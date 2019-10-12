貴金屬盤後－美中貿協達初步協議 市場情緒樂觀 黃金創最大單日跌幅

黃金週五 (11 日) 收盤走低， 創下近期最低收盤價與最大單日跌幅，由於美中談判達成實質性的第一階段協議，美方暫停下週 10 月 15 日針對中國 2500 億美元的進口商品，將關稅自現行 25% 上調至 30% 的計畫，中國邀美方前往北京進行第二階段會談，貿協進展樂觀，加上英國有序脫歐的可能性增加，提振美股，避險情緒低迷，不利黃金上行。

歐洲情勢方面，歐盟談判代表 Michel Barnier 與英國脫歐大臣 Stephen Barclay 早前已舉行了「具建設性」的會議，英相強生 (Boris Johnson) 和愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡(Leo Varadkar) 週四 (10 日) 會談上討論了 FTA「有限的自由貿易協定」協定，雙方溝通良好，會晤方向樂觀，市場認為目前脫歐方向積極正面，極有可能在未來幾周達成協議。

黃金日線走勢 (圖片: investing)

12 月交割的黃金下跌 7.5 美元，或 0.5%，金價以每盎司 1493.4 美元作收， FactSet 數據顯示，金價創下了自 9 月 30 日以來的最低收盤價。中美初步貿協的消息使得期貨黃金收盤時看跌，避險金屬價格跌至當天最低水平 1478 美元。

12 月交割的白銀下跌 0.3 美分，或 0.18%，收於每盎司 17.57 美元，本週白銀價格下跌了 0.5%。

美中貿易會談發展正向，川普宣布將在週五與中國國務院副總理劉鶴會面，進行部長級會談的最後易天，市場情緒活躍。

週五美國密歇根大學發布的初步數據顯示，消費者信心調查從 9 月份的 93.2 升至三個月高點 96，基準美國股票指數也受到提振。

未來展望

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「黃金只需要承受小額貿易協議帶來的市場緩解。」

Moya 給投資人的美日報告中寫道：「金價下週將重新穩住漲勢，市場投資人可能會仔細審核這美中第一階段貿易協議的實質性，目前貿協仍不算穩定，應該能為黃金提供支持，得等到美國大選之後，才能達成更廣泛的貿易協議。」

Sc​​oles 說道：「我認為黃金收盤價高於 1519 美元是一個強烈的看漲信號；而收盤價低於 1,492.0 美元則是黃金看跌的警號」。

ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 指出，川普將與中國國務院副總理會面這一重大消息，嚴重打擊了黃金，「該消息提振了美股基準指標，使避險黃金需求減弱」

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金下跌 6.4 美元，或 0.7%，至每盎司 901.5 美元；12 月鈀金下跌 4.9 美元，或 0.29%，報每盎司 1671 美元。