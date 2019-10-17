降息潮方興未艾 專家警告：沉迷廉價貨幣恐對全球造成巨大傷害

世界各國央行正逐步走向降息之路，包括南韓、印度、澳洲等地都在下條利率。對此，前萬事達卡 (Mastercard) 首席經濟學家王月魂 (Yuwa Hedrick-Wong) 警告表示，從長遠來看，對廉價貨幣的「沉迷」，恐將傷害商業環境，並且也不是振興經濟的良好解決方案。

王月魂表示，目前的零利率趨勢是「反常的」，並且可能「毒害」商業環境，對經濟造成「巨大的損害」。

王月魂說道：「我堅信，從長期來看，零利率或負利率實際上會對經濟造成巨大損害。首先，零利率會破壞商業公司環境。」

此外，王月魂也說道：「我們必須扭轉這一現象。利率正常化是未來經濟管理的重中之重。沉迷於廉價貨幣是個問題，而不是解決方案。」

儘管如此，由於對全球經濟成長放緩、英國脫歐和貿易戰不確定性的擔憂，分析師預期美國聯準會 (Fed) 將會持續降息。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 警告亦在近期預測，美國央行很可能會「進一步下調利率」；目前據 CME 利率預測工具 FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 10 月再降息一碼機率高達 88.2%。

FedWatch 顯示 Fed 10 月降息一碼機率達 88.2% 圖片：CME

Mark Zandi 表示：「如果發生貿易戰升級，英國硬脫歐，那麼我認為聯準會將進一步降息，實際上，很有可能降至負利率，如果發生這種情況，那當然就代表了衰退。」

康乃爾大學 (Cornell University) 教授 Eswar Prasad 在接受採訪時也表示，當多數國家通過貨幣政策來刺激經濟成長時，「可能變得不再那麼有效」。他認為，相反地，各國政府應該在實行財政刺激措施方面更加平衡。

Eswar Prasad 說道：「持續依賴超低或負利率政策將會使金融體系變得更加脆弱，對經濟成長幾乎沒有正向的影響。」