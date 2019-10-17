欣耀非酒精性脂肪肝炎新藥獲美國專利 同步商談授權

欣耀生醫 (6634-TW) 今 (17) 日宣布，非酒精性脂肪肝炎 (NASH) 新藥 SNP-6 有最新進展，繼取得多項國際發明專利後，二期臨床試驗期中分析結果顯著，再取得美國專利，目前有 5 家國際大藥廠，正積極商談合作授權。

欣耀表示，非酒精性脂肪肝炎市場逐年持續擴大，但全球市場卻無標準治療藥可使用，據外媒預測，全球非酒精性脂肪肝炎藥物市場規模，2025 年上看 350-400 億美元，且美國、歐盟和日本未來 10 年的複合年成長率達 45%。

董事長朱凱民表示，治療非酒精性脂肪肝炎的新藥 SNP-6，第二期臨床試驗已完成高、低兩劑量組，共 36 名受試者，期中分析結果顯示，SNP-6 新藥在臨床療效指標與未服藥的比較中，呈現極顯著治療效果，成功達成目標。

另欣耀旗下無肝毒性止痛新藥 SNP-810，日前已向美國 FDA 提出樞紐試驗申請，除可解決市面上止痛藥乙醯胺酚產生的肝毒性問題外，目前市場無其他競爭藥品，已與國際前十大製藥公司，洽談合作授權中。

南港國家生技研究園區由多部會機構所組成，也有許多國際新藥廠進駐，欣耀表示，目前為首批獲選公司，並計劃今年 11 月遷入園區，藉此提高研發能力與競爭力。