經濟放緩+金價高漲 中國黃金需求下滑

據《彭博》報導，中國消費者和投資者今年失去了對黃金的興趣，而且伴隨經濟增長放緩，以及金價上揚抑制需求，預期到 2020 年，這種情況仍不會改善。

研究公司 Metals Focus Ltd. 預測，中國今年珠寶首飾消費量預計將下滑 4%，至約 660 噸，而投資需求下降幅度更將逾 20%，至大約 240 噸。

中國黃金需求預計下滑 (圖表取自彭博)

Metals Focus 董事 Nikos Kavalis 表示，經濟增長的放緩以及貿易戰引發的憂慮，打擊了消費者信心，而價格的上漲，則讓一些投資人望而卻步。他預計明年需求將穩定下來。

做為全球最大的黃金消費國，中國今年的經濟成長速度不容樂觀，官方目標 6-6.5%，已經是有紀錄以來最低，而第 2 季回報的 6.2% 成長，同樣是 1992 年政府開始發布數據以來最弱。

Kavalis 表示，在經濟狀況陷入困境之下，珠寶消費因此而遭遇壓力，長久的貿易戰加上國內食品價格的揚升，都抑制了消費者的非必需品消費。

美中貿易戰帶來了人民幣的貶值，相較之下金價在今年強勢上揚，上個月觸及每盎司 1557.11 美元的 6 年多高點，現貨價格上漲 16%。

Kavalis 指出，回到 2017 年和 2018 年，一些成熟的投資人是以黃金做為人民幣貶值的避險工具，但在今年夏天金價強漲之後，避險的需求也沒有那麼高了，因為投資人擔心金價已經來到相對高點。

世界黃金協會 (World Gold Council) 在季度報告中也指出，自 6 月以來的金價上漲，使中國的珠寶需求停滯不前。另一方面，隨著領先品牌擴展其覆蓋範圍擴展到二三線城市，零售仍在繼續發展。

海關數據顯示，今年 2-8 月中國未鍛軋黃金進口量年減 42%，至約 561 噸。

中國黃金協會秘書長 Zhang Yongtao 表示，在今年金價上揚之後，一些投資人將 2012 年及 2013 年購買的黃金兌現，因此今年的進口量急劇下降。他補充說，這增加了國內供應，減少了進口需求。

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