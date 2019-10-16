先進製程需求強勁 艾司摩爾Q4營收估季增3成 挑戰全年最高峰

半導體微影技術廠 ASML (艾司摩爾) 今 (16) 日公布財報，第 3 季營收達 30 億歐元，毛利率 43.7%，稅後純益 6.27 億歐元，艾司摩爾預估，第 4 季營收將達 39 億歐元，將較第 3 季成長 3 成，毛利率估達 48-49%，營運將迎來全年最高峰。

ASML 總裁暨執行長 Peter Wennink 表示 ，第 3 季營收與毛利率符合財測，因 5G 和 AI 等終端市場技術和應用，需要使用先進製程晶片，預期年底前邏輯晶片需求仍將持續強勁，

此外，ASML 在 EUV 方面也有穩定進展，客戶推出第 1 個由 EUV 製造的晶片，已被應用在終端裝置中，第 3 季並完成 7 台 EUV 系統出貨，其中 3 台是 NXE:3400C，同時，ASML 也接到 23 台 EUV 系統訂單，創單季最高訂單紀錄，證實邏輯和記憶體晶片客戶，均積極導入 EUV 系統，並使晶片進入量產。

展望第 4 季，ASML 預估，營收估達 39 億歐元，毛利率約 48~49%，研發費用約 5 億歐元，管理支出費用 約 1.35 億歐元。

整體而言，ASML 對於今年的整體營收目標維持不變，預期 2019 年仍是成長的一年。