.01130 0.10704 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.35460 10.32600 0.02860 0.27697 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.92960 13.89110 0.03850 0.27716 摩根亞洲基金 59.85000 59.42000 0.43000 0.72366 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36550 8.36100 0.00450 0.05382 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97550 9.96590 0.00960 0.09633 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80100 8.79860 0.00240 0.02728 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90750 12.90250 0.00500 0.03875 摩根東方內需機會基金 18.91000 18.78000 0.13000 0.69223 摩根東方科技基金 33.54000 33.24000 0.30000 0.90253 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 摩根金龍收成基金 22.98000 22.90000 0.08000 0.34934 摩根第一貨幣市場基金 15.14700 15.14680 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.27000 14.16000 0.11000 0.77684 摩根新金磚五國基金 12.40000 12.32000 0.08000 0.64935 摩根新絲路基金 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147 摩根新興35基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792 摩根新興日本基金 23.87000 23.74000 0.13000 0.54760 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.04490 7.04460 0.00030 0.00426 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44810 9.44580 0.00230 0.02435 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.22960 9.23070 -0.00110 -0.01192 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.07090 11.07050 0.00040 0.00361 摩根新興科技基金 57.08000 56.70000 0.38000 0.67019 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65300 8.63630 0.01670 0.19337 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.46310 9.44370 0.01940 0.20543 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.91010 8.90130 0.00880 0.09886 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.41690 10.39680 0.02010 0.19333 摩根龍揚基金 34.32000 34.20000 0.12000 0.35088 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 摩根環球股票收益基金-累積型 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27280 9.28220 -0.00940 -0.10127 摩根總收益組合基金-累積型 11.53500 11.54680 -0.01180 -0.10219 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.36000 21.34000 0.02000 0.09372 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62540 12.62530 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96080 10.93810 0.02270 0.20753 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.62690 10.63650 -0.00960 -0.09026 聯邦中國龍基金 28.22000 27.97000 0.25000 0.89381 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.58110 12.58370 -0.00260 -0.02066 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.78210 11.77450 0.00760 0.06455 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.59730 10.58360 0.01370 0.12945 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24830 10.25020 -0.00190 -0.01854 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.64880 9.64260 0.00620 0.06430 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.67260 8.66140 0.01120 0.12931 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.93010 9.94430 -0.01420 -0.14280 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.04470 10.04720 -0.00250 -0.02488 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.37850 9.39190 -0.01340 -0.14268 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48300 9.48530 -0.00230 -0.02425 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.82050 11.90190 -0.08140 -0.68392 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.70460 11.75560 -0.05100 -0.43384 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.77580 10.81180 -0.03600 -0.33297 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.85130 10.92600 -0.07470 -0.68369 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.73480 10.78160 -0.04680 -0.43407 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.88140 9.91440 -0.03300 -0.33285 聯邦金鑽平衡基金 25.13410 24.96180 0.17230 0.69025 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.82570 9.83250 -0.00680 -0.06916 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.10770 10.10280 0.00490 0.04850 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.76560 9.77230 -0.00670 -0.06856 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03200 10.02720 0.00480 0.04787 聯邦貨幣市場基金 13.23950 13.23930 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.14000 14.01000 0.13000 0.92791 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.57910 16.57650 0.00260 0.01568 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.13130 13.11190 0.01940 0.14796 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.66450 12.66040 0.00410 0.03238 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.02730 12.02210 0.00520 0.04325 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52290 12.53530 -0.01240 -0.09892 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.63130 11.63010 0.00120 0.01032 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57950 10.59030 -0.01080 -0.10198 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68230 8.68140 0.00090 0.01037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.93000 38.74000 0.19000 0.49045 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.40000 19.50000 -0.10000 -0.51282 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.90000 19.05000 -0.15000 -0.78740 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.52000 16.51000 0.01000 0.06057 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.79000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.22000 21.22000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.23000 19.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.86000 14.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.87000 15.86000 0.01000 0.06305 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.88000 14.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 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聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.38300 10.36470 0.01830 0.17656 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.83790 10.80910 0.02880 0.26644 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.24200 10.24610 -0.00410 -0.04002 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.16750 10.16420 0.00330 0.03247 瀚亞中小型股基金 23.44000 23.08000 0.36000 1.55979 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 瀚亞巴西基金 5.61000 5.59000 0.02000 0.35778 瀚亞外銷基金 43.51000 43.11000 0.40000 0.92786 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.05130 10.02720 0.02410 0.24035 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00120 9.96470 0.03650 0.36629 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98950 9.98770 0.00180 0.01802 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.87350 9.86620 0.00730 0.07399 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.04470 10.01830 0.02640 0.26352 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02650 9.98890 0.03760 0.37642 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.98050 9.97780 0.00270 0.02706 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.86290 9.85470 0.00820 0.08321 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.61790 11.57440 0.04350 0.37583 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.01340 11.00040 0.01300 0.11818 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.81020 12.78760 0.02260 0.17673 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.04360 11.00400 0.03960 0.35987 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.31140 7.28350 0.02790 0.38306 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95850 7.94940 0.00910 0.11447 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.09670 8.08250 0.01420 0.17569 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.10270 7.07840 0.02430 0.34330 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.60730 8.59210 0.01520 0.17691 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.92480 9.90710 0.01770 0.17866 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.99140 8.95690 0.03450 0.38518 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.30530 9.29410 0.01120 0.12051 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.97160 8.95570 0.01590 0.17754 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.61000 12.56000 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