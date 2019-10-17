三星Galaxy S10 Lite規格曝光！另外Note 10 Lite發行計劃也在進行中

三星在今年稍早時發布了 Galaxy S10、GalaxyS10+ 及更便宜的 Galaxy S10e，而近期也陸續有關於 Galaxy S11 的傳聞傳出市場。

據《Phone Arena》最新消息指出，三星目前正致力於開發新一款的手機 Galaxy S10 Lite，根據報導，Galaxy S10 Lite 將配備高通 (QCOM-US)Snapdragon 855、8GB 的 RAM 記憶體和 128GB 的內存。

Lite 系列的設備以往皆比三星的其他常規設備要小得多，但三星將計劃透過在 Galaxy S10 Lite 上安裝大型 6.7 英吋的 Super AMOLED 顯示器來扭轉此趨勢。

雖然更大的顯示器可能會對電池續航力產生負面影響，但據傳三星將透過高容量的 4500mAh 電池來解決此問題，而該電池也與 Galaxy Note 10+ 的 45W 快速充電技術兼容。

Galaxy S10 Lite 將有三鏡頭配置，但功能上仍不如 Galaxy S10，它將配備 Galaxy A90 的 4800 萬像素主鏡頭和光學防手震功能，同時搭配 1200 萬像素的超廣角拍攝器、LED 和一個 5 百萬像素深度傳感器，可用於拍攝更自然的人像照片；另外正面將配備 3200 萬像素的自拍相機。

Galaxy S10 Lite 的定價和發布日期尚未洩漏，但消息仍透露，三星可能會在聖誕節前夕推出，避免影響明年的 Galaxy S11 發布計畫。配色方面，預期將有黑、白、藍三種顏色。

三星也正在開發 Galaxy Note 10 Lite

除了 Galaxy S10 Lite 外，據報導，三星也同時致力於開發更便宜 Galaxy Note 10 Lite，其有望在今年稍晚時發布。

目前關於該手機的相關細節仍相當少，但洩漏的消息仍透露 Note 10 Lite 也將配有旗艦功能，而非先前猜測的中階 Snapdragon 晶片組。

Galaxy S10 Lite 和 Note 10 Lite 之間的差別可能是 S Pen 和價格。Note 10 Lite 可能會配備 S Pen，價格也將會稍高，而醞釀換機的使用者也勢必須從中斟酌。