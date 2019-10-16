IIF：中國「走後門」資金外流創新高 達1310億美元

近幾個月來，有不少數據都表明，在人民幣首次貶值之後，中國人似乎正悄悄地將錢搬到國外，資金外逃的情況再度出現，國際金融協會 (IIF) 經濟學家 Gene Ma 表示，中國 2019 年上半年「走後門」的資金外流創下新高紀錄，達 1310 億美元，遠高於 2015 年時大規模資本外流時的 800 億美元。

中國 2019 年上半年「走後門」的資金外流大增 (圖片：zerohedge)

自 2016 年以來，中國政府嚴格控制對外投資和其他資本流動，成功鎖住正常管道的資金流出，然而，人民幣兌美元匯率自 4 月底以來已下跌了 6%，中國資本越來越多通過走後門的方式流出，市場分析，如果持續這樣後門大開的情況，中國政府恐不得不再次被迫拋售大量外匯存底，以避免資金重現恐慌。

Gene Ma 指出，因為要追蹤中國資本外流狀況並不容易，故 Gene Ma 建議，可以追蹤中國國際收支帳中的「錯誤與疏漏 (Errors and Omissions)」項目，這代表了主要國際收支帳目的剩餘，也就是未經記錄就跨境流出中國的資本。

由於大部分國家國際收支帳上的「錯誤與疏漏 (Errors and Omissions)」項目數值普遍偏小，但是自 2014 年人民幣結束持續十年來升值趨勢後，中國的這個數據就持續呈現負值，即曾被多次質疑是未經記錄的資金外流，而目前該項目繼續呈現負值，這也意味著雖然中國祭出嚴格資本外流限制，但仍然受到走後門的資本外流衝擊。

中國國際收支中的「誤差與遺漏」呈現負值 (圖片：zerohedge)

迄今為止，讓貨幣貶值來抵消貿易戰的壓力，一直是中國政府的主要生存策略之一，但是，有越來越多的跡象表明，中國資本家正積極向海外尋求新的機遇。

市場分析，隨著資本逃離中國、降低了信貸脈衝動能，故未來北京政府若想要通過貨幣政策來刺激中國經濟成長，可能也將因此受到限制。