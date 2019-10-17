〈台積電法說〉後市展望、資本支出、先進製程 一文看懂法說全部重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (17) 日召開法說會，展望與產業看法將牽動台股表現，《鉅亨網》幫讀者整理所有法說重點，讓讀者一文看懂。

營運展望

台積電估第 4 季營收達 102-103 億美元，季增 8.5%-9.6%，中位數為 9%，主要是受惠 7 奈米、7 + 奈米稼動率滿載，及產品組合持續改善。

全年方面，從第 4 季財測數字來看，以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，全年新台幣營收估可將年增 3.2-3.5%，達到 1 兆 648 億元至 678 億元，符合先前預期成長 0-5%，惟整體晶圓代工產值估年減 1-3％。

資本支出

台積電宣布大幅上調資本支出，從全年 100-110 美元，調升至 140-150 億美元，增幅達 4 成。財務長黃仁昭表示，此次增加的 40 億美元中，25 億美元將用於 5 奈米製程，另外 15 億美元則用於 7 奈米製程，主要受惠 5G 需求強勁，帶動 7 奈米、5 奈米需求優預期，擴增資本支出，以滿足客戶需求。

雙率穩健走揚

7 奈米製程順利推進，已達經濟規模，且產能持續滿載，台積電估第 4 季毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

四大平台應用表現

魏哲家指出，第 4 季四大平台除物聯網外皆成長，其中，手機動能最強勁，高速運算受惠 GPU、虛擬貨幣等需求推升，帶動營收增長，汽車電子也維持成長，惟物聯網第 3 季營收已季增 35%，基期較高，估第 4 季營收將會下降。

先進製程進度、成熟製程表現

魏哲家表示，7 奈米、7 + 奈米目前已滿載生產，6 奈米、5 奈米進度皆符合預期。 5 奈米今年已試產，良率表現佳，明年上半年開始量產；6 奈米明年首季試產，年底前將量產，客戶需求展望佳。

其他先進製程，目前 16、12 奈米產能持續滿載，但 16 奈米有許多競爭者相繼投入，未來也可能面臨產能過剩情況，將投入 RF 等利基型技術，推進營運動能。

目前 28 奈米市場產能仍過剩，產能利用率偏低，著眼布局利基型產品，估 2 年後產能利用率可回升。

南京廠進度

黃仁昭表示，仍照進度進行，且客戶對產品良率滿意，目前產能 1.5 萬片，明年將逐步擴增至 2 萬片，符合原先預期。

5G 發展

魏哲家表示，5G 動能較預期強勁，上修明年 5G 手機滲透率預估，由原先的個位數百分比，上調至 15%，也因需求明朗且強勁，調升今年資本支出金額達 4 成。