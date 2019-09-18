IDC：印度伺服器市場營收2Q19下跌1%至3.502億美元

根據研究機構 IDC 最新的報告顯示，印度整體伺服器市場在 2019 年第二季營收年減 1.0%，達 3.502 億美元，低於去年同期的 3.539 億美元。x86 伺服器市場佔整體服務器市場營收的 89.9%，營收貢獻主要來自於 IT 和 ITeS 客戶、國營銀行、電信商和印度電子零售的大宗交易。

整體 x86 伺服器市場的營收年減 4.9%，自 2Q18 的 3.390 億美元下滑至 2Q19 的 3.148 億美元。非 x86 伺服器市則年增 54.2%，營收達到 3550 萬美元。

各品牌在印度 x86 伺服器市場市佔 (圖片：IDC)

個別廠商來看，在 2019 年第二季，Hewlett Packard Enterprise (HPE-US) 在印度 x86 伺服器市場中居冠，營收達到 1.084 億美元，年增率為 15.5%，佔整體市場的 34.4%，電信領域貢獻最多。

戴爾 (DELL-US) 位列第二，營收為 7170 萬美元，年減 13.8%，營收佔比為 22.8%。思科 (CSCO-US) 則排名第三，營收佔整體市場的 6.6%，其次是聯想 (0992-HK)，排名第四，營收佔整體市場的 5.6%。

IDC 印度服務器市場分析師 Harshal Udatewar 表示：「印度的企業正在從內部伺服器和虛擬伺服器轉變為雲端工作負載 (cloud workloads)。我們注意到，在運算平台上的支出從傳統 IT 轉向私有雲和公共雲。」

報告中指出，印度經濟目前似乎處於低速成長的狀態，但印度政府支出似乎有助於推動未來成長並讓市場重回正軌。

從企業角度來看，預計電信相關和數據中心提供商相關的支出將會增加。來自電信商相關的投資將由與 OSS、BSS、VRAN、5G 開發等相關的投資項目所推動，而當地雲端服務提供商預期將擴大基礎設施容量擴增相關的投資。

此外，IDC 也預期，印度 x86 伺服器市場預計將在 2019 年第三季度年減 12.9%。