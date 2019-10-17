外資連4買湧入逾380億 創1個半月最多 台股可望續戰30年前高點

台股今 (17) 日驚驚漲繼續上演軋空行情，加權指數收全日最高 11186.88 點，三大法人同步買超，尤其外資在集中市場續買 91.8 億元，不僅連 4 買，累計金額近 386 億元，逼近 9 月上旬單周高點，法人指出，台積電資本支出遠超乎外資預期，台幣續偏強推升資金續航力，整體來看，短期若無國際消息的干擾，除挑戰攻克前高 11270 點，並可望續戰 1990 年高點 12682 點。

台積電今日法說會公布第三季獲利高於市場預期，更將今年資本支出將提高到 140 億美元到 150 億美元，上修幅度 40%，大幅優於外資看法，有利電子股後續走勢。

三大法人今日呈現連 4 買，其中，外資買超 91.81 億元，投信買超 2.31 億元，外資與投信均為連 4 買，自營商轉買超 6.69 億元。

外資買超前 10 大標的中，鴻海居冠多達 2.44 萬張，其次分別為群創 1.5 萬張，中信金和新光金均逾 1 萬張，元大滬深 300 正 2 超過 8000 張，和碩、聯電、中鋼和台泥均逾 6000 張，開發金也有逾 5000 張的買單。

外資賣超前 10 大分別為元大 S&P 原油正 2 近 2 萬張，富邦 VIX 近 1 萬張，仁寶超過 8000 張，欣興 7500 張，京元電子、元大金和燿華均逾 6000 張，旺宏逾 5000 張，彩晶和定穎遭賣超逾 2500 張，

投信方面，買超前 10 大標的為景碩超過 3000 張，聯茂和良維則有逾千張買單，宏捷科逾 900 張，中美晶和昇陽半導體逾 700 張，美利達、京元電子和中砂在 500 張上下，茂達近 400 張。

投信賣超前 10 大標的分別有台燿達 5000 張，華通、燿華和欣興均逾千張，奇力新近千張，技嘉 600 張，裕民、晶焱、華新科和智邦均超過 200 張。

法人指出，在目前資金行情熱況下，大盤攻高可期，不過，隨著第三季財報陸續公布，上市櫃業者面臨數字的考驗，選股難度更高。

另一方面，隨著選舉行情逐漸增溫，政策做多族群包括內需、金融、資產概念和生技股有望接棒補漲演出，繼續墊高大盤位置。