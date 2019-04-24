貨幣寬鬆！中國人行意外再推TMLF操作

根據中國人行官網消息，2019 年 4 月 24 日，中國人民銀行進行 2019 年第二季定向中期借貸便利（TMLF）操作。對象為符合相關條件並提出申請的中國大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行。

圖: AFP

金額為人民幣 2674 億元，略高於 1 月份的人民幣 2575 億元。操作期限為一年，到期時可根據金融機構需求再展延兩次，實際最長期限可達三年。操作利率為 3.15%，比中期借貸便利（MLF）利率優惠 15 個基準點。

針對中國人行意外之舉，光大固定收益分析師張旭提到，4 月 17 日，市場有高達人民幣 3675 億元的 MLF 到期，但中國人行並沒有如部分法人預期進行 TMLF 操作，反而是利用 MLF 和 OMO 逆回購予以對沖。

但今 (24 日)，市場上並無 MLF 等中長期資金到期，中國人行卻向市場釋出 TMLF 資金，且規模較第一季時來得更大，顯示擴大寬鬆貨幣政策的意味。同時，相較於 OMO 和 MLF 而言，TMLF 可以向銀行體系挹注更長期的流動性，此有利於紓緩信貸投放流動性的約束。

昨日，市場傳出中國人行將在本周四 (25 日) 針對部分農業、商業銀行及農信社等農村金融機構定向降準 1 個百分點，但已遭否認。

