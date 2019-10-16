台北‧10月15日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 191125 00672L 元大S&P原油正2 94862 2367 燿華 84477 00637L 元大滬深300正2 76050 2337 旺宏 68908 2504 國產 67122 3481 群創 55597 2303 聯電 48290 2317 鴻海 39809 2330 台積電 38019 2409 友達 37932 6251 定穎 36400 2387 精元 36030 3037 欣興 33244 2313 華通 32330 00632R 元大台灣50反1 26757 3673 TPK-KY 25057 2456 奇力新 24555 2408 南亞科 22392 2888 新光金 22196 2492 華新科 21811 6153 嘉聯益 19100 5469 瀚宇博 18428 6456 GIS-KY 18081 2368 金像電 18021 2392 正崴 16446 2883 開發金 14421 2891 中信金 14147 2327 國巨 13763 2884 玉山金 13540
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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