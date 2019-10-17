英國脫歐進入「最後階段」今、明兩日最關鍵

英國脫歐有重要進展，週三 (16 日) 歐盟一度傳出將與英國達成脫歐協議，由於外媒報導北愛 (DUP) 釋出意願，接受新脫歐協議，根據德國總理梅克爾 Angela Merkel 表示，談判已進入「最後階段」，而法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 也跟進，認為「我相信脫歐協議已經敲定」。

根據歐盟首席英國脫歐談判代表 Michel Barnier 表示，目前進展良好，與英國已完成大致協議基礎，馬克宏更指出，理論上今天 (17 日) 脫歐協議就能完成。

一直以來英國首相強生在脫歐協議上遇到最大阻礙，是英國與歐盟在愛爾蘭海關邊界的議題，隨著強生承諾的 10 月 31 日越來越近，英國首相強生得趕著與歐盟達成脫歐協議之外，還得回到英國國內確保談出來的協議能夠得到國會的批准。

英國脫歐協議能否能得到在國會關鍵少數政黨北愛民主統一黨 (DUP) 的支持，據稱強生已與該黨領導人多次會晤，試圖贏得 DUP 的認可，因為沒有了這項邊界協議，英國脫歐協議極有可能被英國國會否決。

歐盟峰會今明兩日登場，英歐雙方談判代表繼續處理脫歐議題，首相強生也在這場會議中。歐盟專員 Dimitris Avramopoulos 表示說：「雙方對話目前相當有建設性，但仍有許多重要問題需要解決」。

經濟學家表示，即使本週簽署部分脫歐協議，英國國會仍可能意味在 31 日前，在ˊ延遲一次脫歐，以防止英國冒著「無協議脫歐」的風險，經濟學家認為英國無協議脫歐可能會損害英國和歐盟經濟。