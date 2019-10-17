實測顯示：A13比A12更快20% 但巔峰功耗更高

科技媒體 AnandTech 近期針對 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 發布評估報告，在 CPU 性能上，指出蘋果 (AAPL-US)A13 晶片相比去年 iPhone 機型上的 A12 晶片快了約 20%，與蘋果的說法一致。

A13 晶片為蘋果自行研發的第二代 7 奈米晶片，採用 2+4 的設計，即兩個高性能核心和四個能效核心設計，CPU 速度最高可提升 20%，耗能最多可降低 30%。

然而，在蘋果提升 A13 效能的同時，也必須提高 CPU 內核的巔峰功耗。

在 SPECint2006 基準測試中，蘋果採用 A13 系統單晶片 (SoC) 並提高了峰值功耗，相較 A12 高出近 1W，而在功率增加幅度大於性能增加幅度下，在所有的工作負載時，A13 的效率皆低於 A12。

AnandTech 認為，更高的功耗可能會導致晶片和 iPhone 對溫度更加敏感，且容易發生 CPU 減速 (CPU Throttling) 的狀況。

然而 AnandTech 仍肯定了蘋果在手機晶片領域的領先地位，並指出 A13 的性能幾乎是非蘋果生產的晶片的兩倍。該網站還發現，A13 的性能基本上能與 AMD(AMD-US) 和 Intel (INTC-US) 的桌機 CPU 旗鼓相當。

AnandTech 也指出，基於高端的 GFXBench 圖形基準，iPhone 11 Pro 在維持性能的得分上仍比 iPhone XS 高出 50% 至 60%，AnandTech 認為維持性能的改善似乎更加具有指標性。

從 iPhone 4 的 A4 處理器開始，蘋果逐步採用自行研發的晶片。A 系列也從三星代工到目前的自行設計委託製造。在 10 年間蘋果也逐步成了全球手機晶片製造商的翹楚。