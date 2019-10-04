傳PayPal擬退出臉書的加密貨幣Libra計畫

據報導，有知情人士指出，線上支付系統 PayPal(PYPL-US) 擬退出臉書 (FB-US) 的加密貨幣 Libra 計畫。

臉書在先前宣布將於 2020 年向全球推加密貨幣 Libra，並與 28 個合作夥伴，包括萬事達卡公司、PayPal 和優步等，組成相關協會來管理新的加密貨幣。

知情人士指出，28 家支持臉書推出新加密貨幣計畫的企業在週四 (3 日) 於華盛頓舉行了一場會議，以討論 Libra 計畫該如何應對來自監管機構的壓力與各方的反對意見，然而 PayPal 是唯一缺席此場會議的成員。

PayPal 若退出此，無疑是對 Libra 計畫帶來重大打擊。報道中指出，PayPal 擔心臉書在應對爭議方面的能力，尤其是在消除洗錢擔憂的方面，PayPal 不希望監管審查滲透到該公司業務中。因此，該公司不太可能在 Libra 計畫啟動初期就進行簽約，比較可能會在晚些時候重新加入 Libra 計畫。

臉書 (FB-US) 計畫推出自家的加密貨幣 Libra 遭遇不少的阻礙，包含美國國會議員、美國總統川普以及印度政府等皆抱持反對意見。

川普認為加密貨幣並不可靠，此外也表示，美元才是美國唯一的真正的貨幣。「它是迄今為止世界上最具主宰力的貨幣，它很可靠並且將永遠保持這種狀態。它被稱作美元！」川普說道。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾明確表示，臉書所建立的加密貨幣計畫 Libra「不能繼續向前推進」，除非該公司解決了對隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定的擔憂和疑慮。此外，鮑爾也表示，聯準會已經成立了一個工作小組來跟進該計畫，並正在與其他國家的央行進行協調。