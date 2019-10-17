〈台積電法說〉化妝師孫又文年底將退休 退休後要做三件事

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (17) 日召開法說會，總裁魏哲家在尾聲時宣布，企業訊息處資深處長暨代理發言人孫又文將在年底退休，孫又文說，能在台積電這麼好的公司工作是種榮耀，且能擁有創辦人張忠謀親自指教與指導，是錢都買不到的經驗，退休後將多花時間與家人朋友相處、鍛鍊身體、重拾過往興趣包含音樂與看書。

孫又文表示，在台積電工作 17 年，第一天就好比昨天，過去的 66 季法說會上，每次都是新的挑戰，除了回答有新訊息、新問題，也學習如何將實話好好傳達，就算至今要退休了，也還是在學習。

孫又文強調，能在台積電這麼好的公司工作，始終覺得是種榮耀，且是非常令人快樂的事，因為在好的公司工作，所有努力都是朝著好的方向前進、有好的成效，能感覺到自己的努力帶來的改變。

談及創辦人張忠謀，孫又文語帶哽咽地說，能擁有創辦人親自指教與指導，是錢都買不到的經驗，在台積電這麼多年，跟他學習到非常多，他對台積電的每個人，都帶來很深遠的影響。

對於年底退休後的規劃，孫又文說，第一，將多花時間與家人朋友相處；第二，健康很重要，要鍛鍊身體；第三則是重拾自己過去因工作繁忙，而丟失的興趣，如鋼琴、聲樂等音樂領域，及讀書等。