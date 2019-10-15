中國9月金融數據改善 新增人民幣貸款、社融均優於預期

中國人行 (PBoC) 週二 \(15 日) 發布的數據顯示，9 月份新增人民幣貸款 1.69 兆元，高於預估 1.36 兆元；社會融資規模增量 2.27 兆元人民幣，亦高於預期的 1.9 兆元；M2 年增率成長 8.4%，預估中值為成長 8.2%。

人行稱 9 月將交易所企業資產支持證券納入社融規模中的企業債券統計，人行調統司司長阮健弘在記者會上表示：「體現金融對實體經濟的支持，符合社融的定義，口徑調整後企業債券的統計口徑更加完整。」

阮健弘並表示，9 月末 M2 增速的回升，是人行堅持穩健的貨幣政策，保持流動性鬆緊適度效果的體現。

中國人行在 9 月將銀行存款準備金率調降至 2007 年以來的最低水平，且在 10 月和 11 月還將額外對城市商業銀行定向下調存準率合計 1 個百分點，同時，人行 9 月的貸款市場報價利率 (LPR) 也小幅降低，並對 9 月降準後的到期 MLF 採取了縮量續作，在聯準會 7 月、9 月各降息一次後，人行的公開市場利率、MLF 利率均未跟隨調整，為未來貨幣政策預留了空間。

除了金融數據改善以外，中國 9 月公佈的製造業狀況亦有所反彈，PMI 指數升至 49.8，優於預期，但仍連五個月低於擴張與收縮分界線的 50 水平。

而中國進、出口數據則是不如人意，9 月中國 CPI 年增率大漲 3%，工業品出廠價 (PPI) 年增率降幅則擴大至 -1.2%，顯示通縮壓力或進一步加大。

上週，美國和中國就部分貿易協議的框架達成一致，美國總統川普表示他和中國國家主席習近平最快可以在下個月簽署，作為協議的一部分，中國將大幅增加對美國農產品的購買，同意某些智慧財產權措施並在金融服務和匯率相關方面做出讓步，而作為交換，美國將在雙方最終敲定協議的同時推遲原定於本週實施的關稅稅率上調。不過定於 12 月份生效的新關稅尚未喊停。

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