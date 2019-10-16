從Q3金融股財報看美國經濟：企業投資放緩、消費者借貸強勁

週二 (15 日) 美國四家主要銀行包括摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、華棋 (C-US) 與富國銀行 (WFC-US) 公布 Q3 財報，四間銀行財報顯示，美國企業已開始擔憂經濟衰退而撤回支出和借款，但美國消費者借貸狀況強勁，仍是支撐美國經濟的最強支柱。

1. 摩根大通

四大銀行財報中，又以摩根大通 (J.P. Morgan) 在所有部門中表現最為亮眼，主因為消費性貸款業務表現強勁，有助於減緩當前聯準會 (Fed) 基準利率偏低所帶來的負面影響。

摩根大通首席執行長 Jamie Dimon 週二 (15 日) 在財報發布會上表示，Q3 獲利受到美中貿易戰的不確定性影響，已阻礙企業的投資信心，但 Dimon 不認為商業信心下滑會導致美國失業率走高。

2. 花旗

花旗集團 (Citigroup) Q3 獲利也憑著全球消費者業務超出預期而走高，花旗執行長 Michael Corbat 也指出，美國強勁的消費者實力，大幅貢獻了公司獲利成長，其中花旗 Q3 北美品牌信用卡營收就增加了 11%。

3. 富國銀行

雖然富國銀的利潤受到長期以來的銷售醜聞相關成本的影響，淨利較去年下滑 23%，但富國銀行在社區銀行業務方面，Q3 是取得了積極成果，包括房屋、汽車和信用卡貸款均有所增長。

4. 高盛

高盛集團則因剛起步的消費銀行業務，也看到了貸款和存款的強勁增長，但因投資和放款業務的拖累，而使淨利下跌 25%。