美黃豆出口協會：階段性協議有助美國重新取回中國市占

美國黃豆出口協會 (U.S. Soybean Export Council) 執行長週三 (16 日) 表示，中美之間貿易談判的最新進展，可能有助美國黃豆重新找回中國原有的市占。

華盛頓和北京在上週的談判中達成了部分貿易協議，依美國總統川普的說法，這是「非常重要的第一階段交易」，這個協議包括中國將向美國每年購買 400 億至 500 億美元的農產品。川普說，對農民而言，這是筆巨大的交易。

好的開始？

黃豆出口協會執行長 Jim Sutter 同意，這的確是個好的開始，他強調，這肯定會幫助農民重新獲得在中國市場上失去的份額，顯然很重要。

他表示，美國農民會迅速反應，種植黃豆面積，可望恢復到貿易戰前的約 9000 萬英畝。

依美國農業部數據，中國仍是美國黃豆最大的出口國，但是在美中貿易局勢緊張之下，2018-2019 年銷往中國的美國黃豆，較 2017 年大降了 53%。

儘管 Sutter 態度樂觀，但農業產業分析師認為，距離美國提供 500 億美元的農產品出口中國，還有很長的路要走。

根據美國政府數據，中國由美國進口的黃豆、豬肉及其他農牧產品，在 2013 年達到峰值，為 290 億美元，去年在貿易戰之下，此一數據僅 90 億美元。

距 400-500 億美元仍然很遠

諮詢公司 Gavekal Research 分析師 Arthur Kroeber 在本週給客戶的報告中表示，光是能回到 2013 年的水準，就是很了不起的成就了。

另一個根本原因是，有關此一採購談判的細節仍不清楚。雪城大學經濟學家 Mary E. Lovely 就認為，即使川普非常重視農產品出口事宜，但如何購買 400-500 億美元的細節，依舊模糊不清。

在這輪談判中，實際上並未因此減除任何關稅。這也使遊說反對關稅的農民自由貿易組織 (Farmers for Free Trade)，週三發布推文諷刺川普：「令人震驚！你的意思是，在取消關稅之前，中國不會購買 400-500 億美元的農產品。」

但對 Sutter 來說，他認為華盛頓和北京之間最近達成的協議「有點樂觀」。他說：「我感覺也許這次不同，我確實認為雙方都希望達成協議，時機恰到好處。」