〈台積電法說〉5G手機展望樂觀 聯發科、京元電搭出貨列車

台積電 (2330-TW) 法說會上樂觀看待 5G 展望，上修明年 5G 手機滲透率，由原先個位數百分比，上調至 15%，而台積電過去 2 季不斷上修對 5G 手機的看法，也代表市場熱度加溫中，半導體廠搭上出貨成長列車，聯發科 (2454-TW) 與封測廠京元電 (2449-TW) 營運後市有看頭。

聯發科預估，明年 5G 手機將達 1.4 億台，以研調機構全年手機 17.93 億隻推算，滲透率與台積電原本預估雷同，約個位數百分比，但隨著台積電上調 5G 手機滲透率至 15%，明年 5G 手機數量將上看 2.7 億台，增幅高達 93%。

外資指出，聯發科明年首顆 5G 晶片已獲中國一線大廠 OPPO、VIVO 採用，第 2 顆也將在明年第 3 季量產，明年總出貨量為 0.35-0.45 億套，市占率 25-32%，隨著明年 5G 手機上看 2.7 億台，聯發科出貨量可望再往上調升，且 5G 晶片毛利率較高，有助獲利表現。

同樣搭上熱潮的還有封測廠京元電，近期受惠 5G 測試訂單滿載，第 3 季營收突破 70 億元，第 4 季也可望創連 3 季新高，法人認為，由於台積電對 5G 手機看法轉趨樂觀，加上與京元電 5G 客戶重疊度高，包括華為、海思、聯發科等一線大廠都是客戶，有助京元電明年 5G 手機晶片測試訂單。

整體而言，台積電做為產業上游，對 5G 手機釋出樂觀看法，市場也正向看待 5G 手機成長動能，如聯發科、京元電等；聯發科將在本月 30 日舉辦線上法說會，屆時可望釋出較明確的看法。