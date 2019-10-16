彭博：歐盟認為達成脫歐協議已無可能

據《彭博社》引述兩名官員之消息報導，正在比利時進行的英國脫歐談判，目前又再次陷入了僵局，該二位官員同時表示，脫歐要達成協議眼下似乎已沒有可能，除非英國政府能夠有進一步行動。

一位官員透露，目前雙方的分歧問題無法在技術層面得到解決，需要有英國方面新的授權，據了解，英國與歐盟之間的重要癥結點，還是愛爾蘭和英國統治的北愛爾蘭邊界問題，這位官員表示，歐盟知道英國政府正在設法獲得北愛爾蘭民主統一黨的支持。

而隨著英國脫歐期間將於 10 月 30 日到期，市場此前傳出英國首相強生 (Boris Johnson) 有意應歐盟要求，在北愛爾蘭邊界問題作出重大讓步，包括接受在北愛與英國邊界設立海關檢查，不過，北愛民主統一黨 (DUP) 已明確表達反對與抵制。

市場分析，即使強生的退讓方案能得到歐盟支持，強生還是需要回到英國國會，取得國會同意，而為了取得足夠的國會票數，強生勢必需要獲得北愛民主統一黨的支持，雖然北愛民主統一黨在國會席次僅只有 10 個席位，但是已有其他數名英國保守黨議員已表明，只會支持獲得民主統一黨同意的脫歐方案。

《彭博社》引述消息指出，從北愛民主統一黨反對強生提出的脫歐協議來看，英國政府官員亦相信，能夠達成脫歐協議的機會較為微小。

週三 (16 日) 英鎊兌美元盤中由漲轉跌，曾一度跌破 1.27 大關，午盤過後波動劇烈，截至午盤 17 時許，英鎊兌美元暫報下跌 0.39% 至 1 英鎊兌換 1.2736 美元。

英鎊兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

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