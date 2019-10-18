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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月17日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2504   國產                132185  
00677U 富邦VIX             120589  
3481   群創                104338  
2317   鴻海                 81667  
00637L 元大滬深300正2       76670  
00672L 元大S&P原油正2       58247  
2337   旺宏                 45917  
3037   欣興                 40804  
2330   台積電               40272  
2883   開發金               37677  
2367   燿華                 33337  
2891   中信金               32570  
2888   新光金               31860  
2409   友達                 31229  
6153   嘉聯益               27891  
00632R 元大台灣50反1        24957  
3189   景碩                 24039  
2515   中工                 23238  
5521   工信                 22939  
2313   華通                 20806  
3048   益登                 20272  
2449   京元電子             20189  
2324   仁寶                 18027  
1714   和桐                 17837  
2303   聯電                 17380  
2382   廣達                 16489  
2101   南港                 16032  
5469   瀚宇博               15853  
2882   國泰金               15707  
9904   寶成                 15433

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