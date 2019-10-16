Google高階伺服器板爆材料瑕疵 傳訂單已轉向日本松電工 台燿痛失大單

Google 向台 PCB 廠採購高頻伺服器板，發生重大瑕疵，目前各方多將瑕疵來源指向台銅箔基板大廠台燿 (6274-TW) 生產的材料產品，據悉，Google 也將材料供應來源轉向日本松電工，台燿此舉等於痛失 Google 大單，利空打擊下，股價遭摜殺到 126 元跌停價位。

據同屬 Google 高階伺服器板供應鏈 PCB 業者則強調，目前確定 Google 材料供應來源已轉向日本松電工，目前正加緊趕工生產之中；但是對於生產製程材料端究責問題，究竟是 CCL 廠或其他相關供應商，目前正待進一步釐清。

台燿今日股價重挫，包括台光電 (2383-TW) 及聯茂 (6213-TW) 等股價，今日都遭到龐大賣壓襲擊而走弱。

台燿 9 月營收 15.06 億元，月減 2.03%，年減 1.4%，雖然市場看好 CCL 族群將受惠 5G 與雲端需求帶動，不過台燿營收連 11 個月衰退，法人指出，台燿受制高階玻纖布供應不足，導致出貨衰退。

台燿第 3 季營收 45.94 億元，季增 5.63%，年減 1.88%，累計前 9 月營收 128.27 億元，年減 6.33%，針對被 Google 撤銷訂單以及相關材料瑕疵等問題，截稿前台燿尚未做出回應。

美系外資日前點名看好 CCL 族群，將受惠 5G 和雲端需求，2025 年高階 CCL 市場規模將翻倍到 40 億美元，但台燿因缺料影響，營收表現不佳；台燿上半年稅後純益為 8.67 億元，每股純益為 3.5 元。