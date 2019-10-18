台北‧10月17日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2504 國產 132185 00677U 富邦VIX 120589 3481 群創 104338 2317 鴻海 81667 00637L 元大滬深300正2 76670 00672L 元大S&P原油正2 58247 2337 旺宏 45917 3037 欣興 40804 2330 台積電 40272 2883 開發金 37677 2367 燿華 33337 2891 中信金 32570 2888 新光金 31860 2409 友達 31229 6153 嘉聯益 27891 00632R 元大台灣50反1 24957 3189 景碩 24039 2515 中工 23238 5521 工信 22939 2313 華通 20806 3048 益登 20272 2449 京元電子 20189 2324 仁寶 18027 1714 和桐 17837 2303 聯電 17380 2382 廣達 16489 2101 南港 16032 5469 瀚宇博 15853 2882 國泰金 15707 9904 寶成 15433
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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