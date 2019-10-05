不玩了！PayPal正式宣布脫離臉書天秤座加密貨幣計畫

線上支付系統 PayPal(PYPL-US) 週五正式宣布退出臉書 (FB-US) 天秤座協會 (Libra Association)，意味著臉書加密貨幣計畫少了一個夥伴。

PayPal 聲明稿指出，「PayPal 已決定現階段不再參與天秤座協會，而會持續聚焦推進我們目前的任務與業務優先事項，戮力推進缺乏服務者的金融服務民主化進程。」

Paypal 前總裁、臉書私密貨幣計畫的負責人 David Marcus 表示， PayPal 表示仍然「支持 Libra 的期待」，且將來會再與臉書合作。

天秤座協會政策與溝通負責人 Dante Disparte 聲明，「我們認知到變革是艱鉅的，每個展開此一旅程的每個組織都必須對其承諾的風險與回報做其評估以看遍天秤座承諾的改變。」

臉書今年 6 月宣布天秤座加密貨幣計畫後，就受到廣泛關注，監管機關、國會和產業內部人士均曾提出負面觀點。Fed 主席鮑爾表示，天秤座引起了「隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定性相關的的嚴重擔憂」，Fed 也成立了工作小組對其進行審查。

眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 公開呼籲臉書「立即停止正在做的事」，且稱國會將「積極處理」這個問題。

天秤座協會原有 28 個法人支持者，包含負責管理天秤座的臉書公司。最初臉書宣布創始成員將至少投資 1000 萬美元，以協助該協會的營運成本與啟動激勵計畫，以推廣天秤座的採用，但目前這些投資尚未進行。

如今 PayPal 公開叛變可能凸顯該協會開始陷入困境。

外媒週三報導，由於官方強烈反對，原本簽署加入的 Visa、萬事達卡和其他金融夥伴均「重新考慮」是否繼續參與。

眾議院金融服務委員會成員 Sylvia Garcia 週五表示，PayPal 退出的決定「清楚地表明事情不對勁」。他稱，由於臉書似乎可以選擇創始成員，這令人擔憂，因為「如果我是邀請人，那麼我也將控制整個議程。」

外媒週五報導，眾議院金融服務委員會欲請臉書高層重返國會針對天秤座計畫發表證詞。知情人士透露，該委員會一直與臉書洽談，看使否本月能請臉書營運長 Sheryl Sandberg 到國會發表證詞，但此舉需取得臉書執行長祖克柏首肯。