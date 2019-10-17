〈財報〉大摩Q3營收創十年最佳！股價大漲3.5%

摩根士丹利 (大摩) 週四 (17 日) 公布第三季財報，在交易與諮詢業務的強勁推動下，營收和獲利大幅優於分析師預期，本季營收堪稱創下十年來最佳表現，推動盤前股價勁揚。

大摩 (MS-US) 股價盤前大漲 3.53%，報每股 44.30 美元。

圖：Investing.com

第三季財報關鍵數據：

營收為 100.3 億美元，年增 1.6%，高於華爾街預期 96 億美元

淨利為 21.7 億美元，年增 2.4%，高於華爾街預期 18.3 億美元

稀釋後每股純益 (EPS) 為 1.27 美元，年增 8.5%，高於華爾街預期 1.11 美元

以部門來看，大摩的債券交易業務表現超出預期，在季度貸款和政府債券活動的強勁驅動下，為該銀行帶來 14.3 億美元的營收，年增 21%，高於分析師預期約 3.2 億美元。不過，股票營收則下降 1%，至 19.9 億美元，略低於預期 21 億美元。

為削減營運成本，大摩執行長 James Gorman 近年來積極縮減該公司的交易業務，轉而加注財富管理業務，如今財富管理已佔公司營收近半，表現相當穩定。根據財報，大摩財富管理業務營收為 44 億美元，與去年同期持平，

公司展望及華爾街預期：

大摩執行長 James Gorman 表示，公司季度營收已連續三季超過 100 億美元，業績表現持續證明了業務配置的穩定性，公司將持續控制支出，積極實現企業增長的計畫。

調研機構 Zacks Zacks Investment Research 分析師指出，全球緊張局勢衝擊市場對經濟的看法，同時抑制了華爾街的 IPO 活動，他們擔心，這樣的衝擊可能滲透至債務發行，甚至企業合併交易的諮詢費用。