iPhone 11沒能搭載5G 明年蘋果容錯空間已變小？

智慧手機市場的 5G 戰爭已然展開，但蘋果 (AAPL-US) 卻決定 2020 年秋季才會讓 iPhone 產品搭載 5G，整整比競爭對手們落後一年，市場分析師認為，蘋果在 5G 市場的容錯空間已變得很小。

今年蘋果所推出的最新款 iPhone，功能亮點集中在相機與攝影，對於最快速、最先進的 5G 無線通訊技術，則是隻字未提。但今年市面上已經出現至少 20 款以上的 5G 手機新品，來自三星 (005931-KR)、華為、樂金電子 (066570-KR) 等其他競爭對手。

在大約 8 年前，4G 通訊技術剛面世時，首批採用的裝置普遍都很大很重、續航電力不足，而且當時基礎設施架構緩慢、訊號覆蓋範圍也不廣。4G 服務花了 4 年時間才真正普遍。

但 5G 的情況則不同。據 IHS Markit 調研報導，5G 問世還不滿一年，今年第 2 季就已經有 17 個國家、31 家商業電信業者開始提供服務，明顯 5G 的普及速度，比 4G 服務快上許多。

5G 服務推出的第一年，普及程度就比 4G 當年來得快 (圖: Bloomberg)

蘋果來不及在今年推出 5G iPhone，原因出在英特爾 (INTL-US)，《彭博社》指出，蘋果原本是向英特爾採購晶片，但因為英特爾供貨不及，蘋果只好轉單高通 (QCOM-US)，但這也只來得及在 2020 年推出 5G 機種。

未來 5G 的需求不容小覷。南韓 5G 開通甫半年，前三大電信服務商 KT 電信、SK 電信 (017670-KR) 、LG U+ 電信加起來已經有逾 200 萬 5G 用戶。透過舊機換新機等優惠方案，用戶可以用不到 200 美元的價格買到原價 1000 美元的 5G 機種。

在全球最大的行動通訊市場中國，當局也正在推動 5G 普及。今年 10 月起，中國 3 大主要行動通訊商都將開通 5G 服務；而在尚未開通、定價未公布的情況下，中國聯通和中國電信就已經有 900 萬人預約轉換 5G。

在中國市場，蘋果正面對華為和其他本土品牌的強力競爭，如今 5G 服務已開始在中國推出，各家品牌如華為、VIVO、三星、中興通訊等，都推出了 5G 機種之下，消費者還願意耐心等蘋果明年的新機種嗎？

行動通訊調研機構 CCS Insight 分析師 Geoff Blaber 認為，這個趨勢讓蘋果明年的容錯空間變得很小，2020 下半年能不能推出 5G iPhone 變得很重要，因為明年下半年會是 5G 服務全面開始推展的時候。

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