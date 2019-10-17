採購趨勢放緩 Q2中國伺服器出貨大減近15%

據研究機構 IDC 發布最新報告，2019 年第二季中國 X86 伺服器市場出貨量年減 14.6%，達 71.5 萬台，市場規模年減 9.4%，主要源於美中貿易局勢升級，衝擊部分廠商供應以及企業用戶伺服器採購趨勢，在歷經前兩年高速增長後，上半年增速出現顯著放緩。

2019 年上半年中國伺服器市場增長出現顯著放緩 (圖：IDC)

2019 年上半年，中國 X86 服務器市場出貨量為 138 萬台，年減 8.4%；市場規模年增 0.5%，達到 73.9 億美元。

從個別廠商來看，2019 年上半年，伺服器出貨量前三名依序為浪潮、戴爾以及華為；從產業來看，由網路、公共事業和電信領域佔據前三名，為市場貢獻超過 60% 的出貨量，不過，近來網路和公共事業多呈現負增長，電信領域則呈現小幅增長。

IDC 中國 X86 伺服器市場高級分析師段萌認為，美中貿易戰為今年伺服器市場帶來不可抗力衝擊，除了影響部分廠商業務和供應狀況，面對未來不確定性，整體市場依舊承受相當大的風險。

除了上半年面臨市場增速放緩，IDC 預計，相較過去幾年，全年增速將出現顯著下滑，到年底前仍然面臨相當大挑戰。

展望 2020，IDC 認為，5G 技術和邊緣運算有望迎來爆發性增長，將為中國伺服器市場帶來新氣象，尤其今年來廠商已更加著重產業和 AI 等新技術結合的解決方案。

IDC 報告顯示，2019 上半年，中國 A 伺服器增速遠遠高於 X86 市場增速，政府、金融、教育、服務等傳統產業紛紛加大投入 AI 基礎架構，未來 AI 應用將持續和傳統產業融合，將中國企業推向數位化轉型。