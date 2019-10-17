台股盤後─權王休息輪中小股接棒攻 收全日最高續戰11200點

台股加權指數今 (17) 日開平低盤後，隨著中小型股陸續表態轉強，午盤翻紅並緩步墊高，終場收在全日最高點 11186.88 點，續漲 24.05 點，持續挑戰 1990 年 4 月以來的 11200 點關卡，法人指出，美國的寬鬆立場使市場持續偏多，集中市場成交量雖較昨日縮減，仍有 1217 億元的水準，顯示多方續航力強，而台積電下午法說登場，對後市釋出的展望將左右大盤走向。

台積電近來頻頻創高，反映外資持續回流的資金行情，也帶動大盤續朝 1990 年創下的高點邁進，不過，今日台積電略見短多出盡，跌幅逾 1%，壓抑加權指數漲點約 25 點。

所幸，從權值股來看，多數權值股表現仍不弱，和碩、聯發科、國巨和鴻海漲幅在 3% 左右，寶成漲逾 2%，亞泥、可成、華碩、開發金、豐泰和台達電等軍長 1% 之上，大立光、日月光投控、新光金和國泰金等均穩在盤上，顯示電金傳產族群均有表態。

從細族群來看，5G 相關族群持續走強，尤其砷化鎵族群熱絡，宏捷科逼近漲停板，全新漲近半根停板，穩懋漲逾 2%；而相關廠商有前鼎續漲逾 7%，聯鈞、波若威漲 3%，光環漲 4%，華星光漲逾 7%。

散熱族群再次見買盤湧入，雙鴻漲逾 3%，泰碩漲近 2.5%。而無線充電概念也不俗，茂達、鈞寶漲停，盛群和松翰漲逾 2%。

傳產股中近來資產股表現強悍，今日輪到鄉林漲停，冠德、日勝生均漲超過 3%，台開、國建、基泰和皇普等漲 2%，國產則是攻高後獲利了節賣壓湧現終場僅收漲 0.7%。

今日最受市場關注的是台積電法說，已公布第 3 季合併營收增加 21.6%，稅後純益更成長 51.4%，擊敗市場預期，法人指出，目前台積電法說正進行中，市場雖高度期待台積電對台股的拉抬效應，但今日股價表現略見利多出盡，有待釋出高於市場預期的展望，預料短線將先處高檔震盪，並由落後補漲股進一步推升大盤。