〈台積電法說〉需求旺資本支出大增4成 美股ADR開盤小漲2%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，估第 4 季營收將達 102-103 億美元，季增約 8.5-9.6%，毛利率上看 50%，且全年新台幣營收估可年增 3.2-3.5%，優於晶圓代工平均值，並大幅上調資本支出 4 成，晚間美股 ADR 開盤漲約 2%，早盤一度站上 51.21 元，再創新高價，惟盤中陷入漲多回檔，股價紅翻黑。

台積電第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

從各應用平台來看，總裁魏哲家指出，第 4 季各平台都會成長，手機動能將會最強勁，高速運算受惠 GPU、虛擬貨幣等需求推升，營收也可望大幅成長，汽車電子也將維持成長，惟物聯網第 3 季營收已季增 35%，基期高，估第 4 季營收將會下降。

以台積電公布的第 4 季財測數字推算，若以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，台積電全年新台幣營收估可將年增 3.2-3.5%，達到 1 兆 648 億元至 678 億元，符合先前預期成長 0-5%，惟整體晶圓代工產值估年減 1-3％。

台積電也宣布上調今年資本支出至 140 至 150 億美元，增加高達 40 億美元，增幅高達 4 成，除超過外資預期，也創台積電資本支出新高紀錄，明年預期也將維持今年高峰。

魏哲家也說，由於 5G 動能較預期強勁，上修明年 5G 手機滲透率預估，由原先的個位數百分比，上調至 15%，也因需求強勁，調升今年資本支出金額。

美系外資最新出具報告指出，台積電大幅調升今年資本支出，可見 5 奈米需求動能強勁，明年營收年增幅可望上看 15%，加上 7 奈米生產已達經濟規模，毛利率有機會維持 50% 水準，看好未來 2 至 3 年營運將加速成長，紛紛上調目標價。

