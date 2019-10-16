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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月15日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             191125  
00672L 元大S&P原油正2       94862  
2367   燿華                 84477  
00637L 元大滬深300正2       76050  
2337   旺宏                 68908  
2504   國產                 67122  
3481   群創                 55597  
2303   聯電                 48290  
2317   鴻海                 39809  
2330   台積電               38019  
2409   友達                 37932  
6251   定穎                 36400  
2387   精元                 36030  
3037   欣興                 33244  
2313   華通                 32330  
00632R 元大台灣50反1        26757  
3673   TPK-KY               25057  
2456   奇力新               24555  
2408   南亞科               22392  
2888   新光金               22196  
2492   華新科               21811  
6153   嘉聯益               19100  
5469   瀚宇博               18428  
6456   GIS-KY               18081  
2368   金像電               18021  
2392   正崴                 16446  
2883   開發金               14421  
2891   中信金               14147  
2327   國巨                 13763  
2884   玉山金               13540
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