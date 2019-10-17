美食外送員意外頻傳 這張意外險保單營業用車輛也會理賠

美食平台外送員交通意外新聞頻傳，保險理賠也成市場熱議話題，由於目前機車險幾乎針對自用理賠，營業用機車則在除外條款，但有保險業者針對騎士設計專屬意外險，不論自用、營業用車輛都在保障範圍內，每天花費不到 1 元就能享有百萬保額。

機車美食外送員成為近來新興職業，而外送員交通事故頻傳，卻發生因機車被認定營業用途被列為理賠除外條款，導致發生傷亡事故卻無法獲得理賠的現象，金管會也允諾將請保險業者研議「營業用機車險」，並由公司替員工投保。

保誠人壽表示，根據警政署統計，所有交通事故傷亡中，騎乘機車導致交通事故死亡人數比重約 47%，高居所有交通事故之冠，原因在於機車騎士除安全帽外幾乎沒有任何保護裝備，一旦發生交通事故嚴重傷亡比例也較高。

對於習慣以機車代步的民眾，保誠人壽的「e 騎幸福意外傷害保險」，保障範圍意外險涵蓋的意外傷害身故保險金、意外傷害一到六級的失能保險金，以及嚴重第三度燒燙傷保險金外，以及自駕機車意外傷害身故保險金，給付金額是一般意外傷害身故保險金的 4 倍。

以 30 歲男性為例，投保「e 騎幸福意外傷害保險」，每天保費不到一元即可享有保額 100 萬元保障，對於小資族而言，不至於構成經濟負擔。

保誠人壽指出，該意外傷害險保單，除了自用型機車外也納入營業用車，只要是道路交通安全規則規範的二輪或三輪的普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障範圍內，為機車族提供具體實質的保障。